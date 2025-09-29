Чем известен Игорь Руденя

Чем известен Игорь РуденяТверской губернатор назначен полпредом президента в СЗФО
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении губернатора Тверской области Игоря Рудени своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
Игорь Руденя родился в Москве 15 февраля 1968 г. После армии в 1988 г. поступил на службу в МВД. В 1998 г. окончил Московский государственный университет пищевых производств по специальности «экономист-менеджер», в 2002 г. – Военную академию Генштаба Вооруженных сил России (повышение квалификации).
С 1991 по 1996 г. работал на руководящих должностях в структуре системы «Росхлебпродукт», в 1996–2002 гг. занимал пост генерального директора ЗАО «Росзерно». В 2002 г. возглавил департамент развития агропромышленного комплекса аппарата правительства России. Руководил аппаратом тогда Игорь Шувалов, премьер-министром был Михаил Касьянов
В 2007 г. Руденя вновь возглавил департамент регионального развития и агропромышленного комплекса правительства России (руководителем аппарата на тот момент был Сергей Нарышкин, а премьер-министром – Виктор Зубков), в 2012 г. вернулся в «Росзерно» на должность генерального директора.
2 марта 2016 г. президент России Владимир Путин назначил Руденю временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. 18 сентября того же года он был избран главой региона от «Единой России» с результатом 72,1% голосов.
В 2018 г. Руденя свозил в Москву почти 200 чиновников и депутатов на божественную литургию патриарха Кирилла, посвященную 700-летию подвига князя Михаила Тверского, писал «Коммерсантъ». Поездка была организована на специально заказанной «Ласточке», из-за чего была отменена утренняя клинская электричка до Москвы. Впоследствии замглавы правительства Тверской области Андрей Белоцерковский заявлял, что поездку профинансировали из внебюджетных источников.
19 сентября 2021 г. переизбрался на второй срок, заручившись поддержкой 52,33% избирателей.
Секретарь тверского регионального отделения «Единой России», член высшего совета партии. Действительный государственный советник Российской Федерации I класса, заслуженный работник сельского хозяйства.
Женат, пятеро детей (три сына и две дочери).