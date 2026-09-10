Что такое МЦК и как оно повлияло на транспортную сферу Москвы

Что такое МЦК и как оно повлияло на транспортную сферу МосквыМасштабному инфраструктурному проекту столицы исполнилось десять лет
10 сентября 2016 г., в День города, в Москве состоялся запуск пассажирского движения на Московском центральном кольце (МЦК). О том что представляет из себя один из крупнейших транспортных проектов столицы, – в справке «Ведомостей».
История современного МЦК восходит к Московской окружной железной дороге (МОЖД) – одному из первых масштабных инфраструктурных проектов, реализованных по указу Николая II в 1901–1905 гг. К тому моменту Москва встала в «товарных» пробках из-за множества грузов, стекавшихся в город по частным железным дорогам. Между этими линиями перевозки осуществлялись на тысячах телег, которые загромождали улицы.
Чтобы решить проблему, государство выкупило частные железные дороги и провело конкурс на создание кольцевой железной дороги. Власти выбрали проект инженера Петра Рашевского протяженностью 54 км с 14 станциями, который позволял осуществлять не только грузовые, но и пассажирские перевозки.
Движение по МОЖД было открыто 2 августа 1908 г. Однако спрос на пассажирские перевозки постепенно снижался: вокруг линии строили преимущественно заводы, а не жилые кварталы, также развивались автобусные и трамвайные маршруты. В результате в 1934 г. МОЖД стала исключительно грузовой артерией.
В 1950-е на советских железных дорогах появились электрички, из-за чего МОЖД могла возобновить перевозки пассажиров, но оказалось, что из-за старых мостов электрифицировать трассу долго и дорого.
В 2000-е было решено реконструировать грузовую железную дорогу в пассажирскую, а в 2008 г. соответствующее соглашение подготовили правительство Москвы и РЖД. Работы завершились спустя три года и завершились в 2016 г. МЦК сделали двухпутным, на протяжении большей его части был проложен третий путь для грузового и технологического движения.
С каждой станции (всего их 31) кольца пассажиры могут пересесть на наземный городской транспорт – для этого с обеих сторон трассы организованы подъездные пути, разворотные площадки для автобусов и остановки для пассажиров. Всего в 500-метровой близости от магистрали останавливаются 237 маршрутов наземного центра. Кроме того, с МЦК можно сделать 14 пересадок на станции метро и девять – на пригородные электропоезда.
МЦК – совместный проект ГУП «Московский метрополитен» и РЖД, выполненный по заказу столичного правительства. Метрополитен отвечает за организацию перевозок, а РЖД – за подвижной состав и необходимую инфраструктуру (у МЦК и метро единая билетная система). Инвестиции в проект составили примерно 140 млрд руб.
Перед открытием 10 сентября 2016 г. мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор РЖД Олег Белозеров, а также министр транспорта Максим Соколов представили президенту Владимиру Путину станцию «Лужники», которая станет пересадочной с Сокольнической линией московского метро. Глава государства после осмотра проехал на одном из составов до станции «Площадь Гагарина», которая является пересадочным контуром со станцией «Ленинский проспект» Калужско-Рижской линии метрополитена.
Движение поездов по МЦК осуществляется с 5:30 до 01:10. Всего в будние дни курсируют 242 пары поездов «Ласточка» в сутки (вмести ость одного состава – 1500 человек), а в выходные – 211 пар. Интервал движения поездов был сокращен сначала до пяти, а с 2019 г. – до четырех минут в часы пик (в будние – 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, а в выходные – с 12:30 до 18:00) и восьми – в остальной период. Сами составы оснащены кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi, а станции – стойками с USB-разъемами и розетками для зарядки гаджетов. На МЦК действуют все городские льготы.
МЦК проходит через 26 районов Москвы с населением 1,9 млн человек. В первый год работы МЦК перевезло 93 млн поездок, разгрузив Кольцевую линию метро на 15%, Сокольническую – на 20%, Люблинскую – на 14%, Филевскую – на 12%, Серпуховско-Тимирязевскую – на 5%. Экономия времени для москвичей в среднем составляет 9–16 минут. Снизилась нагрузка и на вокзалы: на Курский – на 40%, на Казанский и Рижский вокзалы – на 30%, на Ярославский и Ленинградский – на 20%. Прежде около 25 млн поездок в год совершались до вокзалов в центре, после чего пассажиры пересаживались на метро.
К 2025 г. ежегодный пассажиропоток достиг 161,4 млн человек – на 1,3% больше, чем годом ранее. В общей сложности за десять лет (с сентября 2016 г. по август 2026 г.) на МЦК было перевезено 1,416 млрд человек. С августа 2024 г. на кольце курсирует «Ласточка» с системой автоматизации третьего уровня (машинист находится в кабине и контролирует ход движения), в августе 2026-го тестируются полностью автономные составы четвертого уровня.