Какие академии наук существуют в России

Какие академии наук существуют в РоссииИстория, деятельность и особенности учреждений
8 февраля в России отмечается День науки. Именно в этот день в 1724 г. по распоряжению Петра I в Санкт-Петербурге была основана первая Академия наук и художеств. Сегодня научная система страны представлена сетью государственных и общественных академий, чья деятельность регулируется федеральными законами, включая «О науке и государственной научно-технической политике». Подробнее о том, как устроена эта система и какие институты играют в ней ключевую роль, – в материале «Ведомостей».
Государственные академии
На вершине научной иерархии находится Российская академия наук (РАН) – правопреемница Академии наук СССР и главный координатор фундаментальных исследований. Статус РАН закреплен отдельным законом, а ее структура включает 13 отраслевых отделений – от математики и физики до медицины и сельского хозяйства.
РАН также управляет тремя региональными отделениями: Сибирским, Уральским и Дальневосточным. Ее бюджет формируется за счет федерального финансирования.
До 2013 г. в России действовали пять отраслевых академий, но после реформы часть из них вошла в состав РАН. Российская академия медицинских наук (РАМН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН) были упразднены, а их функции переданы профильным отделениям РАН.
В настоящее время, помимо РАН, действуют три государственные отраслевые академии:
Российская академия образования (РАО);
Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН);
Российская академия художеств (РАХ).
В числе их задач – научно-консультативная поддержка и экспертиза государственных программ в своих сферах.
Также в четырех субъектах РФ функционируют свои академии: в Башкирии, Якутии, Татарстане и Чечне. Они занимаются актуальными для регионов исследованиями и получают финансирование из местных бюджетов. Например, Академия наук Республики Саха координирует работу по изучению мерзлоты и северных экосистем. В 2022 г. РАН заключила соглашение о сотрудничестве со всеми четырьмя национальными академиями.
Общественные академии
Параллельно с государственными структурами в России работают десятки общественных академий, созданных учеными на добровольной основе. Их статус не предполагает прямого финансирования из бюджета или отчетности перед властями. Они действуют в рамках уставов, утвержденных их участниками. Среди них:
Российская академия естественных наук (РАЕН). Объединяет исследователей, работающих на стыке дисциплин – от экологии до нанотехнологий. Известна экспертизой в области устойчивого развития и публикацией междисциплинарных исследований;
Академия военных наук. Концентрируется на стратегических и оборонных разработках, проводя независимые анализы военно-технических проблем;
Петровская академия наук и искусств. Ее цели – «обеспечение свободного творчества на благо людей» и «духовное возрождение России»;
Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского. Фокусируется на космических технологиях, организуя конференции и публикуя работы по перспективным направлениям аэрокосмической отрасли.
Закон разрешает таким структурам участвовать в экспертизе государственных программ, но их влияние ограничено. Например, РАЕН объединяет ученых, занимающихся междисциплинарными проектами, но ее рекомендации носят скорее консультативный характер. Некоторые исследователи совмещают участие в государственных и общественных академиях.
Что изменилось после 2013 года
Реформа научной системы, начатая летом 2013 г., сократила число государственных академий. Если до реорганизации их было шесть (включая РАМН и РАСХН), то сейчас осталось четыре: РАН, РАО, РААСН и РАХ. Их бюджеты также претерпели изменения. Например, в том же 2013 г. РАМН получила 23 млрд руб., РАСХН – 7,65 млрд, а РАН – около 68 млрд. Сегодня эти средства перераспределены в рамках РАН.
По словам экс-президента РАН Александра Сергеева, академия до 2013 г. являлась «высшим научным учреждением страны». Принятый в рамках реформы федеральный закон наделил ее статусом федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ). За Академией были закреплены следующие задачи:
обеспечение преемственности и координации фундаментальных и поисковых исследований по ключевым направлениям наук (естественные, технические, гуманитарные и др.);
участие в оборонных исследованиях в интересах безопасности страны;
экспертное обеспечение госорганов (например, оценка проектов, стратегий, законов);
научно-методическое руководство научными организациями и вузами.
Учреждения, подчинявшиеся Российской академии наук – РАМН и РАСХН – перешли в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). После ликвидации агентства в 2018 г. эти институты перешли под руководство Министерства науки и высшего образования РФ.
В 2022 г. на расширенном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Сергеев отметил, что по результатам реформы РАН формально перестала быть научной организацией.
Почему статус имеет значение
Государственные академии – это инструмент управления наукой. Через них правительство распределяет финансирование, задает приоритеты (например, развитие искусственного интеллекта или климатические исследования) и контролирует результаты. Общественные объединения, напротив, остаются площадкой для экспериментов.
Показательный пример – Российская академия ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), созданная в 1994 г. указом Президента РФ «в целях возрождения традиций российской военной науки, развития научных исследований в оборонном комплексе». По организационно-правовой форме РАРАН является ФГБУ, как и все государственные академии. Учредитель РАРАН – Правительство РФ, оно устанавливает денежную выплату членам-корреспондентам и академикам. Несмотря на аналогичный с государственными академиями организационный статус, РАРАН, согласно закону, к ним не относится. Она сфокусирована на прикладных военных исследованиях и объединяет ученых и специалистов для решения конкретных задач в области вооружений, а не координирует научную деятельность в масштабах отрасли, в отличие от государственных академий.
Идентичным статусом наделена Академия криптографии РФ. Она действует при Федеральной службе безопасности и является некоммерческой научной организацией. РАРАН и Академия криптографии встроены в систему госучреждений. Их финансирование зависит от решений правительства России и указов министерств. Они не участвуют в формировании государственной политики, что отличает их от государственных академий.