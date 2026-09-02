Чем известен хоспис «Дом с маяком» и его основательница Лида Мониава

Чем известен хоспис «Дом с маяком» и его основательница Лида МониаваГлаве фонда предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии
2 сентября основательнице и директору благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве предъявили обвинение в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Утром по месту ее жительства прошел обыск, после чего Мониаву доставили на допрос в Следственный комитет России. По словам адвоката Михаила Бирюкова, дело связано с публикацией в Telegram-канале общественницы, размещенной в феврале 2023 г. Мониава вину не признала. Заседание по мере пресечения назначено на 3 сентября. В «Доме с маяком» заявили, что организация продолжает работать в обычном режиме. Что известно о хосписе и его основательнице – в справке «Ведомостей».
Как создавался «Дом с маяком»
Идея создания первого детского хосписа в Москве начала складываться примерно в 2010 г. У истоков проекта стояли основательница Первого московского хосписа Вера Миллионщикова и основательница фонда «Подари жизнь» Галина Чаликова. Целью инициативы было выстроить систему поддержки для детей с неизлечимыми заболеваниями и их семей: обеспечить обезболивание, квалифицированное медицинское сопровождение, а также создать условия, чтобы ребенок мог как можно больше времени проводить дома.
16 июня 2013 г. правительство Москвы передало под будущий стационар здание бывшей школы на улице Долгоруковской, 30, а также прилегающий участок площадью 0,44 га. В том же году заработала выездная служба детского хосписа: врачи, медсестры и другие специалисты начали выезжать к тяжелобольным детям на дом. В 2014 г. Лида Мониава, ранее занимавшаяся развитием детской паллиативной программы в фонде «Вера», стала заместителем директора учреждения.
12 апреля 2018 г. был зарегистрирован благотворительный фонд «Дом с маяком», учредителем которая стала Мониава. С этого же времени она возглавляет организацию. Учреждение поддерживает детский хоспис Москвы, детский хоспис Московской области и хоспис для молодых взрослых. Помощь оказывается тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет бесплатно.
Официальное открытие стационара состоялось в октябре 2019 г., а первых пациентов он принял 17 февраля 2020 г. В здании оборудовали 15 палат-«кают», бассейн, игровые и общие пространства. Семьи могут приезжать туда для подбора терапии и медицинского оборудования, обучения уходу за ребенком, социальной передышки, а также в последние дни жизни пациента.
Масштаб работы и финансирование
Со временем «Дом с маяком» существенно расширил спектр помощи. Помимо выездных служб фонд развивает дневные центры, перинатальную паллиативную помощь, программы поддержки семей после утраты, лагеря, сопровождение в вопросах образования и получения средств реабилитации, а также квартиры сопровождаемого и тренировочного проживания для молодых людей с тяжелой инвалидностью.
Согласно отчету фонда, в 2025 г. под его опекой находились 1066 семей. За год сотрудники выездной службы совершили 29 187 визитов к пациентам на дом. В стационаре состоялось 643 госпитализации, в нем побывали 409 пациентов.
Кроме того, фонд обеспечивал семьи медицинским оборудованием, лекарствами, расходными материалами, лечебным питанием, техническими средствами реабилитации и юридическим сопровождением.
В 2025 г. «Дом с маяком» привлек 1,272 млрд руб. Около 646,7 млн руб. поступило от юридических лиц, 493,6 млн руб. – от физических лиц и 132,2 млн руб. – от государства. Пожертвования сделали более 142 000 человек, а также 441 компания и индивидуальный предприниматель. Таким образом, основная часть бюджета организации формировалась за счет частных и корпоративных пожертвований.
Лида Мониава: образование и начало работы
Лидия Игоревна Мониава родилась 29 ноября 1987 г. в Москве. Еще школьницей стала волонтером в отделении онкогематологии Российской детской клинической больницы. В 2011 г. окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова.
В 2006–2007 гг. работала редактором в производящей телевизионной компании «ПТК», впоследствии была обозревателем газеты «Вечерняя Москва». В 2008–2011 гг. являлась личным помощником директора фонда «Подари жизнь» Галины Чаликовой. После ее смерти перешла в фонд помощи хосписам «Вера», где в 2011–2014 гг. координировала детскую программу и занималась развитием паллиативной помощи детям.
