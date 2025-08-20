Ведомости
Спорт

19 августа 10:10

Космос — 2DROTS, 20 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Выйдет ли медиакоманда в третий раунд?
Александр Бокулёв

В среду, 20 августа, «2DROTS» проведут второй матч в новом розыгрыше FONBET Кубка России по футболу. Московская медиакоманда в рамках 1/128 финала встретится в гостях с «Космосом» из Долгопрудного. Кто пройдет дальше? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Космос» (Долгопрудный)

20.08.2025, Ср

17:00 МСК

«2DROTS» (Москва)

П1 - 4,50

Х - 4,20

П2 - 1,57

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/128 финала

Стадион: «Салют» (Долгопрудный, Московская область, Россия)

Судьи: Егор Куракин (главный), Олег Патраков, Владислав Бобылкин (ассистенты), Владислав Егоров (резервный)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не проводили очных встреч.

Последние пять игр «Космоса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.08.2025«Космос»

2:0

«Звезда»

Leon-Вторая лига Б

10.08.2025«Космос»

0:1

«Енисей-2»

Leon-Вторая лига Б

03.08.2025«Космос»

1:3

«Балтика-2»

Leon-Вторая лига Б

27.07.2025«Космос»

0:0

«Торпедо» (Владимир)

Leon-Вторая лига Б

06.07.2025«Коломна»

1:1

«Космос»

Leon-Вторая лига Б

Последние пять игр «2DROTS»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.08.2025«2DROTS»

0:0

«Синдекат»

Товарищеский матч

06.08.2025«2DROTS»

1:0

«Торпедо» (Владимир)

FONBET Кубок России

30.07.2025«2DROTS»

1:0

«Красное Знамя»

Товарищеский матч

23.07.2025«2DROTS»

1:1

«Альтерон»

Товарищеский матч

16.07.2025«2DROTS»

3:5

«СКА Ростов»

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Свернуть

В последней встрече «Космос» одержал долгожданную победу — первую с 18 мая и за десять матчей (еще три ничьи и шесть поражений). Однако команда из Долгопрудного по-прежнему барахтается внизу таблицы группы 2 Leon-Второй лиги Б и выглядит вполне проходимым соперником для «2DROTS».

Да, медиаклуб стартовал в Кубке России довольно натужно и забил решающий мяч в матче с владимирским «Торпедо» на последних секундах. Но это был хороший повод поработать над ошибками и подойти к следующей официальной встрече в лучших кондициях. Потенциал «2DROTS» уж точно позволяет пройти нынешний «Космос» в основное время. Такую ставку и заиграем.   

Трансляции

Свернуть

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Космосом» и «2DROTS» будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видео, Full HDБесплатно
FONBETВидеоРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

«Космос»: нет

«2DROTS»: Вульфов, Логинов, Эдамс (все — травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Космос»«2DROTS»:

Позиция«Космос»«2DROTS»
Вратарь30. Ребров31. Ландаков
Защитник96. Логвинов25. Щербаков
Защитник3. Гордеев2. Евтушенко
Защитник4. Япрынцев30. Кудряшов
Защитник97. Валеев18. Васильев
Полузащитник12. Волков8. Левин
Полузащитник 76. Гаврилов10. Манаев
Полузащитник17. Пономарёв13. Фролов
Нападающий69. Ершов14. Черномырдин
Нападающий10. Радостев37. Ослоновский
Нападающий7. Наумов17. Муллин
Главный тренерАндрей ПрошинДмитрий Смирнов

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Космос» — «2DROTS»?

Титульный букмекер Кубка России по футболу на момент публикации не предложил линию на точный счет.

Будет ли серия пенальти в матче «Космос» — «2DROTS»?

Такой сценарий возможен, если соперники не выявят сильнейшего в основное время.

Где смотреть матч «Космос» — «2DROTS»?

Прямая бесплатная трансляция этой игры будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ».

