«Две вещи бесконечны – Вселенная и глупость»: фразы Эйнштейна, которых он не говорил

«Две вещи бесконечны – Вселенная и глупость»: фразы Эйнштейна, которых он не говорил70 лет со дня смерти гениального физика
Создатель теории относительности Альберт Эйнштейн скончался 18 апреля 1955 г. После смерти лауреату Нобелевской премии стали приписывать множество запоминающихся выражений. В прессе поддельные цитаты ученого получили особое название – «найнштейны». Их разоблачением занимаются не только профессиональные фактчекеры, но и исследователи из Принстона и Оксфорда, которые регулярно публикуют сборники реальных и фейковых фраз Эйнштейна. Что действительно говорил выдающийся физик-теоретик, а какие слова ему никогда не принадлежали, – в подборке «Ведомостей».
О прогрессе
«Безумие – это делать одно и то же раз за разом и ожидать разных результатов». Как полагают исследователи из Принстона, цитата впервые появилась в книге Риты Мэй Браун «Внезапная смерть», опубликованной в 1983 г., то есть через 28 лет после кончины Эйнштейна. По версии издания Quote Investigator, фразу впервые напечатали в брошюре для анонимных наркоманов в ноябре 1981 г. Но ни там, ни там автор теории относительности не упоминается.
«Технологический прогресс и цивилизацию можно сравнить с топором в руке патологического преступника», говорится в письме Эйнштейна другу Генриху Цангеру, датированном 6 декабря 1917 г.
О целеустремленности
«Вы не потерпели неудачу, пока не перестали пытаться». Специалисты из Quote Investigator считают, что это рекламный слоган санатория в Южной Дакоте, который дословно звучит как: «Люди никогда не терпят неудачу, если не перестают пытаться». Его впервые опубликовали местные издания в 1904 г. Эйнштейну ее приписали в американской газете Hope Star лишь в ноябре 2012 г.
А вот сам Эйнштейн в письме сыну Эдуарду от 5 февраля 1930 г. советовал: «Жизнь словно езда на велосипеде. Только двигаясь, можно оставаться в равновесии».
О союзе мужчин и женщин
«Мужчины женятся в надежде, что женщины никогда не изменятся. Женщины выходят замуж с надеждой, что их избранники изменятся. И те, и другие неизбежно разочаруются». В 1982 г. Forbes написал, что популярный комик Мортом Салем зачитал этот постулат Эйнштейна во время выступления. Однако никаких подтверждений тому, что фраза принадлежит нобелевскому лауреату, не нашлось. Вероятно, Салем просто выдумал ее ради шутки.
«Брак – это безуспешная попытка сделать что-то прочное из случайного», – так в действительности физик думал про союз мужчин и женщин, утверждают исследователи из Принстона в сборнике подтвержденных цитат Эйнштейна, выпущенном в 1996 г.
О глупости
«Только две вещи бесконечны – Вселенная и человеческая глупость. Но насчет Вселенной я не уверен». В 1940-е психиатр Фредерик Перлз выпустил книгу «Эго, голод и агрессия: пересмотр теории и метода Фрейда». В ней он написал: «Великий астроном сказал: “Насколько нам известно, бесконечны две вещи – вселенная и человеческая глупость”. Сегодня мы знаем, что это утверждение не совсем верно. Эйнштейн доказал, что вселенная ограничена». Затем Перлз исправил первоначальный текст, но исследователи не считают авторство Эйнштейна достоверным, поскольку он занимался физикой, а не астрономией.
«Человек наделен достаточным интеллектом, чтобы осознать, насколько этот интеллект недостаточен», – отмечал Эйнштейн в письме королеве Бельгии Елизавете от 19 сентября 1932 г.
О международной политике
«Международные законы существуют только в сборниках международных законов». В 1985 г. антрополог Эшли Монтегю в отдельной книге опубликовал свои разговоры с Альбертом Эйнштейном. На самом же деле эта цитата принадлежит самому Монтегю.
22 апреля 1955 г., давая интервью The New York Times, Эйнштейн подметил: «Политика сложнее физики».
Об образовании
«Образование – это то, что остается, если человек забыл все, чему его учили в школе». Редактор из Принстона Элис Калаприс выяснила, что Эйнштейн соглашался с этой фразой, но не был ее автором. В книге Out of My Later Years физик просто процитировал «некого остроумца».
«Большинство учителей тратят время, чтобы выяснить, чего школьник не знает, а истинное искусство – выяснить, что он знает», – эта цитата физика взята из книги «Беседы с Альбертом Эйнштейном» 1920 г.
Об относительности
«Не все, что можно посчитать, имеет значение, и не все, что имеет значение, можно посчитать». Похожие фразы использовали современники Эйнштейна, в том числе социолог Вильям Брюс Кэмерон и медик Стивен Росс. В связке с самим физиком утверждение впервые появилось в деловой книге Peak Performance 1986 г. В ней говорится, что Эйнштейн записал понравившуюся цитату на меловой доске в рабочем кабинете.
«Когда сидишь с милой девушкой два часа, кажется, что прошла всего лишь минута, а когда садишься на горячую плиту всего на минуту, кажется, что прошли два часа. Это и есть относительность». Комментарий физика приводится в статье The New York Times от 15 марта 1929 г.
О фантазии
«Есть только два способа прожить жизнь. Первый – как будто чудес не существует. Второй – словно все на свете чудеса». Исследователи из Принстона выяснили, что Эйнштейну эту фразу приписал американский географ Гилберт Фаулер Вайт в 1942 г. Но найти ее настоящего автора они не смогли.
«Воображение важнее знания», – писал Эйнштейн в своей книге «Космическая религия и другие мнения и афоризмы» 1931 г.
О гениальности
«Каждый человек гений. Но если судить рыбу по ее способности лазить по дереву, она проживет всю жизнь, считая себя глупой». Впервые эта цитата появилась в книге по саморазвитию Мэтью Келли «Ритм жизни: проживая каждый день со страстью и целью». На тот момент со смерти Эйнштейна прошло почти 50 лет.
Согласно сборнику подтвержденных цитат Эйнштейна, который исследователи из Принстона выпустили в 1996 г., о себе физик-теоретик говорил следующее: «У меня нет особого таланта. Я просто жутко любопытный».
О будущем
«Боюсь, технологии однажды превзойдут человеческое общение. И мир получит поколение идиотов». По информации издания Snopes, цитата впервые упомянута в художественном фильме «Пудра», который поставил американский режиссер Виктор Сальва в 1995 г. Перед премьерой никто и никогда не связывал эти слова с Эйнштейном.
Своим мнением о грядущем Эйнштейн поделился с Международной службой новостей INS 12 декабря 1930 г.: «Никогда не думаю про будущее. Оно слишком скоро наступает».