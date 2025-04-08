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8 апреля 9:01ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Лион - Манчестер Юнайтед, 10 апреля: где смотреть четвертьфинал Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Рубена Аморима не блещет в выездных матчах ЛЕ
Руслан Ипполитов

10 апреля состоится первый четвертьфинальный матч Лиги Европы между «Лионом» и «Манчестер Юнайтед».  У французского клуба на своем поле есть шанс навязать борьбу именитому сопернику, ведь команда Рубена Аморима на выезде в текущем розыгрыше ЛЕ чаще теряла очки, чем одерживала победу. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Лион» (Франция)

10.04.2025, Чт

22:00 МСК

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

П1 - 2.55

Х - 3.40

П2 - 2.75

Турнир: Лига Европы УЕФА, четвертьфинал, первый матч

Стадион: «Групама» (Лион, Франция)

Главный судья: еще не назначен

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«МЮ»2206-4
«Лион»0224-6

Последние пять матчей «Лиона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2025«Лион»

2:1

«Лилль» 

Лига 1

28.03.2025«Страсбург» 

4:2

«Лион»

Лига 1

16.03.2025«Лион»

4:2

«Гавр» 

Лига 1

13.03.2025«Лион»

4:0

«Стяуа» 

Лига Европы

09.03.2025 «Ницца»

0:2

«Лион»

Лига 1

Последние пять матчей «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025«МЮ»

0:0

«МС»

АПЛ

01.04.2025«Ноттингем»

1:0

«МЮ»

АПЛ

16.03.2025«Лестер»

0:3

«МЮ»

АПЛ

13.03.2025«МЮ»

4:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.03.2025«МЮ»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Матчи «Лиона» и «МЮ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.03.2008«МЮ»

1:0

«Лион»

Лига чемпионов

20.02.2008«Лион»

1:1

«МЮ»

Лига чемпионов

23.11.2004«МЮ»

2:1

«Лион»

Лига чемпионов

15.09.2004«Лион»

2:2

«МЮ»

Лига чемпионов

Расписание первых четвертьфинальных матчей

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10 апреля, четверг

19:45. «Буде-Глимт» - «Лацио» (прогноз на матч)

22:00. «Лион» - «Манчестер Юнайтед»

22:00. «Тоттенхэм» - «Айнтрахт» (прогноз на матч

22:00. «Рейнджерс» - «Атлетик Б» (прогноз на матч)

Прогноз на матч

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Для «Лиона» это будет первая встреча в турнире с именитым соперником. До этого французы играли с куда менее статусными командами. На своем поле «детки» в текущем розыгрыше ЛЕ потеряли очков даже больше, чем на выезде. Именно в Лионе случилось единственное на данный момент поражение команды Паулу Фонсеки в турнире (от «Бешикташа» на групповом этапе - 0:1).

А вот «Манчестер Юнайтед» не блещет как раз на чужих полях. Поражений в ЛЕ-2024/25 у «красных дьяволов» еще не случалось, но из четырех выездных игр «манкунианцы» выиграли лишь одну, в трех остальных разойдясь с соперниками миром. Есть подозрение, что в предстоящей встрече команды не изменят себе, что делает вероятность ничейного исхода весьма вероятной.

Бонусы на матч

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Составы команд

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Потери

«Лион»: Фофана. Чалета-Цар (оба - травма)

«МЮ»: Мартинес, Диалло, Хевен, Эванс (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Лион» - «МЮ»:

Позиция«Лион»

«МЮ»

Позиция

Вратарь23. Перри

24. Онана

Вратарь

Защитник20. Кумбеди

20. Дало

Защитник

Защитник22. Мата

5. Магуайр

Защитник

Защитник19. Ньякате

4. Де Лигт

Защитник

Защитник3. Тальяфико

2. Линделеф

Полузащитник

Защитник 31. Матич

3. Мазрауи

Полузащитник

Полузащитник 37. Нуама

25. Угарте

Полузащитник 

Полузащитник8. Толиссо

8. Фернандеш

Полузащитник

Полузащитник7. Верету

17. Гарначо

Полузащитник

Полузащитник18. Шерки

11. Зиркзее

Полузащитник

Нападающий10. Ляказетт

9. Хойлунд

Нападающий

Главный тренерПаулу Фонсека

Рубен Аморим

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Номинал сыгравшей ставки на выигрыш англичан будет рассчитан букмекером по солидному коэффициенту 2.75. Вероятность успеха хозяев котируется за весомые 2.55. При ничьей FONBET выплатит выигрыш пари по кэфу 3.40.

Прогноз на матч ПСЖ - «Астон Вилла»

Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Лион»- «МЮ»?

Самый скромный коэффициент 7.00 при ставке на точный счет предложен за результативную ничью 1:1. Победа любой из команд с минимальным счетом (1:0 и 0:1 соответственно) и нулевая ничья, котируются за 9.50.

Будет ли много голов в матче «Лион»- «МЮ»?

Эти команды иногда прорывает в атаке, но случается это крайне редко. Эксперты не ждут большого количества результативных атак, предлагая поставить на ТБ 2.5 за 1.85, а на ТМ 2.5 за 1.95.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка фаворитов от FONBET на титул:

«Атлетик» - 4.50

«Лацио» - 5.20

«МЮ» / «Тоттенхэм» - 5.50

На победу в финале «Лиона» можно поставить с коэффициентом 10.00.

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