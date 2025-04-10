Оренбург - ЦСКА, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Программу субботнего игрового дня в РПЛ откроет матч в Оренбурге. В гости к пока главному аутсайдеру чемпионата едет самая эффективная команда весны. Удастся ли ЦСКА продлить свою впечатляющую серию? Поищем ответ в статистических трендах и раскладах букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Оренбург»
12.04.2025, Сб
12:00 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 4.80
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|1
|3
|9
|11-32
|ЦСКА
|9
|3
|1
|32-11
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2025
|«Пари НН»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|29.03.2025
|«Динамо»
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|15.03.2025
|«Оренбург»
1:0
«Факел»
РПЛ
|08.03.2025
|«Оренбург»
1:2
«Ростов»
РПЛ
|02.03.2025
|«Спартак»
2:0
«Оренбург»
РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.04.2025
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|29.03.2025
|ЦСКА
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|22.03.2025
|«Партизан»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
|16.03.2025
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|12.03.2025
|ЦСКА
2:1
«Динамо»
Кубок России
Последние пять игр «Оренбурга» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.08.2024
|ЦСКА
5:1
«Оренбург»
РПЛ
|02.03.2024
|ЦСКА
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|02.11.2023
|ЦСКА
3:1
«Оренбург»
Кубок России
|25.08.2023
|«Оренбург»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|26.07.2023
|«Оренбург»
0:6
ЦСКА
Кубок России
После 23-го тура ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, тогда как «Оренбург» остался последним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|23
|15
|7
|1
|45-13
|52
|2. Спартак
|23
|14
|5
|4
|44-17
|47
|3. Зенит
|23
|14
|5
|4
|45-15
|47
|4. ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|36-16
|44
|5. Динамо Москва
|23
|12
|6
|5
|49-27
|42
|6. Локомотив
|23
|12
|5
|6
|39-35
|41
|7. Ростов
|23
|9
|6
|8
|35-36
|33
|8. Рубин
|23
|9
|6
|8
|30-34
|33
|9. Акрон
|23
|7
|4
|12
|28-42
|25
|10. Динамо Махачкала
|23
|5
|9
|9
|20-25
|24
|11. Крылья Советов
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|12. Химки
|23
|5
|8
|10
|27-41
|23
|13. Ахмат
|23
|3
|11
|9
|20-35
|20
|14. Пари НН
|23
|5
|4
|14
|18-43
|19
|15. Факел
|23
|2
|9
|12
|11-34
|15
|16. Оренбург
|23
|3
|5
|15
|21-43
|14
Команды преследуют диаметрально разные задачи в этом сезоне, но обе одинаково мощно мотивированы. Хозяева не оставляют попыток вырваться из зоны вылета, а гости - подняться в топ-3 и, возможно, даже побороться за чемпионство.
Еще недавно «Оренбург» казался обреченным на вылет из РПЛ. И два стартовых поражения в новом году пессимистические прогнозы относительно его судьбы вроде бы подтвердили. Но после побед над «Факелом» и «Пари НН» болельщики клуба воспрянули духом. Отставание от зоны стыковых матчей в пять очков уже не выглядит бездонной пропастью. Против ЦСКА команда Слишковича выйдет биться на пределе сил.
ЦСКА наряду с «Краснодаром» - лучшие команды весны-2025: обе набрали по 13 очков из 15 возможных. Армейцы забивали минимум по два мяча в пяти последних играх, включая товарищескую. Но и пропускали в четырех из них. На неудобной для любого гостя синтетике «Газовика», да еще и против бешено настроенного соперника, Акинфееву с партнерами будет особенно сложно сохранить «ноль» сзади. Наш прогноз: обе забьют.
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Прямая трансляция из Оренбурга пройдет на «Матч Премьер». По желанию следить за игрой можно на сайте беттингового спонсора турнира.
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|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Оренбург»: Флорентин (травма), Сахархизан (дисквалификация)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - ЦСКА:
|Позиция
|«Оренбург»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|31. Зотов
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|5. Татаев
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|4. Хотулев
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|81. Сидоров
|22. Гаич
|Защитник
|Полузащитник
|14. Михайлов
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Коваленко
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рыбчинский
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Гюрлюк
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|80. Марин
|20. Койта
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мансилья
|9. Гуарирапа
|Нападающий
|Главный тренер
|Владимир Слишкович
|Марко Николич
|Главный тренер
«Лига Ставок» присвоила победе аутсайдера над одним из лидеров сезона коэффициент 4.80, что примерно соответствует 21%. На гостей котировка предсказуемо ниже - 1.74. На ничью в прематче предлагается поставить за 3.90.
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Аналитики считают результативную ничью 1:1 наиболее реальным исходом встречи. В линии «Лиги Ставок» на точный счет этот вариант котируется за 6.40.
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Вероятность взлета армейцев на первое место эксперты оценили коэффициентом 35.00. На золото-серебро ЦСКА по итогам чемпионата котировка в три с половиной раза ниже. Для сравнения: на триумф «Краснодара» сейчас можно поставить за 1.90.
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