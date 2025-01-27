Пособие по безработице в 2025 году: кому положено и как получить

Претендовать на пособие могут не все. Для выплат гражданина должны официально признать безработным, тогда деньги будут начисляться с первого дня подтверждения статуса. При этом учитываются ситуации увольнения по собственному желанию, из-за сокращение штата, закрытие ИП. Подтвердить статус безработного можно в центрах занятости населения (ЦЗН), они же – биржи труда. С 2025 г. встать на биржу труда можно не только по месту постоянной или временной регистрации, но и по месту пребывания.