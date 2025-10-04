Ведомости
Факел - Волга, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Второй заход Олега Василенко в Воронеж
Валентин Васильев

В субботу, 4 октября, в Лиге PARI пройдут три матча 13-го тура. «Факел» в Воронеже сыграет с «Волгой». Встреча фаворита с новичком первенства примечательна повторным дебютом в местном клубе Олега Василенко. Тренер возвращается в  «лучшую лигу мира» спустя несколько месяцев. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

04.10.2025, Сб

17:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.55

Х - 3.80

П2 - 7.00

Турнир: Лига PARI, 13-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Силантьев (Самара)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 20012-2
«Волга»0022-12

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Факел»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

24.09.2025«Текстильщик»

1:1, пен. 1:3

«Факел»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

08.09.2025«Факел»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.09.2025«Спартак»

1:1

«Волга»

Лига PARI

24.09.2025«Кубань Холдинг»

2:2, пен. 8:7

«Волга»

Кубок России

20.09.2025«Волга»

1:4

«Нефтехимик»

Лига PARI

12.09.2025«Торпедо»

2:3

«Волга»

Лига PARI

07.09.2025«Шинник»

2:0

«Волга»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 12-го тура «Факел» остался на третьем месте в таблица. «Волга» идет по дистанции 13-й.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1283121-1227
2. Урал1273220-1024
3. Факел1273210-724
4. Челябинск1264218-1022
5. Ротор1263318-721
6. Родина1254319-1319
7. КАМАЗ1254316-1319
8. Нефтехимик1245313-1317
9. Шинник124539-717
10. СКА-Хабаровск1244412-1316
11. Арсенал1235417-1514
12. Черноморец1233614-1612
13. Волга1233612-2112
14. Уфа1225513-1411
15. Енисей122467-1410
16. Торпедо122377-169
17. Сокол121565-138
18. Чайка121479-267

Прогноз на матч

«Факел» с начала сезона не производил впечатления бесспорного фаворита первенства. Победы команде давались натужно. А во второй половине сентября и их не стало. Из четырех последних матчей воронежцы не выиграли ни одного: уступили «Родине» и сделали три ничьи подряд - с «Енисеем» и «Чайкой» в Лиге PARI и с «Текстильщиком» в Кубке. Терпение руководство оборвалось после домашней «нулевки» с аутсайдером из Песчанокопского, проигравшим до этого семь матчей подряд. Игорю Шалимову эта безвыигрышная мини-серия стоила работы. Освободившееся место занял хорошо знакомый воронежским болельщикам Олег Василенко. В субботу он повторно дебютирует у руля не чуждой ему команды. 

Несложно догадаться, чего ждет  клубное руководство от нового-старого наставника. Улучшение результатов подразумевается по умолчанию, но помимо этого Василенко должен сделать игру команды более приятной глазу требовательной воронежской публики. Конечно, за день-два что-то изменить он не в состоянии, но игрокам посыл топ-менеджмента должен быть понятен. От них ждут более смелого, инициативного футбола. Вот как раз   «Волга» в такой и играет. 

Будет символично, если в первом матче под началом Василенко «огнеопасные» наконец-то выдадут «верховой» матч. Вопреки устоявшемуся тренду  «Факела» на тотал меньше 2.5, выберем в качестве прогноза противоположный вариант - ТБ 2.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Чайка»: Дзиов (травма), Журавлев (дисквалификация)

«Волга»: Фольмер (травма), Шагиахметов (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

В коэффициентах на игру предсказуемо широкий разброс - 1.55 на первую команду до 7.00 - на вторую. Ничья в PARI котируется за 3.80.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Волга»? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - эксперты присвоили победе воронежцев 1:0. 

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Волга»?

Все игры ЛЛМ транслируются без оплаты титульный спонсор дивизиона.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Волга»?

С полным билетным ассортиментов можно ознакомиться на официальном сайте «Факела»

Смотреть всё
