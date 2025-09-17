Ведомости
ЦСКА - Балтика, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

У второй команды РПЛ пока ноль очков в Кубке!
Валентин Васильев

Одно из самых интригующих противостояний четвертого тура групповой стадии FONBET Кубка России по футболу пройдет в четверг, 18 сентября, на 3-й Песчаной улице столицы. ЦСКА принимает команду-сенсацию РПЛ из Калининграда. Вернет ли «Балтика» армейцам должен за обидное домашнее поражение?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

18.09.2025, Чт

18:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 1.75

Х - 3.80

П2 - 4.90

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 4-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: Владислав Целовальников

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА94218-9
«Балтика»2499-18

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

FONBET Кубок России

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Динамо»

1:3

ЦСКА

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

FONBET Кубок России

24.08.2025«Сочи»

0:2

«Балтика»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

После трех туров соперников разделяет всего одно очко.

КомандыИВНПМО
1. Локомотив43018-39
2. ЦСКА32105-27
3. Акрон41124-75
4. Балтика30031-60

Прогноз на матч

В Москве встретятся команды, которые больше всех хвалили в конце лета - начале осени. «Балтика» до сих пор остается непобедимой в чемпионате, тогда как ЦСКА только в последнем туре впервые уступил. Калининградцы идут вторыми в таблице РПЛ, москвичи - четвертыми. Но вот в Кубке картина совсем иная. Здесь команда Талалаева за целый первый круг не набрала ни одного очка и, скорее всего, даже в Путь регионов не попадет. Кажется, что кубковый турнир изначально тренерский штаб балтийцев не слишком интересовал - упор явно делается на чемпионат. 

В любом случае завершать групповой турнир без единого очка Талалаеву вряд ли улыбается. В одном конкретно взятом матче он постарается обыграть коллегу Челестини. Но в то же время всех основных исполнителей он вряд ли задействует.

У хозяев мотивация по определению выше. Красно-синие защищают свой титул и наверняка рассчитывают установить абсолютный рекорд Кубка по количеству завоеванных трофеев (сейчас их у ЦСКА поровну с «Локо» - по девять).

У армейцев восемь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, что в четверг этот тренд сохранится - тем более что Игорь Акинфеев наверняка получит передышку в Кубке.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
«Бетсити»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового партнера РФС.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
FONBETВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

ЦСКА: Глебов (травма)

«Балтика»: Мендель (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч  ЦСКА - «Балтика»:

ПозицияЦСКА«Балтика»Позиция
Вратарь49. Тороп67. БорискоВратарь
Защитник24. Ди Лусиано96. МохаммадЗащитник
Защитник90. Лукин4. ЛунаЗащитник
Защитник23. Абдулкадыров46. ОбонинЗащитник
Защитник62. Рядно14. КовачПолузащитник
Полузащитник18. Верде11. КовалевПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков77. ЧивичПолузащитник 
Полузащитник3. Круговой15. ЙеннеПолузащитник
Полузащитник7. Матеус 69. МанеловНападающий
Нападающий88. Сериков22. ТитковНападающий
Нападающий11. Мусаев90. ОффорНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.75 на успех столичного клуба по итогам 90 минут игрового времени и 4.90 - на победу тольяттинцев. На ничью можно поставить по котировке 3.80.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче ЦСКА - «Балтика»?

FONBET оценил вероятность итоговой победы армейцев (с учетом серии 11-метровых) коэффициентом 1.42, а балтийцев - 2.90.

С каким счетом завершится матч ЦСКА - «Балтика»?

Если исходить из котировок аналитиков, наиболее вероятным счетом в паре является 1:0. Этот вариант оценен котировкой 7.00.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта».

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Балтика»?

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию м 3-й Песчаной улицы.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Балтика»?

Билеты на игру реализуются через официальный сайте столичного клуба. Самые дешевые идут по чисто символической цене - 114 рублей.

