«Две вещи бесконечны – Вселенная и глупость»: фразы Эйнштейна, которых он не говорил

«Безумие – это делать одно и то же раз за разом и ожидать разных результатов». Как полагают исследователи из Принстона, цитата впервые появилась в книге Риты Мэй Браун «Внезапная смерть», опубликованной в 1983 г., то есть через 28 лет после кончины Эйнштейна. По версии издания Quote Investigator, фразу впервые напечатали в брошюре для анонимных наркоманов в ноябре 1981 г. Но ни там, ни там автор теории относительности не упоминается.