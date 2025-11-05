Что известно о врио губернатора Тверской области Виталии Королеве

Что известно о врио губернатора Тверской области Виталии КоролевеНовым главой региона назначен 45-летний замруководителя ФАС
Президент России Владимир Путин подписал 5 ноября указ о назначении Виталия Королева временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Возглавлявший регион с 2016 г. Игорь Руденя досрочно прекратил свои полномочия 29 сентября, в тот же день он был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.
В 2005 г. Королев перешел на работу в Федеральную антимонопольную службу, в 2007 г. окончил магистратуру МГИМО (всего у него три высших образования) и в 2008 г. возглавил новое управление контроля электроэнергетики. В октябре 2015 г. был назначен заместителем руководителя ФАС.
Королев – кандидат экономических наук, в феврале 2024 г. стал доцентом, а в ноябре того же года – заведующим кафедрой антимонопольного регулирования МГИМО. В 2018 г. был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2019 г. стал действительным государственным советником РФ 2 класса. Обладатель почетных грамот ФАС, благодарственного письма президента, званий «Почетный работник антимонопольных органов», «Почетный энергетик» и «Почетный строитель».
На встрече с Королевым 5 ноября Путин назвал Тверскую область регионом «непростым, с вопросами, требующими особого внимания». Королев поблагодарил за доверие и назвал главным приоритетом для себя повышение качества жизни людей. «В первую очередь необходимо будет обеспечить надлежащий контроль и подготовку к прохождению зимы, чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время». Другими приоритетами он назвал поддержку семей участников спецоперации, развитие экономического потенциала региона и участие в проекте высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.