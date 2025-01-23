Реал - Лас-Пальмас, 19 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

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В воскресенье, 19 января, в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Реал» и «Лас-Пальмас». Мадридский клуб продолжает борьбу за лидерство в первенстве и теоретически имеет шанс вернуться на первую строчку турнирной таблицы уже по итогам этого игрового уикенда.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
19.01.2025, Вс
18:15 МСК
«Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
|П1 - 1.15
Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 20-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|52
|16
|9
|199-72
|«Лас-Пальмас»
|9
|16
|52
|72-199
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.01.2025
|«Реал»
|5:2 ДВ
|«Сельта»
|Кубок Испании
|12.01.2025
|«Реал»
|2:5
|«Барселона»
|Суперкубок Испании.
|09.01.2025
|«Реал»
|3:0
|«Мальорка»
|Суперкубок Испании
|06.01.2025
|«Минера»
0:5
«Реал»
Кубок Испании
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Примера
Последние пять игр «Лас-Пальмас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Лас-Пальмас»
|1:2
|«Хетафе»
|Примера
|05.01.2025
|«Эльче»
4:0
«Лас-Пальмас»
Кубок Испании
|22.12.2024
|«Лас-Пальмас»
1:0
«Эспаньол»
Примера
|15.12.2024
|«Реал Сосьедад»
0:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|07.12.2024
|«Лас-Пальмас»
2:1
«Вальядолид»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Лас-Пальмас»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.08.2024
|«Лас-Пальмас»
|1:1
|«Реал»
|Примера
|27.01.2024
|«Лас-Пальмас»
|1:2
|«Реал»
|Примера
|27.09.2023
|«Реал»
2:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|31.03.2018
|«Лас-Пальмас»
0:3
«Реал»
Примера
|05.11.2017
|«Реал»
3:0
«Лас-Пальмас»
Примера
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Атлетико
|19
|13
|5
|1
|34-12
|44
|2. Реал Мадрид
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|3. Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|4. Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|5. Вильярреал
|19
|8
|6
|5
|34-31
|30
|6. Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|7. Реал Сосьедад
|19
|8
|4
|7
|17-13
|28
|8. Жирона
|19
|8
|4
|7
|27-25
|28
|9. Райо Вальекано
|19
|6
|7
|6
|22-22
|25
|10. Бетис
|19
|6
|7
|6
|21-23
|25
|11. Осасуна
|19
|6
|7
|6
|23-28
|25
|12. Сельта
|19
|7
|3
|9
|28-30
|24
|13. Севилья
|19
|6
|5
|8
|21-28
|23
|14. Лас-Пальмас
|19
|6
|4
|9
|24-29
|22
|15. Хетафе
|19
|4
|7
|8
|13-16
|19
|16. Леганес
|19
|4
|7
|8
|18-29
|19
|17. Эспаньол
|20
|5
|4
|11
|19-32
|19
|18. Алавес
|19
|4
|5
|10
|21-31
|17
|19. Вальядолид
|20
|4
|3
|13
|14-39
|15
|20. Валенсия
|19
|2
|7
|10
|18-29
|13
После сокрушительного поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) мадридцы постепенно приходят в себя. Кубковая встреча с «Сельтой» показала, что у подопечных Карло Анчелотти имеются проблемы психологического характера. Тогда мадридцам не хватило концентрации, чтобы удержать преимущество в два мяча, и это вылилось в два гола команды из Вино в концовке. За это мадридцы поплатились лишними 30-ю минутами на поле, в которые трижды поразили ворота «Сельты», но потратили силы.
Исход матча столичного клуба с «Лас-Пальмасом» практически не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, смогут ли гости хоть раз огорчить Тибо Екртуа и с какой разницей победят хозяева. Учитывая нестабильное психологическое состояние игроков «Реала», не будем закладываться на «сухарь» стража ворот мадридцев. Осторожно ставим на победу фаворита с форой.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Реал»: Винисиус Жуниор, Модрич (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)
«Лас-Пальмас»: Эсугу (дисквалификация). Вити, Парк (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Лас-Пальмас»:
|Позиция
|«Реал»
|«Лас-Пальмас»
|Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Силлиссен
|Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|4. Суарес
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|28. Эрсог
|Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
|15. Маккенна
|Защитник
|Защитник
|17. Васкес
|3. Мармоль
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|5. Муньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|12. Луаодис
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|20. Родригес
|Полузащитник
|Нападающий
|21. Диас
|10. Молейро
|Нападающий
|Нападающий
|11. Родриго
|19. Рамирес
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|37. Силва
|Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Диего Мартинес
|Главный тренер
Вероятность победы «Реала» аналитики БК PARI оценивают скромным коэффициентом 1.15. На ничью можно заключить пари за 8.00, а на выигрыш «Лас-Пальмаса» - за 16.00.
За победу «Реала» со счетом 2:0 или 3:0 предлагается одинаковый коэффициент - 8.00. За 4:0 дают 9.50.
Телеканал «МАТЧ!» покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.
Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.75. Шансы «Атлетико» котируются за 3.50, «Барселоны» - 4.00.
Партнерский проект