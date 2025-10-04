Факел - Волга, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Факел» с начала сезона не производил впечатления бесспорного фаворита первенства. Победы команде давались натужно. А во второй половине сентября и их не стало. Из четырех последних матчей воронежцы не выиграли ни одного: уступили «Родине» и сделали три ничьи подряд - с «Енисеем» и «Чайкой» в Лиге PARI и с «Текстильщиком» в Кубке. Терпение руководство оборвалось после домашней «нулевки» с аутсайдером из Песчанокопского, проигравшим до этого семь матчей подряд. Игорю Шалимову эта безвыигрышная мини-серия стоила работы. Освободившееся место занял хорошо знакомый воронежским болельщикам Олег Василенко. В субботу он повторно дебютирует у руля не чуждой ему команды.

Несложно догадаться, чего ждет клубное руководство от нового-старого наставника. Улучшение результатов подразумевается по умолчанию, но помимо этого Василенко должен сделать игру команды более приятной глазу требовательной воронежской публики. Конечно, за день-два что-то изменить он не в состоянии, но игрокам посыл топ-менеджмента должен быть понятен. От них ждут более смелого, инициативного футбола. Вот как раз «Волга» в такой и играет.

Будет символично, если в первом матче под началом Василенко «огнеопасные» наконец-то выдадут «верховой» матч. Вопреки устоявшемуся тренду «Факела» на тотал меньше 2.5, выберем в качестве прогноза противоположный вариант - ТБ 2.5.