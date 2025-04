«Две вещи бесконечны – Вселенная и глупость»: фразы Эйнштейна, которых он не говорил

«Образование – это то, что остается, если человек забыл все, чему его учили в школе». Редактор из Принстона Элис Калаприс выяснила, что Эйнштейн соглашался с этой фразой, но не был ее автором. В книге Out of My Later Years физик просто процитировал «некого остроумца».