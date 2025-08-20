Космос — 2DROTS, 20 августа: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

В последней встрече «Космос» одержал долгожданную победу — первую с 18 мая и за десять матчей (еще три ничьи и шесть поражений). Однако команда из Долгопрудного по-прежнему барахтается внизу таблицы группы 2 Leon-Второй лиги Б и выглядит вполне проходимым соперником для «2DROTS».

Да, медиаклуб стартовал в Кубке России довольно натужно и забил решающий мяч в матче с владимирским «Торпедо» на последних секундах. Но это был хороший повод поработать над ошибками и подойти к следующей официальной встрече в лучших кондициях. Потенциал «2DROTS» уж точно позволяет пройти нынешний «Космос» в основное время. Такую ставку и заиграем.