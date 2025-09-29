С 1991 по 1996 г. работал на руководящих должностях в структуре системы «Росхлебпродукт», в 1996–2002 гг. занимал пост генерального директора ЗАО «Росзерно». В 2002 г. возглавил департамент развития агропромышленного комплекса аппарата правительства России. Руководил аппаратом тогда Игорь Шувалов, премьер-министром был Михаил Касьянов (считается в России иноагентом) . Руденя работал заместителем директора департамента отраслевого развития правительства. С 2006 по 2007 г. являлся статс-секретарем – заместителем министра сельского хозяйства России.