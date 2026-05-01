Оренбург - Пари НН, прогноз на 30 апреля: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

«Пари Нижний Новгород» прервал жуткую серию из шести поражений подряд и наконец-то одержал первую победу в 2023 году. Удастся ли подопечным Сергея Юрана развить успех? Теперь их ждет одна из лучших домашних команд всего чемпионата.
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Газовик» (Оренбург)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Оренбург»
|4
|1
|0
|8-1
|«Пари НН»
|0
|1
|4
|1-8
Последние пять игр «Оренбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2023
|«Факел»
1:3
«Оренбург»
РПЛ
|16.04.2023
|«Оренбург»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|10.04.2023
|«Оренбург»
2:2
«Ростов»
РПЛ
|02.04.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|18.03.2023
|«Оренбург»
2:0
«Спартак»
РПЛ
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.04.2023
|«Пари НН»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|15.04.2023
|«Динамо»
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|09.03.2023
|«Краснодар»
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|01.04.2023
|«Пари НН»
0:4
«Локомотив»
РПЛ
|19.03.2023
|«Пари НН»
0:3
«Торпедо»
РПЛ
После 24 туров «Оренбург» занимает комфортное восьмое место в таблице РПЛ, тогда как «Пари НН» - четвертый с конца.
|Клуб
И
В
Н
П
Мячи
Очки
|1. Зенит
|24
|18
|4
|2
60-12
|58
|2. Ростов
|24
|14
|7
|3
43-31
|49
|3. Спартак
|24
|14
|6
|4
54-31
|48
|4. ЦСКА
|24
|13
|6
|5
43-22
|45
|5. Ахмат
|24
|12
|4
|8
35-30
|40
|6. Динамо
|24
|11
|6
|7
43-33
|39
|7. Краснодар
|24
|11
|5
|8
52-40
|38
|8. Оренбург
|24
|11
|3
|10
47-48
|36
|9. Сочи
|24
|9
|4
|11
32-44
|31
|10. Локомотив
|24
|8
|5
|11
37-41
|29
|11. Урал
|24
|7
|4
|13
26-40
|25
|12. Крылья Советов
|24
|6
|7
|11
24-35
|25
|13. Пари НН
|24
|6
|4
|14
27-48
|22
|14. Факел
|24
|2
|12
|10
29-45
|18
|15. Химки
|24
|4
|5
|15
23-52
|17
|16. Торпедо
|24
|3
|4
|17
18-41
|13
По результатам игр на своем поле оренбуржцы входят в пятерку лучших команд чемпионата, а еще недавно были в тройке. Мало кому удается вывезти три очка с «Газовика». Но нижегородцам здесь и сейчас они, очевидно, нужнее. Победа над «Крыльями Советов» подняла моральный дух коллектива. В 25-м туре «Пари НН» постарается развить этот локальный успех. Зацепиться за ничью в Оренбурге гостям вполне по силам.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«Леон»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Мелбет»
|До 15 тысяч рублей
|100% бонус на первый депозит
Бесплатная онлайн-видеотрансляция на телевидении организована не будет. Посмотреть игру «Оренбург» - «Пари НН» можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Оренбург»: Башич (травма), Перес (дисквалификация)
«Пари НН»: Баньяк, Майга, Янсане (все - травмы), Александров, Кротов (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Оренбург»
|«Пари НН»
|Позиция
|Вратарь
|99. Сысуев
|25. Нигматуллин
|Вратарь
|Защитник
|19. Эктов
|44. Корнюшин
|Защитник
|Защитник
|15. Гойкович
|22. Каккоев
|Защитник
|Защитник
|3. Сиваков
|24. Гоцук
|Защитник
|Защитник
|11. Стаматов
|89. Стоцкий
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Вера
|14. Михайлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Капленко
|37. Шарипов
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Флорентин
|94. Рыбчинский
|Полузащитник
|Нападающий
|5. Аюпов
|18. Соколов
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Мансилья
|93. Сулейманов
|Нападающий
|Нападающий
|10. Воробьев
|20. Яковлев
|Нападающий
|Главный тренер
|Марцел Личка
|Сергей Юран
|Главный тренер
|Победа «Оренбурга»
|Ничья
|Победа «Пари НН»
|PARI
|1,72
|4,00
|4,50
|«Бетбум»
|1,77
|3,93
|4,58
|«Бетсити»
|1,80
|3,90
|4,50
|«Лига Ставок»
|1,78
|4,20
|4,20
|«Марафон»
|1,72
|4,05
|4,55
Если выбираете пари на исход, то стоит иметь в виду, что котировки на победу «Оренбурга» практически идентичны у всех российских букмекеров (чуть более предпочтительные - у «Бетсити»). На ничью выгоднее всего ставить в «Лиге Ставок», а самый высокий коэффициент на выигрыш «Пари» мы обнаружили в BetBoom.
Нижегородцы еще ни разу не побеждали оренбуржцев, но сейчас сама жизнь вынуждает их показать все лучшее, на что они способны, и даже больше.
Согласно регламенту чемпионата России по футболу, напрямую Премьер-лигу покидают две худшие команды сезона, а клубы, занявшие 13-14 места, будут отстаивать свое право на участие в РПЛ в стыковых матчах с третьей-четвертой командами Первой лиги.
Аналитики БК «Бетсити» полагают, что самые высокие шансы на прямой вылет из РПЛ имеют «Торпедо» (ставки на это событие заключаются с мизерным кэфом 1,05) и «Химки» (1,45). Далее в списке кандидатов на понижение идут «Факел» (2,75) и «Пари НН» (9,00).
Советуем вам делать ставки в легальных букмекерских конторах России. Определиться с компанией поможет наш рейтинг.
«Оренбург» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Оганесяна.