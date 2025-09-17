ЦСКА - Балтика, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Одно из самых интригующих противостояний четвертого тура групповой стадии FONBET Кубка России по футболу пройдет в четверг, 18 сентября, на 3-й Песчаной улице столицы. ЦСКА принимает команду-сенсацию РПЛ из Калининграда. Вернет ли «Балтика» армейцам должен за обидное домашнее поражение?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа D, 4-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: Владислав Целовальников
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|9
|4
|2
|18-9
|«Балтика»
|2
|4
|9
|9-18
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо»
1:3
ЦСКА
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
FONBET Кубок России
|24.08.2025
|«Сочи»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
После трех туров соперников разделяет всего одно очко.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Локомотив
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|2. ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|3. Акрон
|4
|1
|1
|2
|4-7
|5
|4. Балтика
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
В Москве встретятся команды, которые больше всех хвалили в конце лета - начале осени. «Балтика» до сих пор остается непобедимой в чемпионате, тогда как ЦСКА только в последнем туре впервые уступил. Калининградцы идут вторыми в таблице РПЛ, москвичи - четвертыми. Но вот в Кубке картина совсем иная. Здесь команда Талалаева за целый первый круг не набрала ни одного очка и, скорее всего, даже в Путь регионов не попадет. Кажется, что кубковый турнир изначально тренерский штаб балтийцев не слишком интересовал - упор явно делается на чемпионат.
В любом случае завершать групповой турнир без единого очка Талалаеву вряд ли улыбается. В одном конкретно взятом матче он постарается обыграть коллегу Челестини. Но в то же время всех основных исполнителей он вряд ли задействует.
У хозяев мотивация по определению выше. Красно-синие защищают свой титул и наверняка рассчитывают установить абсолютный рекорд Кубка по количеству завоеванных трофеев (сейчас их у ЦСКА поровну с «Локо» - по девять).
У армейцев восемь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, что в четверг этот тренд сохранится - тем более что Игорь Акинфеев наверняка получит передышку в Кубке.
Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового партнера РФС.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Глебов (травма)
«Балтика»: Мендель (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Балтика»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|24. Ди Лусиано
|96. Мохаммад
|Защитник
|Защитник
|90. Лукин
|4. Луна
|Защитник
|Защитник
|23. Абдулкадыров
|46. Обонин
|Защитник
|Защитник
|62. Рядно
|14. Ковач
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Верде
|11. Ковалев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|77. Чивич
|Полузащитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|15. Йенне
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Матеус
|69. Манелов
|Нападающий
|Нападающий
|88. Сериков
|22. Титков
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|90. Оффор
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитический отдел FONBET установил коэффициент 1.75 на успех столичного клуба по итогам 90 минут игрового времени и 4.90 - на победу тольяттинцев. На ничью можно поставить по котировке 3.80.
FONBET оценил вероятность итоговой победы армейцев (с учетом серии 11-метровых) коэффициентом 1.42, а балтийцев - 2.90.
Если исходить из котировок аналитиков, наиболее вероятным счетом в паре является 1:0. Этот вариант оценен котировкой 7.00.
Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию м 3-й Песчаной улицы.
Билеты на игру реализуются через официальный сайте столичного клуба. Самые дешевые идут по чисто символической цене - 114 рублей.