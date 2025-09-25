Чем известен экс-президент Франции Николя Саркози

Чем известен экс-президент Франции Николя СаркозиСуд признал его виновным по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании
Парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным по делу о преступном сговоре с режимом ливийского лидера Муаммара Кадаффи с целью финансирования его избирательной кампании в 2007 г. По трем другим пунктам обвинения, включая пассивную коррупцию, Саркози оправдан. Сам экс-глава государства отрицает причастность к сговору и намерен подать апелляцию.
Николя Саркози родился 28 января 1955 г. в Париже. Когда мальчику было четыре года, его родители развелись. В 1978 г. Саркози окончил юридический факультет Университета Париж Х – Нантер со степенью магистра частного права, после чего прошел военную службу. В 1980 г. получил диплом об углубленном изучении политических наук в Институте политических исследований и начал адвокатскую карьеру.
Свою политическую карьеру Саркози начал еще в 1977 г., когда был избран членом муниципального совета Нейи-сюр-Сен. В 1983 г. (к тому моменту был соучредителем юридической фирмы по недвижимости Leibovici-Claude-Sarkozy) Саркози стал мэром этого же города. Занимал пост до 2002 г. Одновременно в 1986-1988 гг. будущий президент был заместителем председателя совета департамента О-де-Сен, ответственным за культурное образование.
В 1988 г. был также впервые избран депутатом Национального собрания Франции от департамента Верхняя Сена (переизбирался в 1993, 1995, 1997 гг.). В 1993-1995 гг. занял пост министра по планированию бюджета в правительстве Эдуара Балладюра, причем одновременно в 1993-1994 гг. был пресс-секретарем кабмина.
В 1995 г. стал членом политбюро и пресс-секретарем правоцентристского Объединения в поддержку Республики (ОПР, основана Жаком Шираком, Саркози вступил в молодежное крыло партии еще в 1976 г.). В 1999 г. возглавил ОПР, но партия проиграла на выборах в Европарламент и Саркози подал в отставку.
После этого Саркози занялся своей юридической фирмой, но в 2002 г. снова прошел в парламент и поддержал Жака Ширака, который успешно переизбрался на второй президентский срок. В том же году была создана партия «Союз за народное движение», которую в 2004 г. возглавил Саркози. В новом правительстве Жан-Пьером Раффарена Саркози получил кресло министра внутренних дел, а в марте-ноябре 2004 г. – вице-премьера, министра экономики, финансов и промышленности. В июне 2005 – марте 2007 гг. был министром внутренних дел и по вопросам обустройства территории в правительстве Доминика де Вильпена – второй по значимости фигурой в кабмине.
29 ноября 2006 г. Саркози объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2007 г., спустя четыре месяца он покинул министерство. 6 мая 2007 г. он одержал победу над кандидаткой от социалистов Сеголен Руаяль, набрав 53,06% голосов. Уже в августе того же года Саркози подготовил закон о труде, который, в частности, предусматривал освобождение от уплаты налогов за сверхурочную работу и снижение налогов на наследство. Под его началом также были разработаны планы спасения и восстановления французских банков из-за финансового кризиса 2008 г. В 2009 г. Саркози объявил о возвращении Франции в состав объединенного командования НАТО (откуда страна вышла еще в 1966 г.).
В 2012 г. Саркози пытался переизбраться на второй срок, но уступил Франсуа Олланду, который победил его с 51,64% голосов. Следующую попытку вновь баллотироваться он предпринял в 2016 г., но проиграл первый тур праймериз.
Уголовное преследование Саркози началось в 2014 г. – его обвинили в коррупции и торговле влиянием во время президентства. В 2021 г. по этому делу он был приговорен к году тюрьмы и двум условно. В том же году Саркози получил еще один приговор – год домашнего ареста по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 г. По версии суда, расходы превысили допустимый лимит в 22,5 млн евро.
Расследование ливийского финансирования президентской кампании Саркози началось в 2018 г. По версии следствия, в обмен на деньги режим Каддафи запросил дипломатические, юридические и деловые услуги. Представители окружения Саркози, как утверждалось, встречались с ливийскими коллегами еще в 2005 г. В 2007 г., уже в качестве президента Франции Саркози пригласил Каддафи в Париж с государственным визитом, став первым западным лидером, принявшим главу Ливии с начала заморозки отношений в 1980-е. Тем не менее, в марте 2011 г. французские ВВС вместе с британскими и канадскими начали наносить удары по ливийским военным объектам, чем помогли повстанческим силам одержать победу в гражданской войне и свергнуть Каддафи. 20 октября того же года многолетний правитель Ливии был убит.
Саркози был трижды женат (последний брак был заключен в 2008 г. с певицей Карлой Бруни), у него четверо детей – трое сыновей и дочь.
Был удостоен орденами Почетного легиона и «За заслуги» (лишен обоих наград после первого приговора о коррупции), Большим крестом Королевского ордена Карла III (Испания), являлся почетным кавалером Большого креста ордена Бани (Великобритания), кавалером ордена «Золотое руно» (Испания), лауреатом премии за толерантность Центра Симона Визенталя, гуманитарной премии Фонда Эли Визеля и премии «Мировой государственный деятель» Фонда «Призыв к совести».
Саркози является автором книг «Жорж Мандель. Монах от политики» (1994 г.), «На грани страсти – равновесие» (1995 г.), «Свободный» (2001 г.), «Свидетельство» (2006 г.) и др.