Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 15:22ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Фулхэм - Челси, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Ни тура без дерби!
Валентин Васильев

Очередное лондонское дерби грядет в чемпионате Англии. В воскресенье, 20 апреля, отношения по-землячески выяснят «Фулхэм» с «Челси». Анализируем шансы команд на успех в 33-м туре АПЛ.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм»  (Лондон)

20.04.2025, Вс

16:00 МСК

«Челси» (Лондон)

П1 - 2.75

Х - 3.50

П2 - 2.47

Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Крэйвен Коттедж»  (Лондон, Англия)

Главный судья:  Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«Фулхэм»11275175-142
«Челси»512711142-75

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2025«Борнмут»

1:0

«Фулхэм»

АПЛ

06.04.2025«Фулхэм»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

01.04.2025«Арсенал»

2:1

«Фулхэм»

АПЛ

29.03.2025«Фулхэм»

0:3

«Кристал Пэлас»

Кубок Англии

16.03.2025«Фулхэм»

2:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2025«Челси»

1:2

«Легия»

Лига конференций

13.04.2025«Челси»

2:2

«Ипсвич»

АПЛ

10.04.2025«Легия»

0:3

«Челси»

Лига конференций

06.04.2025«Брентфорд»

0:0

«Челси»

АПЛ

03.04.2025«Челси»

1:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

Место в таблице

Свернуть

«Челси» не далеко ушел от соседей в турнирной таблице АПЛ. Хозяева отстают от гостей на шесть очков и две турнирные позиции. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль32237274-3176
2. Арсенал321712357-2763
3. Ноттингем Форест32176951-3857
4. Ньюкасл31175956-4056
5. Манчестер Сити32167962-4255
6. Челси32159856-3954
7. Астон Вилла32159849-4654
8. Фулхэм31139947-4248
9. Брайтон321212851-4948
10. Борнмут311291051-4045
11. Брентфорд321271352-4843
12. Кристал Пэлас3111101041-4043
13. Эвертон328141034-3838
14. Манчестер Юнайтед321081438-4538
15. Тоттенхэм321141760-4937
16. Вулверхэмптон321051747-6135
17. Вест Хэм32981536-5435
18. Ипсвич32491933-6721
19. Лестер32462227-7218
20. Саутгемптон32242623-7710

Прогноз на матч

Свернуть

«Фулхэм» - крайне непредсказуемая команда: может влететь аутсайдеру, а затем грохнуть топа. Только за последние пять туров с «Крэйвен Коттедж»  без очков уехали «Тоттенхэм» и - внимание! - «Ливерпуль». Для лидера сезона это поражение стало первым в чемпионате с середины сентября 2024 года! «Челси» нужно быть готовым к не менее агрессивному приему. 

В турнирном отношении обе команды серьезно мотивированы: хозяева не оставляют попыток подняться в еврокубковую зону, а гости - в лигочемпионскую топ-5. Так что компромиссов на поле не предвидится. Учитывая, что силы команд плюс-минус равны, можно рассмотреть вариант с пари на обмен голами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Графические трансляции матчей Премьер-лиги ведут официальные сайты букмекерских компаний.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Фулхэм»:  Уилсон, Нельсон (все - травмы)

«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Челси»:

Позиция«Фулхэм»

«Челси»

Позиция

Вратарь1. Лено

1. Санчес

Вратарь

Защитник5. Андерсен

23. Чалоба 

Защитник

Защитник3. Бейсси

5. Бадьяшиль

Защитник

Защитник21. Кастань

4. Адарабиойо

Защитник

Защитник33. Робинсон

3. Кукурелья

Полузащитник

Полузащитник 18. Перейра

25. Кайседо

Полузащитник

Полузащитник 16. Берге

8. Фернандес

Полузащитник 

Полузащитник32. Смит-Роу

20. Палмер

Полузащитник

Полузащитник17. Айуоби

19. Санчо

Нападающий

Полузащитник7. Хименес

7. Нету

Нападающий

Нападающий22. Виллиан

18. Нкунку

Нападающий

Главный тренерМарку Силва

Энцо Мареска

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline  установила близкие коэффициенты победу обеих команд: 2.75 на «Фулхэм» и 2.47 - «Челси». Если команды разойдутся миром, букмекер умножит сумму соответствующей ставки на 3.50.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров