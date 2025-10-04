Факел - Волга, 4 октября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В субботу, 4 октября, в Лиге PARI пройдут три матча 13-го тура. «Факел» в Воронеже сыграет с «Волгой». Встреча фаворита с новичком первенства примечательна повторным дебютом в местном клубе Олега Василенко. Тренер возвращается в «лучшую лигу мира» спустя несколько месяцев.
Турнир: Лига PARI, 13-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Силантьев (Самара)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|2
|0
|0
|12-2
|«Волга»
|0
|0
|2
|2-12
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Факел»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Текстильщик»
1:1, пен. 1:3
«Факел»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Факел»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.09.2025
|«Спартак»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Кубань Холдинг»
2:2, пен. 8:7
«Волга»
Кубок России
|20.09.2025
|«Волга»
1:4
«Нефтехимик»
Лига PARI
|12.09.2025
|«Торпедо»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Шинник»
2:0
«Волга»
Лига PARI
После 12-го тура «Факел» остался на третьем месте в таблица. «Волга» идет по дистанции 13-й.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|12
|8
|3
|1
|21-12
|27
|2. Урал
|12
|7
|3
|2
|20-10
|24
|3. Факел
|12
|7
|3
|2
|10-7
|24
|4. Челябинск
|12
|6
|4
|2
|18-10
|22
|5. Ротор
|12
|6
|3
|3
|18-7
|21
|6. Родина
|12
|5
|4
|3
|19-13
|19
|7. КАМАЗ
|12
|5
|4
|3
|16-13
|19
|8. Нефтехимик
|12
|4
|5
|3
|13-13
|17
|9. Шинник
|12
|4
|5
|3
|9-7
|17
|10. СКА-Хабаровск
|12
|4
|4
|4
|12-13
|16
|11. Арсенал
|12
|3
|5
|4
|17-15
|14
|12. Черноморец
|12
|3
|3
|6
|14-16
|12
|13. Волга
|12
|3
|3
|6
|12-21
|12
|14. Уфа
|12
|2
|5
|5
|13-14
|11
|15. Енисей
|12
|2
|4
|6
|7-14
|10
|16. Торпедо
|12
|2
|3
|7
|7-16
|9
|17. Сокол
|12
|1
|5
|6
|5-13
|8
|18. Чайка
|12
|1
|4
|7
|9-26
|7
«Факел» с начала сезона не производил впечатления бесспорного фаворита первенства. Победы команде давались натужно. А во второй половине сентября и их не стало. Из четырех последних матчей воронежцы не выиграли ни одного: уступили «Родине» и сделали три ничьи подряд - с «Енисеем» и «Чайкой» в Лиге PARI и с «Текстильщиком» в Кубке. Терпение руководство оборвалось после домашней «нулевки» с аутсайдером из Песчанокопского, проигравшим до этого семь матчей подряд. Игорю Шалимову эта безвыигрышная мини-серия стоила работы. Освободившееся место занял хорошо знакомый воронежским болельщикам Олег Василенко. В субботу он повторно дебютирует у руля не чуждой ему команды.
Несложно догадаться, чего ждет клубное руководство от нового-старого наставника. Улучшение результатов подразумевается по умолчанию, но помимо этого Василенко должен сделать игру команды более приятной глазу требовательной воронежской публики. Конечно, за день-два что-то изменить он не в состоянии, но игрокам посыл топ-менеджмента должен быть понятен. От них ждут более смелого, инициативного футбола. Вот как раз «Волга» в такой и играет.
Будет символично, если в первом матче под началом Василенко «огнеопасные» наконец-то выдадут «верховой» матч. Вопреки устоявшемуся тренду «Факела» на тотал меньше 2.5, выберем в качестве прогноза противоположный вариант - ТБ 2.5.
Прямой эфир из Воронежа пройдет на платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Чайка»: Дзиов (травма), Журавлев (дисквалификация)
«Волга»: Фольмер (травма), Шагиахметов (дисквалификация)
В коэффициентах на игру предсказуемо широкий разброс - 1.55 на первую команду до 7.00 - на вторую. Ничья в PARI котируется за 3.80.
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - эксперты присвоили победе воронежцев 1:0.
Все игры ЛЛМ транслируются без оплаты титульный спонсор дивизиона.
С полным билетным ассортиментов можно ознакомиться на официальном сайте «Факела».