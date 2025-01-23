Реал - Лас-Пальмас, 19 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

После сокрушительного поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) мадридцы постепенно приходят в себя. Кубковая встреча с «Сельтой» показала, что у подопечных Карло Анчелотти имеются проблемы психологического характера. Тогда мадридцам не хватило концентрации, чтобы удержать преимущество в два мяча, и это вылилось в два гола команды из Вино в концовке. За это мадридцы поплатились лишними 30-ю минутами на поле, в которые трижды поразили ворота «Сельты», но потратили силы.

Исход матча столичного клуба с «Лас-Пальмасом» практически не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, смогут ли гости хоть раз огорчить Тибо Екртуа и с какой разницей победят хозяева. Учитывая нестабильное психологическое состояние игроков «Реала», не будем закладываться на «сухарь» стража ворот мадридцев. Осторожно ставим на победу фаворита с форой.