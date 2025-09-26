Лоренцо Сонего — Александр Зверев, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Сонего не хватает стабильности, но уровень у этого теннисиста довольно высок. Неслучайно он регулярно доставляет проблемы топовым представителям мирового тура. Разумеется, не в пользу итальянца говорит статистика личных встреч, где у Зверева тотальное преимущество. Но в четырех из пяти последних очных матчей (в том числе в двух на харде) было сыграно минимум 22 гейма, то есть явная борьба присутствовала.

Полагаем, что и в предстоящей встрече Сонего просто так не уступит. Да и китайскую серию турниров он открыл ещё в Чэнду, что стало плюсом в плане акклиматизации и адаптации. Рискнем предположить, что фору в 4,5 гейма итальянец удержит.