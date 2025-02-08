Какие академии наук существуют в России

8 февраля в России отмечается День науки. Именно в этот день в 1724 г. по распоряжению Петра I в Санкт-Петербурге была основана первая Академия наук и художеств. Сегодня научная система страны представлена сетью государственных и общественных академий, чья деятельность регулируется федеральными законами, включая «О науке и государственной научно-технической политике». Подробнее о том, как устроена эта система и какие институты играют в ней ключевую роль, – в материале «Ведомостей».