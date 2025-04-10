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9 апреля 15:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Оренбург - ЦСКА, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оренбургский пациент скорее жив, чем мертв
Валентин Васильев

Программу субботнего игрового дня в РПЛ откроет матч в Оренбурге. В гости к пока главному аутсайдеру чемпионата едет самая эффективная команда весны. Удастся ли ЦСКА продлить свою впечатляющую серию? Поищем ответ в статистических трендах и раскладах букмекеров.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Оренбург»

12.04.2025, Сб

12:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 4.80

Х - 3.90

П2 - 1.74

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Газовик»  (Оренбург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»13911-32
ЦСКА 93132-11

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2025«Пари НН»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

29.03.2025«Динамо»

5:1

«Оренбург»

РПЛ

15.03.2025«Оренбург»

1:0

«Факел»

РПЛ

08.03.2025«Оренбург»

1:2

«Ростов»

РПЛ

02.03.2025«Спартак»  

2:0

«Оренбург»

РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.04.2025ЦСКА

3:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

29.03.2025ЦСКА

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

22.03.2025«Партизан»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

16.03.2025«Акрон»

1:2

ЦСКА

РПЛ

12.03.2025ЦСКА

2:1

«Динамо»

Кубок России

Последние пять игр «Оренбурга» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.08.2024ЦСКА

5:1

«Оренбург»

РПЛ

02.03.2024ЦСКА

1:1

«Оренбург»

РПЛ

02.11.2023ЦСКА

3:1

«Оренбург»

Кубок России

25.08.2023«Оренбург»

1:1

ЦСКА

РПЛ

26.07.2023«Оренбург»

0:6

ЦСКА

Кубок России

Турнирная таблица

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После 23-го тура ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, тогда как «Оренбург» остался последним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар23157145-1352
2. Спартак23145444-1747
3. Зенит23145445-1547
4. ЦСКА23135536-1644
5. Динамо Москва23126549-2742
6. Локомотив23125639-3541
7. Ростов2396835-3633
8. Рубин2396830-3433
9. Акрон23741228-4225
10. Динамо Махачкала2359920-2524
11. Крылья Советов23651226-3823
12. Химки23581027-4123
13. Ахмат23311920-3520
14. Пари НН23541418-4319
15. Факел23291211-3415
16. Оренбург23351521-4314

Прогноз на матч

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Команды преследуют диаметрально разные задачи в этом сезоне, но обе одинаково мощно мотивированы. Хозяева не оставляют попыток вырваться из зоны вылета, а гости - подняться в топ-3 и, возможно, даже побороться за чемпионство.

Еще недавно «Оренбург» казался обреченным на вылет из РПЛ. И два стартовых поражения в новом году пессимистические прогнозы относительно его судьбы вроде бы подтвердили. Но после побед над «Факелом» и «Пари НН» болельщики клуба воспрянули духом. Отставание от зоны стыковых матчей в пять очков уже не выглядит бездонной пропастью. Против ЦСКА команда Слишковича выйдет биться на пределе сил.

ЦСКА наряду с «Краснодаром» - лучшие команды весны-2025: обе набрали по 13 очков из 15 возможных. Армейцы забивали минимум по два мяча в пяти последних играх, включая товарищескую. Но и пропускали в четырех из них. На неудобной для любого гостя синтетике «Газовика», да еще и против бешено настроенного соперника, Акинфееву с партнерами будет особенно сложно сохранить «ноль» сзади. Наш прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Оренбурга пройдет на «Матч Премьер». По желанию следить за игрой можно на сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Оренбург»: Флорентин (травма), Сахархизан (дисквалификация)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - ЦСКА:

Позиция«Оренбург»ЦСКАПозиция
Вратарь99. Сысуев35. АкинфеевВратарь
Защитник31. Зотов 27. МойзесЗащитник
Защитник5. Татаев4. РошаЗащитник
Защитник4. Хотулев78. ДивеевЗащитник
Защитник81. Сидоров22. ГаичЗащитник
Полузащитник14. Михайлов 31. КислякПолузащитник
Полузащитник 18. Коваленко10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник20. Рыбчинский15. ПьяничПолузащитник
Полузащитник7. Гюрлюк21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий80. Марин20. КойтаНападающий
Нападающий9. Мансилья9. ГуарирапаНападающий
Главный тренерВладимир СлишковичМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» присвоила победе аутсайдера над одним из лидеров сезона коэффициент 4.80, что примерно соответствует 21%. На гостей котировка предсказуемо ниже - 1.74. На ничью в прематче предлагается поставить за 3.90.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Оренбург» - ЦСКА?

Аналитики считают результативную ничью 1:1 наиболее реальным исходом встречи. В линии «Лиги Ставок» на точный счет этот вариант котируется за 6.40. 

Где смотреть бесплатно матч «Оренбург» - ЦСКА?

Бесплатно (и легально) игру покажет зарегистрированным пользователям БК Winline.

ЦСКА станет чемпионом России?

Вероятность взлета армейцев на первое место эксперты оценили коэффициентом 35.00. На золото-серебро ЦСКА по итогам чемпионата котировка в три с половиной раза ниже. Для сравнения: на триумф «Краснодара» сейчас можно поставить за 1.90.

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