Динамо Махачкала — Локомотив, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
В последний день зимы «Локомотив» навещал махачкалинское «Динамо» в рамках Премьер-лиги, а теперь сыграет с ним же в Кубке России. Именно в этой паре определится первый полуфиналист Пути регионов.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Динамо» (Махачкала)
11.03.2025, Вт
19:00 МСК
«Локомотив» (Москва)
|П1 - 4.80
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/4 финала
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» Махачкала
|0
|1
|2
|2-5
|«Локомотив»
|2
|1
|0
|5-2
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.03.2025
|«Динамо» (Москва)
4:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
3:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
«Кайрат»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.03.2025
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|28.02.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|18.02.2025
|«Локомотив»
2:2
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Локомотив»
5:0
«Урал»
Товарищеский матч
|15.02.2024
|«Локомотив»
6:1
«Динамо» Самарканд
Товарищеский матч
Путь регионов. 1/4 финала
11.03.2025. 19:00. «Динамо» Мх – «Локомотив»
11.03.2025. 20:00. «Краснодар» – «Ахмат»
12.03.2025. 16:00. «Урал» – «Рубин»
12.03.2025. 16:00. «Акрон» – «Спартак»
Путь РПЛ. 1/2 финала
Первые матчи
12.03.2025. 18:15. «Ростов» – «Зенит»
12.03.2025. 20:30. ЦСКА – «Динамо» М
Ответные матчи
16.04.2025. 15:00. «Зенит» – «Ростов»
16.04.2025. 15:00. «Динамо» М – ЦСКА
Махачкалинский клуб на старте нового соревновательного года играет только с москвичами. С «Локомотивом» в первом туре после рестарта сделал ничью (1:1), а столичным одноклубникам крупно уступил на выезде - 0:4. Судя по репликам, разносящимся из лагеря дагестанской команды, реабилитироваться за провал в Петровском парке она намеревается уже в ближайшем кубковом матче.
«Локо» в этом году еще не проигрывал, но и не побеждал - оба матча завершил с одинаковым счетом 1:1. И в обоих случаях итоговый результат скорее разочаровал железнодорожников, чем обрадовал. Такими темпами можно и с пятого места в РПЛ слететь. А ведь еще недавно красно-зеленые считались реальными претендентами на медали, вплоть до золотых.
Возможно, команде Галактионова целесообразнее будет сосредоточиться в этом сезоне на кубковом направлении. В этом турнире у клуба богатые победные традиции. Исходя из этих соображений выберем в обширной линии «Бетсити» на игру комбинированный вариант: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5.
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В прямом эфире игру в Махачкале покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Бетсити»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук (травма)
«Локомотив»: Баринов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Локомотив»:
|Позиция
|«Динамо» (Махачкала)
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|27. Волк
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|77. Сундуков
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Крачковский
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|71. Тикнизян
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Коэффициент на победу хозяев в «Бетсити» в два с половиной раза превышает котировку на гостей - соответственно, 4.80 против 1.70. Ничья в основное время идет за 3.90. На квалификацию динамовцев в следующий раунд можно поставить за 2.85. Кэф на проход москвичей в два раза ниже.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 3.80 - установлен 1:0, 1:1 и 0:1.
В России игру покажет «Матч ТВ».
Приобрести билеты на матч можно в кассах стадиона «Анжи Арена» или на официальном сайте дагестанского клуба. Цены начинаются со 100 рублей. Для входа на стадион потребуется Fan ID.
Вариантов два - «Урал» или «Рубин».
Партнерский проект