Сонг Ядонг – Дейвезон Фигередо, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сонг Ядонг – Дейвезон Фигередо, 30 мая: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Экс-чемпион возвращается после поражения от Умара Нурмагомедова
Ближайший турнир UFC возглавит рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между китайцем Сонгом Ядонгом и бразильцем Дейвезоном Фигередо. Сумеет ли бывший чемпион закрыть поражение от россиянина Умара Нурмагомедова?

Сонг

 

Фигередо

Китай

Страна

Бразилия

28

Возраст

38

33

Бои

32

22 (9 / 3 / 10)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

25 (9 / 9 / 7)

9 (2 / 0 / 6 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

6 (2 / 1 / 3)

1

Ничьи

1

1

Без результата

0

5

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

7

173

Рост (см)

165

170

Размах рук (см)

173

96,5

Размах ног (см)

96,5

Сонг Ядонг

С девяти лет занимается единоборствами, с 13 лет – MMA. На профессиональном уровне дебютировал в 2013 г. ещё до своего 16-летия. Выступал исключительно в Китае до подписания в UFC. В американском промоушене бьется с 2017 г. В UFC два поединка провел в полулегком весе, 14 – в легчайшем. В последнем бою в январе уступил Шону О'Мэлли единогласным решением судей.

Дейвезон Фигередо

В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 г., в UFC – с 2017 г. В 2020-м забрал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м вернул пояс, но затем вновь проиграл мексиканцу. После поражения поднялся в легчайший дивизион. В последнем поединке в январе провалил взвешивание и уступил Умару Нурмагомедову единогласным решением судей.

 Победа СонгаПобеда ФигередоТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,175,352,061,72

Карьера Фигередо постепенно тянется к закату. В последних четырех поединках у него три поражения и одна победа раздельным решением судей. Видно, что возраст по всем параметрам всё сильнее сказывается на бразильце. А в легчайшей весовой категории он так и не успел реализовать себя в полной мере.

Ядонг же упорно стучится в титульную очередь. Он обивает пороги топ-5, но проиграл всем главным конкурента в рейтинге – Кори Сэндхагену, Петру Яну и Шону О'Мэллли. Впрочем, нынешнего Фигередо едва ли можно поставить с ними в один ряд – уровень бразильца падает.

Так что разгромные коэффициенты в целом не удивляют. Ядонг остается довольно уязвимым в партере, но напором и агрессией в стойке он может попросту задавить Фигередо. У самого китайца челюсть крепкая, а вот бразилец всё хуже держит удар. Есть большие сомнения в том, что бывший чемпион выдержит темп соперника на протяжении всех пяти раундов.

Вполне возможно, что во второй половине Ядонг все-таки финиширует Фигередо, но полагаем, что до экватора поединок все-таки дойдет. Полные коэффициенты появятся ближе к турниру.

Турнир UFC Fight Night 277 пройдет на «Galaxy Arena» в Макао. Шоу стартует в субботу, 30 мая, в 11:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 14:00 мск, поэтому главный бой Сонг – Фигередо стоит ожидать около 16:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 13:45 мск.

  • Сонг Ядонг (Китай) Дейвезон Фигередо (Бразилия). Легчайший вес;
  • Чжан Мингианг (Китай) Алонзо Менифилд (США). Полутяжелый вес;
  • Сергей Павлович (Россия) – Таллисон Тейшейра (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Кай Асакура (Япония) – Кэмерон Смазерман (США). Легчайший вес;
  • Муслим Салихов (Россия) – Джейк Мэттьюс (Австралия). Полусредний вес;
  • Алекс Перес (США) – Су Мудаэржи (Китай). Наилегчайший вес;

  • И Сак Ли (Южная Корея) – Луис Фелипе Диас (Бразилия). Средний вес;
  • Динг Менг (Китай) – Хосе Энрике (Бразилия). Полусредний вес;
  • Аори Кюиленг (Китай) – Коди Хэддон (Австралия). Легчайший вес;
  • Рэй Цуруя (Япония) – Хесус Агилар (Мексика). Легчайший вес;
  • Анджела Хилл (США) – Сюн Цзиннань (Китай). Женский минимальный вес;
  • Чжу Кангжи (Китай) – Рамон Таверас (США). Полулегкий вес;
  • Лома Локбунми (Таиланд) – Жаклин Аморим (Бразилия). Женский минимальный вес.

