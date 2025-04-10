Оренбург - ЦСКА, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Команды преследуют диаметрально разные задачи в этом сезоне, но обе одинаково мощно мотивированы. Хозяева не оставляют попыток вырваться из зоны вылета, а гости - подняться в топ-3 и, возможно, даже побороться за чемпионство.

Еще недавно «Оренбург» казался обреченным на вылет из РПЛ. И два стартовых поражения в новом году пессимистические прогнозы относительно его судьбы вроде бы подтвердили. Но после побед над «Факелом» и «Пари НН» болельщики клуба воспрянули духом. Отставание от зоны стыковых матчей в пять очков уже не выглядит бездонной пропастью. Против ЦСКА команда Слишковича выйдет биться на пределе сил.

ЦСКА наряду с «Краснодаром» - лучшие команды весны-2025: обе набрали по 13 очков из 15 возможных. Армейцы забивали минимум по два мяча в пяти последних играх, включая товарищескую. Но и пропускали в четырех из них. На неудобной для любого гостя синтетике «Газовика», да еще и против бешено настроенного соперника, Акинфееву с партнерами будет особенно сложно сохранить «ноль» сзади. Наш прогноз: обе забьют.