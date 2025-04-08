Лион - Манчестер Юнайтед, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Для «Лиона» это будет первая встреча в турнире с именитым соперником. До этого французы играли с куда менее статусными командами. На своем поле «детки» в текущем розыгрыше ЛЕ потеряли очков даже больше, чем на выезде. Именно в Лионе случилось единственное на данный момент поражение команды Паулу Фонсеки в турнире (от «Бешикташа» на групповом этапе - 0:1).

А вот «Манчестер Юнайтед» не блещет как раз на чужих полях. Поражений в ЛЕ-2024/25 у «красных дьяволов» еще не случалось, но из четырех выездных игр «манкунианцы» выиграли лишь одну, в трех остальных разойдясь с соперниками миром. Есть подозрение, что в предстоящей встрече команды не изменят себе, что делает вероятность ничейного исхода весьма вероятной.