Космос — 2DROTS, 20 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В среду, 20 августа, «2DROTS» проведут второй матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Московская медиакоманда в рамках 1/128 финала встретится в гостях с «Космосом» из Долгопрудного. Кто пройдет дальше?
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала
Стадион: «Салют» (Долгопрудный, Московская область, Россия)
Судьи: Егор Куракин (главный), Олег Патраков, Владислав Бобылкин (ассистенты), Владислав Егоров (резервный)
История матчей:
Ранее команды не проводили очных встреч.
Последние пять игр «Космоса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.08.2025
|«Космос»
2:0
«Звезда»
Leon-Вторая лига Б
|10.08.2025
|«Космос»
0:1
«Енисей-2»
Leon-Вторая лига Б
|03.08.2025
|«Космос»
1:3
«Балтика-2»
Leon-Вторая лига Б
|27.07.2025
|«Космос»
0:0
«Торпедо» (Владимир)
Leon-Вторая лига Б
|06.07.2025
|«Коломна»
1:1
«Космос»
Leon-Вторая лига Б
Последние пять игр «2DROTS»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.08.2025
|«2DROTS»
0:0
«Синдекат»
Товарищеский матч
|06.08.2025
|«2DROTS»
1:0
«Торпедо» (Владимир)
FONBET Кубок России
|30.07.2025
|«2DROTS»
1:0
«Красное Знамя»
Товарищеский матч
|23.07.2025
|«2DROTS»
1:1
«Альтерон»
Товарищеский матч
|16.07.2025
|«2DROTS»
3:5
«СКА Ростов»
Товарищеский матч
В последней встрече «Космос» одержал долгожданную победу — первую с 18 мая и за десять матчей (еще три ничьи и шесть поражений). Однако команда из Долгопрудного по-прежнему барахтается внизу таблицы группы 2 Leon-Второй лиги Б и выглядит вполне проходимым соперником для «2DROTS».
Да, медиаклуб стартовал в Кубке России довольно натужно и забил решающий мяч в матче с владимирским «Торпедо» на последних секундах. Но это был хороший повод поработать над ошибками и подойти к следующей официальной встрече в лучших кондициях. Потенциал «2DROTS» уж точно позволяет пройти нынешний «Космос» в основное время. Такую ставку и заиграем.
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Космосом» и «2DROTS» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видео, Full HD
|Бесплатно
|FONBET
|Видео
|Регистрация
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Космос»: нет
«2DROTS»: Вульфов, Логинов, Эдамс (все — травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Космос» — «2DROTS»:
|Позиция
|«Космос»
|«2DROTS»
|Вратарь
|30. Ребров
|31. Ландаков
|Защитник
|96. Логвинов
|25. Щербаков
|Защитник
|3. Гордеев
|2. Евтушенко
|Защитник
|4. Япрынцев
|30. Кудряшов
|Защитник
|97. Валеев
|18. Васильев
|Полузащитник
|12. Волков
|8. Левин
|Полузащитник
|76. Гаврилов
|10. Манаев
|Полузащитник
|17. Пономарёв
|13. Фролов
|Нападающий
|69. Ершов
|14. Черномырдин
|Нападающий
|10. Радостев
|37. Ослоновский
|Нападающий
|7. Наумов
|17. Муллин
|Главный тренер
|Андрей Прошин
|Дмитрий Смирнов
Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».