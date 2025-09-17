ЦСКА - Балтика, 18 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В Москве встретятся команды, которые больше всех хвалили в конце лета - начале осени. «Балтика» до сих пор остается непобедимой в чемпионате, тогда как ЦСКА только в последнем туре впервые уступил. Калининградцы идут вторыми в таблице РПЛ, москвичи - четвертыми. Но вот в Кубке картина совсем иная. Здесь команда Талалаева за целый первый круг не набрала ни одного очка и, скорее всего, даже в Путь регионов не попадет. Кажется, что кубковый турнир изначально тренерский штаб балтийцев не слишком интересовал - упор явно делается на чемпионат.

В любом случае завершать групповой турнир без единого очка Талалаеву вряд ли улыбается. В одном конкретно взятом матче он постарается обыграть коллегу Челестини. Но в то же время всех основных исполнителей он вряд ли задействует.

У хозяев мотивация по определению выше. Красно-синие защищают свой титул и наверняка рассчитывают установить абсолютный рекорд Кубка по количеству завоеванных трофеев (сейчас их у ЦСКА поровну с «Локо» - по девять).

У армейцев восемь из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, что в четверг этот тренд сохранится - тем более что Игорь Акинфеев наверняка получит передышку в Кубке.