Чем известен ушедший в отставку главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Чем известен ушедший в отставку главный архитектор Москвы Сергей КузнецовПод его руководством возводились парк «Зарядье» и терминал аэропорта «Толмачево»
3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин освободил от должности главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Чиновник, занимавший пост с 2012 г., ушел в отставку по собственному желанию, уточняется в распоряжении главы города. Что о нем известно – в справке «Ведомостей».
Сергей Олегович Кузнецов родился 25 июля 1977 г. в Москве. В 1994 г. он окончил столичную школу №329, а год спустя поступил в Московский архитектурный институт (МАРХИ), выбрав факультет жилищно-общественного строительства (ЖОС), и получил диплом архитектора в 2001 г.
Профессиональный путь
Начало профессиональной деятельности Сергея Кузнецова в руководящей роли пришлось на 2000 г.: тогда он занял пост партнера и генерального директора архитектурной мастерской «СЛК-проект». Три года спустя архитектор перешел на аналогичную позицию в бюро «С.П.Проект», которое специализировалось на проектировании зданий и разработке трехмерной компьютерной графики.
В 2006 г. мастерская «С.П.Проект» стала частью объединения «SPEECH Чобан & Кузнецов», где Кузнецов получил статус руководящего партнера. В 2008 г. он совместно с Сергеем Чобаном создал архитектурный журнал Speech, а в 2010-м представил проект «Фабрика Россия» в рамках российского павильона на XII Венецианской биеннале архитектуры.
Работа на посту главного архитектора Москвы
21 августа 2012 г. распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина Кузнецов был назначен главным архитектором столицы и первым заместителем председателя Москомархитектуры, в связи с чем вышел из состава учредителей и владельцев компании SPEECH. На новом посту он запустил ряд значимых преобразований. Прежде всего возобновил работу Архитектурного совета города, который возглавил в 2013 г., а в 2014-м принял руководство Градостроительным советом Фонда «Сколково».
Инициативы Кузнецова привели к перезапуску системы архитектурных конкурсов и внедрению открытых обсуждений градостроительных проектов. Он участвовал в формировании стандартов проектирования социальных объектов и общественных пространств. Ввел еженедельные «Рабочие рассмотрения проектных материалов» – консультации для раннего выявления несоответствий нормативам и упрощения процедуры получения разрешительных документов.
Ключевые архитектурные проекты
Под руководством Кузнецова были реализованы крупные архитектурные проекты, среди которых – Дворец гимнастики Ирины Винер, парк «Зарядье», реконструкция Большой спортивной арены «Лужников» к ЧМ-2018, терминал аэропорта «Толмачево» в Новосибирске, стадион «Краснодар», Музей архитектурного рисунка в Берлине и Дворец водных видов спорта в Казани.
Особого признания удостоился парк «Зарядье»: в 2018 г. он завоевал премию ArchDaily как лучший проект в области общественных пространств. В том же году журнал Time включил его в список лучших мест мира, а уже в марте 2019-го парк получил главный приз престижной премии MIPIM Awards в Каннах.
Среди других значимых достижений – в 2020-м Дворец гимнастики Ирины Винер был отмечен премией MIPIM Awards, «Краснодар арена» в 2017 г. попала в шорт‑лист премии TheStadiumBusiness Design & Development Awards, а штаб‑квартира «Новатэк» в 2012-м завоевала победу в European Property Awards.
Международная и выставочная деятельность
В 2012 г. Кузнецов выступил сокуратором экспозиции «i‑city/i‑land» (проект «Сколково») на XIII Венецианской биеннале, которая удостоилась специального приза жюри. С того же года он принимал участие в создании инсталляций Interni Legacy в рамках Milan Design Week. В 2014‑м архитектор курировал выставочный проект Москвы на XIV Венецианской биеннале – MOSKVA: urban space, а в 2016‑м отвечал за экспозицию Российского павильона на XV Биеннале.
Научная деятельность
В 2011 г. Кузнецов был избран член-корреспондентом Российской академии художеств (Отделение архитектуры), а в 2014 г. стал почетным профессором МАРХИ.
В числе его публикаций – книги архитектурной графики Sergey Kuznetsov. Architecture Drawings (SKIRA, 2014) и «Чувство города» (2017).
Кроме того, архитектор входит в Американское общество архитектурных иллюстраторов (ASAI), является членом жюри конкурса «Архиграфика» и принимает участие в деятельности Музея архитектурной графики в Берлине.
Награды
Кузнецов неоднократно становился лауреатом конкурса архитектурной графики Кена Робертса (KRob) в 2018, 2019 и 2020 гг., а в 2020-м вошел в число финалистов Второй Всемирной выставки акварели (IMWA).
Отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2018), а также благодарностью президента.