Чем известен экс-президент Франции Николя Саркози

После этого Саркози занялся своей юридической фирмой, но в 2002 г. снова прошел в парламент и поддержал Жака Ширака, который успешно переизбрался на второй президентский срок. В том же году была создана партия «Союз за народное движение», которую в 2004 г. возглавил Саркози. В новом правительстве Жан-Пьером Раффарена Саркози получил кресло министра внутренних дел, а в марте-ноябре 2004 г. – вице-премьера, министра экономики, финансов и промышленности. В июне 2005 – марте 2007 гг. был министром внутренних дел и по вопросам обустройства территории в правительстве Доминика де Вильпена – второй по значимости фигурой в кабмине.