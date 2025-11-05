Что известно о врио губернатора Тверской области Виталии Королеве

На встрече с Королевым 5 ноября Путин назвал Тверскую область регионом «непростым, с вопросами, требующими особого внимания». Королев поблагодарил за доверие и назвал главным приоритетом для себя повышение качества жизни людей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время». Другими приоритетами он назвал поддержку семей участников спецоперации, развитие экономического потенциала региона и участие в проекте высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.