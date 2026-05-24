Сонг Ядонг – Дейвезон Фигередо, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Карьера Фигередо постепенно тянется к закату. В последних четырех поединках у него три поражения и одна победа раздельным решением судей. Видно, что возраст по всем параметрам всё сильнее сказывается на бразильце. А в легчайшей весовой категории он так и не успел реализовать себя в полной мере.

Ядонг же упорно стучится в титульную очередь. Он обивает пороги топ-5, но проиграл всем главным конкурента в рейтинге – Кори Сэндхагену, Петру Яну и Шону О'Мэллли. Впрочем, нынешнего Фигередо едва ли можно поставить с ними в один ряд – уровень бразильца падает.

Так что разгромные коэффициенты в целом не удивляют. Ядонг остается довольно уязвимым в партере, но напором и агрессией в стойке он может попросту задавить Фигередо. У самого китайца челюсть крепкая, а вот бразилец всё хуже держит удар. Есть большие сомнения в том, что бывший чемпион выдержит темп соперника на протяжении всех пяти раундов.

Вполне возможно, что во второй половине Ядонг все-таки финиширует Фигередо, но полагаем, что до экватора поединок все-таки дойдет. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.