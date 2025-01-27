Пособие по безработице в 2025 году: кому положено и как получить

Пособие по безработице в 2025 году: кому положено и как получитьКакие документы требуются для оформления выплаты
Пособие по безработице – это социальная государственная поддержка для граждан, которые признаны безработными официально (в установленном порядке) и ищут работу. Пособие выплачивается ежемесячно при условии соблюдения всех требований до тех пор, пока гражданин не трудоустроится. Размеры выплат, категории, входящие в перечни, причины сокращения и отмены пособий регулируются законом «О занятости населения в Российской Федерации».
Мера поддержки безработных граждан государством в виде пособия по безработице существует в России уже более 30 лет. Суммы и условия выплат меняются каждый год. В 2025 г. государство расширило круг лиц, которые могут получать пособия.
Кому положено пособие по безработице
Претендовать на пособие могут не все. Для выплат гражданина должны официально признать безработным, тогда деньги будут начисляться с первого дня подтверждения статуса. При этом учитываются ситуации увольнения по собственному желанию, из-за сокращение штата, закрытие ИП. Подтвердить статус безработного можно в центрах занятости населения (ЦЗН), они же – биржи труда. С 2025 г. встать на биржу труда можно не только по месту постоянной или временной регистрации, но и по месту пребывания.
Признать безработным могут, если вы:
- старше 16 лет;
Размеры пособия по безработице в 2025 году
Закон не предусматривает фиксированного размера пособий. Итоговая сумма определяется совокупностью факторов для каждого гражданина.
Если гражданин работал по трудовому договору, уволился в течение года до обращения в ЦЗН и за этот год проработал минимум 26 недель, он получит пособие в процентах от среднего заработка:
первые три месяца – 75%;
вторые три месяца – 60%.
На сумму выплаты также влияет районный коэффициент, который может варьироваться от 1,15 до 2.
Если человек никогда не работал, не работал год и более, отработал менее 26 недель в течение года перед подачей заявления в ЦЗН, был уволен «по статье», закрыл ИП или вышел из фермерского хозяйства, то он получит пособие в минимальном размере.
Минимальный размер пособия в 2025 г. составляет 1500 руб., максимальный – 14 742 руб.
Пособие по безработице для предпенсонеров
Порядок выплаты пособия для предпенсионеров, то есть граждан, которым осталось менее пяти лет до пенсии, отличается. Если такие граждане уволились с официальной работы в течение последних 12 месяцев и при этом стаж составляет не менее 26 недель за год, то им положено пособие в процентом соотношении от среднего заработка:
первые три месяца – 75%;
следующие четыре месяца – 60%;
в оставшиеся до пенсии месяцы – 45%.
Выплаты для предпенсионеров также не могут быть менее 1500 руб. и более 14 742 руб.
Пособия для детей-сирот
Дети-сироты, которые впервые ищут работу, также могут претендовать на выплаты. Сумма рассчитывается исходя из среднемесячной зарплаты по субъекту РФ, а выплачивается не более 6 месяцев. Такая льгота действует только до 23 лет, после чего выплаты начисляются на общих основаниях.
Порядок оформления и необходимые документы
Для подтверждении статуса безработного подготовьте следующие документы:
- паспорт с актуальной отметкой о регистрации;
- документ об образовании – диплом или аттестат;
- трудовую книжку, если есть опыт работы;
- справку 2-НДФЛ о зарплате с последнего места работы минимум за 3 месяца.
Подать заявление на оформление пособия по безработице можно на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.
Ожидайте ответа от ЦЗН в течение 11 календарных дней с момента подачи заявления.
В это время выплаты пособия по безработице ЦЗН будет предлагать подходящие вам вакансии. Отказаться можно лишь один раз. Если отказаться от двух предложений, выплата пособия прекращается.