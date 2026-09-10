Что такое МЦК и как оно повлияло на транспортную сферу Москвы

Движение поездов по МЦК осуществляется с 5:30 до 01:10. Всего в будние дни курсируют 242 пары поездов «Ласточка» в сутки (вмести ость одного состава – 1500 человек), а в выходные – 211 пар. Интервал движения поездов был сокращен сначала до пяти, а с 2019 г. – до четырех минут в часы пик (в будние – 07:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, а в выходные – с 12:30 до 18:00) и восьми – в остальной период. Сами составы оснащены кондиционерами, розетками, биотуалетами и бесплатным Wi-Fi, а станции – стойками с USB-разъемами и розетками для зарядки гаджетов. На МЦК действуют все городские льготы.