В 2013 г. при участии Мониавы московские власти выделили здание и землю для будущего детского хосписа. После регистрации благотворительного фонда в 2018 г. Мониава стала его директором.
Общественная деятельность и история Коли
Мониава регулярно выступала за доступность обезболивания и медицинского оборудования, инклюзивное образование и возможность тяжелобольных детей жить вне больниц и интернатов. В 2019 г. публично участвовала в обсуждении проблемы ввоза в Россию незарегистрированных противосудорожных препаратов для детей с тяжелой эпилепсией.
Во время пандемии COVID-19 в 2020 г. сотрудники «Дома с маяком» временно забрали из интернатов нескольких тяжелобольных детей. Мониава оформила опеку над 12-летним Николаем, который до этого жил в психоневрологическом интернате. Она рассказывала о его жизни в социальных сетях, добивалась для него обучения в общеобразовательной школе и выступала за право людей с тяжелой инвалидностью пользоваться городской инфраструктурой наравне с другими. Публичность истории вызвала споры и жалобы в надзорные органы. Осенью 2020 г. органы опеки проверили условия жизни Николая и не выявили нарушений.
В ноябре 2020 г. после внеплановой проверки МВД в отношении детского хосписа «Дом с маяком» возбудили административное дело по ст. 6.16 КоАП РФ о нарушении правил оборота наркотических средств. Проверка началась после жалобы, автор которой утверждал, что хоспис неправомерно предоставляет наркотические препараты находившемуся под опекой Мониавы тяжелобольному Николаю. Незаконного оборота лекарств выявлено не было, однако сотрудники МВД зафиксировали нарушения при ведении журналов учета препаратов. 10 декабря Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал хоспис на 200 000 руб. Организация обжаловала решение, а Генпрокуратура потребовала его отменить. 14 декабря Мосгорсуд отменил штраф и прекратил производство по делу в связи с малозначительностью нарушения.
Николай умер 11 января 2022 г. в возрасте 13 лет от неизлечимого заболевания. История его опеки стала одним из наиболее известных эпизодов общественной деятельности Мониавы и привлекла внимание к положению детей с тяжелой инвалидностью в интернатах.
Помощь беженцам
Весной 2022 г. Мониава стала соучредителем отдельного благотворительного фонда помощи беженцам, который оказывал гуманитарную поддержку переселенцам с Украины и из Нагорного Карабаха, а позднее – жителям приграничных российских регионов, в том числе Курской, Белгородской и Брянской областей. В сентябре 2025 г. фонд приостановил работу.
Административные и уголовные дела о дискредитации ВС РФ
В январе 2026 г. административное дело было возбуждено уже в отношении самой Мониавы. 27 января ее доставили в отдел полиции, где составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации Вооруженных сил России. Поводом стали три публикации в ее Telegram-канале.
27 февраля 2026 г. Измайловский районный суд Москвы признал Мониаву виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначил ей штраф в размере 45 000 руб. Мониава сообщила, что не станет обжаловать решение, и заявила, что не намерена уезжать из России.
По словам ее адвоката Михаила Бирюкова, нынешнее уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ возбуждено из-за другой публикации – поста Мониавы от 24 февраля 2023 г., посвященного годовщине начала спецоперации на Украине.
Награды и звания
Является лауреатом премии газеты «Московские новости» «Новая интеллигенция» в номинации «Поступок года» (2013) за работу по созданию детского хосписа в Москве.
Удостоена премии РБК в номинации «Благотворитель года» (2014) и премии РБК в номинации «Менеджер в социальной сфере» (2019).
Стала победителем премии Headliner года в номинации «Общественная жизнь» (2018).
Также является лауреатом премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2021).
Удостоена премии Forbes Woman Mercury Awards в номинации «Лучший благотворительный проект» (2024), а также специального приза «За личный вклад» премии в сфере паллиативной помощи «Попутчики» (2024).
Личная жизнь
В интервью 2020–2022 гг. Мониава рассказывала, что не замужем и собственных детей у нее нет. Ее отец Игорь Мониава – художник, его работы размещены в «Доме с маяком».