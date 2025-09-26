Лоренцо Сонего — Александр Зверев, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Партнерский проект
В пятницу, 26 сентября, в первом круге хардового турнира ATP 500 в Пекине встретятся итальянец Лоренцо Сонего и немец Александр Зверев. Сумеет ли третья ракетка мира пройти крепкого соперника из топ-50?
Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 14:30 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр, Capital Group Diamond (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, BetBoom
Победитель этого матча во втором круге сыграет с сильнейшим из пары Корентен Мутэ (Франция) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
30 лет, 44-я ракетка мира
Не поднимался выше 21-й позиции в мировом рейтинге. На уровне ATP выиграл четыре турнира, в том числе два хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошел до четвертьфинала в Марселе и на Australian Open. На «Ролан Гаррос» и US Open вылетел в первом круге, на Уимблдоне — в четвертом. Всего в 2025 году одержал 18 побед при 23 поражениях. На турнире в Пекине выступал в двух прошлых сезонах и вылетал в первом же круге.
28 лет, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева
Олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде. Также выиграл 24 турнира ATP, в том числе 15 хардовых. В нынешнем сезоне взял титул на грунте в Мюнхене, дошел до финала в Штутгарте и полуфинала в Галле (оба — трава), а также полуфинала в Цинциннати (хард). На Australian Open пробился в финал, на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинал, на Уимблдоне вылетел в первом круге, а на US Open — в третьем. Всего в 2025 году одержал 45 побед при 17 поражениях. На турнире в Пекине лучший результат показал в 2017-м, 2019-м и 2023-м, когда доходил до полуфинала. В прошлом году на этих соревнованиях не выступал.
Спортсмены ранее провели пять официальных очных встреч: по две — на харде и траве, одну — на грунте. Во всех случаях побеждал Зверев.
Букмекеры считают немца явным фаворитом. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,19 на его победу и 4,70 на успех итальянца.
Все очные матчи спортсменов продлились минимум 18 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,00 на ТБ (22,5) и 1,80 на ТМ (22,5).
Сонего не хватает стабильности, но уровень у этого теннисиста довольно высок. Неслучайно он регулярно доставляет проблемы топовым представителям мирового тура. Разумеется, не в пользу итальянца говорит статистика личных встреч, где у Зверева тотальное преимущество. Но в четырех из пяти последних очных матчей (в том числе в двух на харде) было сыграно минимум 22 гейма, то есть явная борьба присутствовала.
Полагаем, что и в предстоящей встрече Сонего просто так не уступит. Да и китайскую серию турниров он открыл ещё в Чэнду, что стало плюсом в плане акклиматизации и адаптации. Рискнем предположить, что фору в 4,5 гейма итальянец удержит.