Динамо Махачкала — Локомотив, 11 марта: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Махачкалинский клуб на старте нового соревновательного года играет только с москвичами. С «Локомотивом» в первом туре после рестарта сделал ничью (1:1), а столичным одноклубникам крупно уступил на выезде - 0:4. Судя по репликам, разносящимся из лагеря дагестанской команды, реабилитироваться за провал в Петровском парке она намеревается уже в ближайшем кубковом матче.

«Локо» в этом году еще не проигрывал, но и не побеждал - оба матча завершил с одинаковым счетом 1:1. И в обоих случаях итоговый результат скорее разочаровал железнодорожников, чем обрадовал. Такими темпами можно и с пятого места в РПЛ слететь. А ведь еще недавно красно-зеленые считались реальными претендентами на медали, вплоть до золотых.

Возможно, команде Галактионова целесообразнее будет сосредоточиться в этом сезоне на кубковом направлении. В этом турнире у клуба богатые победные традиции. Исходя из этих соображений выберем в обширной линии «Бетсити» на игру комбинированный вариант: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3.5.