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9 марта 11:16ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Динамо Махачкала — Локомотив, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Вторая встреча команд за две недели
Валентин Васильев

В последний день зимы «Локомотив» навещал махачкалинское «Динамо» в рамках Премьер-лиги, а теперь сыграет с ним же в Кубке России. Именно в этой паре определится первый полуфиналист Пути регионов.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

11.03.2025, Вт

19:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 4.80

Х - 3.90

П2 - 1.70

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» Махачкала0122-5
«Локомотив»2105-2

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.03.2025«Динамо» (Москва)

4:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.02.2025«Динамо» (Махачкала)

3:1

«Ротор»

Товарищеский матч

16.02.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

11.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

«Кайрат»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.03.2025«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

28.02.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

18.02.2025«Локомотив»

2:2

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Локомотив»

5:0

«Урал»

Товарищеский матч

15.02.2024«Локомотив»

6:1

«Динамо» Самарканд

Товарищеский матч

Календарь игр

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 Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025.  19:00. «Динамо»  Мх – «Локомотив»
11.03.2025.  20:00. «Краснодар» – «Ахмат»  
12.03.2025.  16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025.  16:00. «Акрон» – «Спартак»

Путь РПЛ. 1/2 финала  
Первые матчи
12.03.2025.  18:15. «Ростов» – «Зенит»  
12.03.2025.  20:30. ЦСКА – «Динамо» М

Ответные матчи
16.04.2025.  15:00. «Зенит» – «Ростов»  
16.04.2025.  15:00. «Динамо» М – ЦСКА

Прогноз на матч

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Махачкалинский клуб на старте нового соревновательного года играет только с москвичами. С «Локомотивом» в первом туре после рестарта сделал ничью (1:1), а столичным одноклубникам крупно уступил на выезде - 0:4. Судя по репликам, разносящимся из лагеря дагестанской команды, реабилитироваться за провал в Петровском парке она намеревается уже в ближайшем кубковом матче.

«Локо» в этом году еще не проигрывал, но и не побеждал - оба матча завершил с одинаковым счетом 1:1. И в обоих случаях итоговый результат скорее разочаровал железнодорожников, чем обрадовал. Такими темпами можно и с пятого места в РПЛ слететь. А ведь еще недавно красно-зеленые считались реальными претендентами на медали, вплоть до золотых. 

Возможно, команде Галактионова целесообразнее будет сосредоточиться в этом сезоне на кубковом направлении. В этом турнире у клуба богатые победные традиции. Исходя из этих соображений выберем в обширной линии «Бетсити» на игру комбинированный вариант: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Махачкале покажет общедоступный канал «Матч ТВ»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)

«Локомотив»: Баринов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:

Позиция«Динамо» (Махачкала)«Локомотив»Позиция
Вратарь27. Волк22. ЛантратовВратарь
Защитник13. Кагермазов77. СамошниковЗащитник
Защитник70. Пальцев5. НьямсиЗащитник
Защитник99. Алибеков23. МонтесЗащитник
Защитник4. Шумахов24. НенаховЗащитник
Защитник77. Сундуков94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 17. Крачковский93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник47. Глушков83. БатраковПолузащитник
Полузащитник9. Магомедов9. ПиняевПолузащитник
Нападающий28. Сердеров71. ТикнизянПолузащитник
Нападающий25. Агаларов10. ВоробьевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициент на победу хозяев в «Бетсити» в два с половиной раза превышает котировку на гостей - соответственно, 4.80 против 1.70. Ничья в основное время идет за 3.90. На квалификацию динамовцев в следующий раунд можно поставить за 2.85. Кэф на проход москвичей в два раза ниже. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 3.80 - установлен 1:0, 1:1 и 0:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

В России игру покажет «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются со 100 рублей. Для входа на стадион потребуется Fan ID.

С кем сыграет победитель пары «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»?

Вариантов два - «Урал» или «Рубин».

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