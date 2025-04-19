Фулхэм - Челси, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Очередное лондонское дерби грядет в чемпионате Англии. В воскресенье, 20 апреля, отношения по-землячески выяснят «Фулхэм» с «Челси». Анализируем шансы команд на успех в 33-м туре АПЛ.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фулхэм» (Лондон)
20.04.2025, Вс
16:00 МСК
«Челси» (Лондон)
|П1 - 2.75
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«Фулхэм»
|11
|27
|51
|75-142
|«Челси»
|51
|27
|11
|142-75
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2025
|«Борнмут»
1:0
«Фулхэм»
АПЛ
|06.04.2025
|«Фулхэм»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|01.04.2025
|«Арсенал»
2:1
«Фулхэм»
АПЛ
|29.03.2025
|«Фулхэм»
0:3
«Кристал Пэлас»
Кубок Англии
|16.03.2025
|«Фулхэм»
2:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2025
|«Челси»
1:2
«Легия»
Лига конференций
|13.04.2025
|«Челси»
2:2
«Ипсвич»
АПЛ
|10.04.2025
|«Легия»
0:3
«Челси»
Лига конференций
|06.04.2025
|«Брентфорд»
0:0
«Челси»
АПЛ
|03.04.2025
|«Челси»
1:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
«Челси» не далеко ушел от соседей в турнирной таблице АПЛ. Хозяева отстают от гостей на шесть очков и две турнирные позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|2. Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|3. Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|4. Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56-40
|56
|5. Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62-42
|55
|6. Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|7. Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|8. Фулхэм
|31
|13
|9
|9
|47-42
|48
|9. Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51-49
|48
|10. Борнмут
|31
|12
|9
|10
|51-40
|45
|11. Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52-48
|43
|12. Кристал Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41-40
|43
|13. Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34-38
|38
|14. Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|15. Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|16. Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|17. Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36-54
|35
|18. Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|19. Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|20. Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23-77
|10
«Фулхэм» - крайне непредсказуемая команда: может влететь аутсайдеру, а затем грохнуть топа. Только за последние пять туров с «Крэйвен Коттедж» без очков уехали «Тоттенхэм» и - внимание! - «Ливерпуль». Для лидера сезона это поражение стало первым в чемпионате с середины сентября 2024 года! «Челси» нужно быть готовым к не менее агрессивному приему.
В турнирном отношении обе команды серьезно мотивированы: хозяева не оставляют попыток подняться в еврокубковую зону, а гости - в лигочемпионскую топ-5. Так что компромиссов на поле не предвидится. Учитывая, что силы команд плюс-минус равны, можно рассмотреть вариант с пари на обмен голами.
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Потери
«Фулхэм»: Уилсон, Нельсон (все - травмы)
«Челси»: Ансельмино, Келлимэн, У. Фофана, Д. Фофана, Гиу (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Челси»:
|Позиция
|«Фулхэм»
«Челси»
Позиция
|Вратарь
|1. Лено
1. Санчес
Вратарь
|Защитник
|5. Андерсен
23. Чалоба
Защитник
|Защитник
|3. Бейсси
5. Бадьяшиль
Защитник
|Защитник
|21. Кастань
4. Адарабиойо
Защитник
|Защитник
|33. Робинсон
3. Кукурелья
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Перейра
25. Кайседо
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Берге
8. Фернандес
Полузащитник
|Полузащитник
|32. Смит-Роу
20. Палмер
Полузащитник
|Полузащитник
|17. Айуоби
19. Санчо
Нападающий
|Полузащитник
|7. Хименес
7. Нету
Нападающий
|Нападающий
|22. Виллиан
18. Нкунку
Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
Энцо Мареска
Главный тренер
Winline установила близкие коэффициенты победу обеих команд: 2.75 на «Фулхэм» и 2.47 - «Челси». Если команды разойдутся миром, букмекер умножит сумму соответствующей ставки на 3.50.
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