День защитника Отечества: когда появился и как отмечается

День защитника Отечества: когда появился и как отмечаетсяИстория возникновения и традиции главного мужского праздника
День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля в России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане и ряде других государств бывшего СССР. В 2025 г. он выпадает на воскресенье. Согласно постановлению правительства РФ, дополнительный выходной день в связи с этой датой перенесен на четверг 8 мая.
Как появился День защитника Отечества
История праздника берет начало в 1918 г. В этот день германские войска, несмотря на предложение большевиков о мире, перешли в наступление. В ответ в крупных российских городах началась массовая запись добровольцев в недавно созданную Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА).
В разгар Гражданской войны большевики решили укрепить образ военного героя в массовом сознании и отметить годовщину создания РККА. Изначально для праздника рассматривалась другая дата – 28 января, поскольку декрет о создании РККА вышел именно в этот день. Но большевики не успели организовать торжества и перенесли их на 23 февраля. Со временем дата закрепилась. С 1923 г. она официально превратилась в День Красной Армии.
Праздник стал символом защиты социалистического Отечества: в этот день проводились мероприятия военно-патриотической пропаганды, прославлявшие мужество и самоотверженность красноармейцев. Праздничные церемонии включали военные парады, а также коллективные торжества. Особое внимание уделялось участию в них детей и молодежи.
После Великой Отечественной войны РККА была переименована в Советскую армию, а праздник 23 февраля стал официально называться Днем Советской армии. С 1949 г. к его названию добавилось упоминание Военно-морского флота. Свое современное название и официальный статус праздник получил в 1995 г., когда Госдума приняла закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Согласно указу президента, выходным этот день стал в 2002 г.
Традиции празднования в России
На 23 февраля принято возлагать венки и цветы к военным памятникам и мемориалам (например, к монументу Неизвестному солдату), проводить тематические лекции в учебных заведениях, выставки и другие мероприятия, связанные с военной тематикой.
При этом на бытовом уровне праздник отмечается как «мужской» (в противовес Международному женскому дню 8 марта). Женщины дарят близким мужчинам подарки, открытки и сувениры, организуют семейные застолья. В рабочих коллективах женщины поздравляют коллег-мужчин, в школах мальчики получают памятные подарки от одноклассниц.
В 2025 г. в День защитника Отечества в Москве можно будет посетить выставку Центрального музея Вооруженных сил РФ, который является крупнейшим в мире по военно-исторической тематике. Экспозиции музея расположены в 24 залах, где представлены средневековое и современное вооружение, военная форма разных эпох, символика и атрибуты, а также документальные материалы о крупнейших сражениях, личные вещи как рядовых солдат, так и военачальников. В театре «Поколение» пройдет спектакль «Севастопольский вальс», сюжет которого основан на событиях обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Когда отмечают мужские праздники в других странах
25 апреля в Австралии отмечается аналог Дня защитника Отечества, известный как День ANZAC. Этот праздник посвящен подвигам Австралийских и Новозеландских армейских корпусов и является нерабочим днем.
16 мая в США отмечается День вооруженных сил, однако он не так популярен среди населения, как праздник, посвященный ветеранам Вьетнамской и Первой мировой войн, который проходит 11 ноября.
19 марта в Италии отмечают сразу два мужских праздника: Праздник отца и День святого Джузеппе. В этот день поздравляют отцов семейств, учителей, наставников , тренеров и всех мужчин, которые когда-либо примеряли на себя роль «отца».
14 июля во Франции празднуют День взятия Бастилии. В этот день поздравляют всех военнослужащих, а на Елисейских полях в Париже проходит военный парад.
В последнюю субботу июня в Великобритании отмечается День Вооруженных сил. В этот праздник традиционно отдают дань уважения как ветеранам, так и действующим военнослужащим, а также будущим защитникам страны.