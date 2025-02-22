День защитника Отечества: когда появился и как отмечается

В 2025 г. в День защитника Отечества в Москве можно будет посетить выставку Центрального музея Вооруженных сил РФ, который является крупнейшим в мире по военно-исторической тематике. Экспозиции музея расположены в 24 залах, где представлены средневековое и современное вооружение, военная форма разных эпох, символика и атрибуты, а также документальные материалы о крупнейших сражениях, личные вещи как рядовых солдат, так и военачальников. В театре «Поколение» пройдет спектакль «Севастопольский вальс», сюжет которого основан на событиях обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.