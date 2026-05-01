Оренбург - Пари НН, прогноз на 30 апреля: коэффициенты и ставки на матч РПЛ

Юран разовьет успех?
Валентин Васильев

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогнозы на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Лучшие букмекеры на матч «Оренбург» - «Пари НН»
  • Вопросы и ответы
  • UPD: результат

«Пари Нижний Новгород» прервал жуткую серию из шести поражений подряд и наконец-то одержал первую победу в 2023 году. Удастся ли подопечным Сергея Юрана развить успех? Теперь их ждет одна из лучших домашних команд всего чемпионата.

 «Оренбург»

Время начала

Команда 2

«Оренбург»  

30.04.2023, Вс

14:00 МСК

«Пари НН» 

П1 - 1,70

Х - 4,05

П2 - 4,50

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Газовик» (Оренбург)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Оренбург»4108-1
«Пари НН»0141-8

Последние пять игр «Оренбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2023«Факел»

1:3 

«Оренбург»

РПЛ

16.04.2023«Оренбург»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

10.04.2023«Оренбург»

2:2

«Ростов»

РПЛ

02.04.2023«Крылья Советов»

1:1 

«Оренбург»

РПЛ

18.03.2023«Оренбург»

2:0

«Спартак»

РПЛ

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.04.2023«Пари НН»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

15.04.2023«Динамо»

3:1

«Пари НН»

РПЛ

09.03.2023«Краснодар»

3:1

«Пари НН»

РПЛ

01.04.2023«Пари НН»

0:4

«Локомотив»

РПЛ

19.03.2023«Пари НН»

0:3

«Торпедо»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 24 туров «Оренбург» занимает комфортное восьмое место в таблице РПЛ, тогда как  «Пари НН» - четвертый с конца.

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1. Зенит241842

60-12

58
2. Ростов241473

43-31

49
3. Спартак241464

54-31

48
4. ЦСКА241365

43-22

45
5. Ахмат241248

35-30

40
6. Динамо241167

43-33

39
7. Краснодар241158

52-40

38
8. Оренбург2411310

47-48

36
9. Сочи249411

32-44

31
10. Локомотив248511

37-41

29
11. Урал247413

26-40

25
12. Крылья Советов246711

24-35

25
13. Пари НН246414

27-48

22
14. Факел2421210

29-45

18
15. Химки244515

23-52

17
16. Торпедо243417

18-41

13

Прогнозы на матч

Прогноз редакции

По результатам игр на своем поле оренбуржцы входят в пятерку лучших команд чемпионата, а еще недавно были в тройке. Мало кому удается вывезти три очка с «Газовика». Но нижегородцам здесь и сейчас они, очевидно, нужнее. Победа над «Крыльями Советов» подняла моральный дух коллектива. В 25-м туре «Пари НН» постарается развить этот локальный успех. Зацепиться за ничью в Оренбурге гостям вполне по силам. 

Трансляции

Бесплатная онлайн-видеотрансляция на телевидении организована не будет. Посмотреть игру «Оренбург» - «Пари НН» можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Оренбург»: Башич (травма), Перес (дисквалификация)

«Пари НН»: Баньяк, Майга, Янсане (все - травмы), Александров, Кротов  (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Оренбург» - «Пари НН»:

Позиция«Оренбург»«Пари НН»Позиция
Вратарь99. Сысуев25. НигматуллинВратарь
Защитник19. Эктов44. КорнюшинЗащитник
Защитник15. Гойкович22. КаккоевЗащитник
Защитник3. Сиваков24. ГоцукЗащитник
Защитник11. Стаматов89. СтоцкийПолузащитник
Полузащитник23. Вера14. МихайловПолузащитник
Полузащитник 55. Капленко37. ШариповПолузащитник 
Полузащитник21. Флорентин94. РыбчинскийПолузащитник
Нападающий5. Аюпов18. СоколовПолузащитник
Нападающий9. Мансилья93. СулеймановНападающий
Нападающий10. Воробьев20. ЯковлевНападающий
Главный тренерМарцел ЛичкаСергей ЮранГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

 Победа «Оренбурга»НичьяПобеда «Пари НН»
PARI1,724,004,50
«Бетбум»1,773,934,58
«Бетсити»1,803,904,50
«Лига Ставок»1,784,204,20
«Марафон»1,724,054,55

Лучшие букмекеры на матч «Оренбург» - «Пари НН»

Если выбираете пари на исход, то стоит иметь в виду, что котировки на победу «Оренбурга» практически идентичны у всех российских букмекеров (чуть более предпочтительные - у «Бетсити»). На ничью выгоднее всего ставить в «Лиге Ставок», а самый высокий коэффициент на выигрыш «Пари» мы обнаружили в BetBoom.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Оренбург» - «Пари НН»?

Нижегородцы еще ни разу не побеждали оренбуржцев, но сейчас сама жизнь вынуждает их показать все лучшее, на что они способны, и даже больше.

Сколько команд вылетает из РПЛ?

Согласно регламенту чемпионата России по футболу, напрямую Премьер-лигу покидают две худшие команды сезона, а клубы, занявшие 13-14 места, будут отстаивать свое право на участие в РПЛ в стыковых матчах с третьей-четвертой командами Первой лиги.

Кто вылетит из Премьер-лиги?

Аналитики БК «Бетсити» полагают, что самые высокие шансы на прямой вылет из РПЛ имеют «Торпедо» (ставки на это событие заключаются с мизерным кэфом 1,05) и «Химки» (1,45). Далее в списке кандидатов на понижение идут «Факел» (2,75) и «Пари НН» (9,00).

Где лучшие коэффициенты на матч?

Советуем вам делать ставки в легальных букмекерских конторах России.  Определиться с компанией поможет наш рейтинг.

UPD: результат

«Оренбург» выиграл со счетом 1:0 благодаря голу Оганесяна. 

