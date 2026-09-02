Чем известен хоспис «Дом с маяком» и его основательница Лида Мониава

2 сентября основательнице и директору благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Утром по месту ее жительства прошел обыск, после чего Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет России. По словам адвоката Михаила Бирюкова, дело связано с публикацией в Telegram-канале общественницы, размещенной в феврале 2023 г. Мониава вину не признала. Заседание по мере пресечения назначено на 3 сентября. В «Доме с маяком» заявили, что организация продолжает работать в обычном режиме. Что известно о хосписе и его основательнице – в справке «Ведомостей».