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18 января 11:18ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал - Лас-Пальмас, 19 января: где смотреть матч чемпионата Испании, прогноз, составы

Команде Карло Анчелотти надо возвращаться на первое место
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 19 января, в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Реал» и «Лас-Пальмас». Мадридский клуб продолжает борьбу за лидерство в первенстве и теоретически имеет шанс вернуться на первую строчку турнирной таблицы уже по итогам этого игрового уикенда.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)

19.01.2025, Вс

18:15 МСК

«Лас-Пальмас» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)

П1 - 1.15

Х - 8.00

П2 - 16.00

Турнир: Чемпионат Испании по футболу, 20-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)

Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»52169199-72
«Лас-Пальмас»9165272-199

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.01.2025«Реал»5:2 ДВ«Сельта»Кубок Испании
12.01.2025«Реал»2:5«Барселона»Суперкубок Испании.
09.01.2025«Реал»3:0«Мальорка»Суперкубок Испании
06.01.2025«Минера»

0:5

«Реал»

Кубок Испании

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Примера

Последние пять игр «Лас-Пальмас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Лас-Пальмас»1:2«Хетафе»Примера
05.01.2025«Эльче»

4:0

«Лас-Пальмас»

Кубок Испании

22.12.2024«Лас-Пальмас»

1:0

«Эспаньол»

Примера

15.12.2024«Реал Сосьедад»

0:0

«Лас-Пальмас»

Примера

07.12.2024«Лас-Пальмас»

2:1

«Вальядолид»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Лас-Пальмас»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.08.2024«Лас-Пальмас»1:1«Реал»Примера
27.01.2024«Лас-Пальмас»1:2«Реал»Примера
27.09.2023«Реал»

2:0

«Лас-Пальмас»

Примера

31.03.2018«Лас-Пальмас»

0:3

«Реал»

Примера

05.11.2017«Реал»

3:0

«Лас-Пальмас»

Примера

Турнирная таблица

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КлубИВНПМячиОчки
1. Атлетико19135134-1244
2. Реал Мадрид19134243-1943
3. Барселона19122551-2238
4. Атлетик19106329-1736
5. Вильярреал1986534-3130
6. Мальорка1993719-2130
7. Реал Сосьедад1984717-1328
8. Жирона1984727-2528
9. Райо Вальекано1967622-2225
10. Бетис1967621-2325
11. Осасуна1967623-2825
12. Сельта1973928-3024
13. Севилья1965821-2823
14. Лас-Пальмас1964924-2922
15. Хетафе1947813-1619
16. Леганес1947818-2919
17. Эспаньол20541119-3219
18. Алавес19451021-3117
19. Вальядолид20431314-3915
20. Валенсия19271018-2913

Прогноз на матч

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После сокрушительного поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» (2:5) мадридцы постепенно приходят в себя. Кубковая встреча с «Сельтой» показала, что у подопечных Карло Анчелотти имеются проблемы психологического характера. Тогда мадридцам не хватило концентрации, чтобы удержать преимущество в два мяча, и это вылилось в два гола команды из Вино в концовке. За это мадридцы поплатились лишними 30-ю минутами на поле, в которые трижды поразили ворота «Сельты», но потратили силы.

Исход матча столичного клуба с «Лас-Пальмасом» практически не вызывает сомнений. Вопрос лишь в том, смогут ли гости хоть раз огорчить Тибо Екртуа и с какой разницей победят хозяева. Учитывая нестабильное психологическое состояние игроков «Реала», не будем закладываться на «сухарь» стража ворот мадридцев. Осторожно ставим на победу фаворита с форой.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Реал» - «Лас-Пальмас» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Реал»: Винисиус Жуниор, Модрич (оба - дисквалификация). Карвахаль, Милитао, Камавинга (все - травма)

«Лас-Пальмас»: Эсугу (дисквалификация). Вити, Парк (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Лас-Пальмас»:

Позиция«Реал»«Лас-Пальмас»Позиция
Вратарь1. Куртуа1. СиллиссенВратарь
Защитник23. Менди4. СуаресЗащитник
Защитник22. Рюдигер28. ЭрсогЗащитник
Защитник35. Асенсио15. МаккеннаЗащитник
Защитник17. Васкес3. МармольЗащитник
Полузащитник 14. Тчуамени5. МуньосПолузащитник
Полузащитник 8. Вальверде12. Луаодис Полузащитник 
Полузащитник5. Беллингем20. РодригесПолузащитник
Нападающий21. Диас10. МолейроНападающий
Нападающий11. Родриго19. РамиресНападающий
Нападающий9. Мбаппе37. СилваНападающий
Главный тренерКарло АнчелоттиДиего МартинесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Реала» аналитики БК PARI оценивают скромным коэффициентом 1.15. На ничью можно заключить пари за 8.00, а на выигрыш «Лас-Пальмаса» - за 16.00.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Реал» - «Лас-Пальмас»?

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За победу «Реала» со счетом 2:0 или 3:0 предлагается одинаковый коэффициент - 8.00. За 4:0 дают 9.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Реал» - «Лас-Пальмас»?

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор.

Кто станет чемпионом Испании?

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Наиболее вероятным претендентом на чемпионство букмекеры называют «Реал», на который можно поставить за 1.75. Шансы «Атлетико» котируются за 3.50, «Барселоны» - 4.00. 

 

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