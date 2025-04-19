Фулхэм - Челси, 20 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Фулхэм» - крайне непредсказуемая команда: может влететь аутсайдеру, а затем грохнуть топа. Только за последние пять туров с «Крэйвен Коттедж» без очков уехали «Тоттенхэм» и - внимание! - «Ливерпуль». Для лидера сезона это поражение стало первым в чемпионате с середины сентября 2024 года! «Челси» нужно быть готовым к не менее агрессивному приему.

В турнирном отношении обе команды серьезно мотивированы: хозяева не оставляют попыток подняться в еврокубковую зону, а гости - в лигочемпионскую топ-5. Так что компромиссов на поле не предвидится. Учитывая, что силы команд плюс-минус равны, можно рассмотреть вариант с пари на обмен голами.