Сонг Ядонг – Дейвезон Фигередо, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между китайцем Сонгом Ядонгом и бразильцем Дейвезоном Фигередо. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от россиянина Умара Нурмагомедова?
Сонг
Фигередо
|Китай
Страна
Бразилия
|28
Возраст
38
|33
Бои
32
|22 (9 / 3 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
25 (9 / 9 / 7)
|9 (2 / 0 / 6 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
6 (2 / 1 / 3)
|1
Ничьи
1
|1
Без результата
0
|5
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
7
|173
Рост (см)
165
|170
Размах рук (см)
173
|96,5
Размах ног (см)
96,5
С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет – MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 г. ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 г. В UFC два поединка провел в полулегком весе, 14 – в легчайшем. В последнем бою в январе уступил Шону О'Мэлли единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя
В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., в UFC – с 2017 г. В 2020-м забрал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м вернул пояс, но затем вновь проиграл мексиканцу. После поражения поднялся в легчайший дивизион. В последнем поединке в январе провалил взвешивание и уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей.
Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона
Карьера Фигередо постепенно тянется к закату. В последних четырех поединках у него три поражения и одна победа раздельным решением судей. Видно, что возраст по всем параметрам всё сильнее сказывается на бразильце. А в легчайшей весовой категории он так и не успел реализовать себя в полной мере.
Ядонг же упорно стучится в титульную очередь. Он обивает пороги топ-5, но проиграл всем главным конкурента в рейтинге – Кори Сэндхагену, Петру Яну и Шону О'Мэллли. Впрочем, нынешнего Фигередо едва ли можно поставить с ними в один ряд – уровень бразильца падает.
Так что разгромные коэффициенты в целом не удивляют. Ядонг остается довольно уязвимым в партере, но напором и агрессией в стойке он может попросту задавить Фигередо. У самого китайца челюсть крепкая, а вот бразилец всё хуже держит удар. Есть большие сомнения в том, что бывший чемпион выдержит темп соперника на протяжении всех пяти раундов.
Вполне возможно, что во второй половине Ядонг все-таки финиширует Фигередо, но полагаем, что до экватора поединок все-таки дойдет. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому главный бой Сонг – Фигередо стоит ожидать около 16:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.
Основной кард
Прелимы