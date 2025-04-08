Лион - Манчестер Юнайтед, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
10 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед». У французского клуба на своем поле есть шанс навязать борьбу именитому сопернику, ведь команда Рубена Аморима на выезде в текущем розыгрыше ЛЕ чаще теряла очки, чем одерживала победу. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Лион» (Франция)
10.04.2025, Чт
22:00 МСК
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
|П1 - 2.55
Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч
Стадион: «Групама» (Лион, Франция)
Главный судья: еще не назначен
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«МЮ»
|2
|2
|0
|6-4
|«Лион»
|0
|2
|2
|4-6
Последние пять матчей «Лиона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2025
|«Лион»
2:1
«Лилль»
Лига 1
|28.03.2025
|«Страсбург»
4:2
«Лион»
Лига 1
|16.03.2025
|«Лион»
4:2
«Гавр»
Лига 1
|13.03.2025
|«Лион»
4:0
«Стяуа»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Ницца»
0:2
«Лион»
Лига 1
Последние пять матчей «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|«МЮ»
0:0
«МС»
АПЛ
|01.04.2025
|«Ноттингем»
1:0
«МЮ»
АПЛ
|16.03.2025
|«Лестер»
0:3
«МЮ»
АПЛ
|13.03.2025
|«МЮ»
4:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
|09.03.2025
|«МЮ»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
Матчи «Лиона» и «МЮ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.03.2008
|«МЮ»
1:0
«Лион»
Лига чемпионов
|20.02.2008
|«Лион»
1:1
«МЮ»
Лига чемпионов
|23.11.2004
|«МЮ»
2:1
«Лион»
Лига чемпионов
|15.09.2004
|«Лион»
2:2
«МЮ»
Лига чемпионов
10 апреля, четверг
19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)
22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед»
22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч)
22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)
Для «Лиона» это будет первая встреча в турнире с именитым соперником. До этого французы играли с куда менее статусными командами. На своем поле «детки» в текущем розыгрыше ЛЕ потеряли очков даже больше, чем на выезде. Именно в Лионе случилось единственное на данный момент поражение команды Паулу Фонсеки в турнире (от «Бешикташа» на групповом этапе - 0:1).
А вот «Манчестер Юнайтед» не блещет как раз на чужих полях. Поражений в ЛЕ-2024/25 у «красных дьяволов» еще не случалось, но из четырех выездных игр «манкунианцы» выиграли лишь одну, в трех остальных разойдясь с соперниками миром. Есть подозрение, что в предстоящей встрече команды не изменят себе, что делает вероятность ничейного исхода весьма вероятной.
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Потери
«Лион»: Фофана. Чалета-Цар (оба - травма)
«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Эванс (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «МЮ»:
|Позиция
|«Лион»
«МЮ»
Позиция
|Вратарь
|23. Перри
24. Онана
Вратарь
|Защитник
|20. Кумбеди
20. Дало
Защитник
|Защитник
|22. Мата
5. Магуайр
Защитник
|Защитник
|19. Ньякате
4. Де Лигт
Защитник
|Защитник
|3. Тальяфико
2. Линделеф
Полузащитник
|Защитник
|31. Матич
3. Мазрауи
Полузащитник
|Полузащитник
|37. Нуама
25. Угарте
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Толиссо
8. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|7. Верету
17. Гарначо
Полузащитник
|Полузащитник
|18. Шерки
11. Зиркзее
Полузащитник
|Нападающий
|10. Ляказетт
9. Хойлунд
Нападающий
|Главный тренер
|Паулу Фонсека
Рубен Аморим
Главный тренер
Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 2.75. Вероятность успеха хозяев котируется за весомые 2.55. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 3.40.
Прогноз на матч ПСЖ - «Астон Вилла»
Самый скромный коэффициент 7.00 при ставке на точный счет предложен за результативную ничью 1:1. Победа любой из команд с минимальным счетом (1:0 и 0:1 соответственно) и нулевая ничья, котируются за 9.50.
Эти команды иногда прорывает в атаке, но случается это крайне редко. Эксперты не ждут большого количества результативных атак, предлагая поставить на ТБ 2.5 за 1.85, а на ТМ 2.5 за 1.95.
Тройка фаворитов от FONBET на титул:
«Атлетик» - 4.50
«Лацио» - 5.20
«МЮ» / «Тоттенхэм» - 5.50
На победу в финале «Лиона» можно поставить с коэффициентом 10.00.
Партнерский проект