«Я не могу предложить ничего, кроме крови»: 10 ярких цитат Черчилля

«Я не могу предложить ничего, кроме крови»: 10 ярких цитат Черчилля85 лет назад британский премьер впервые выступил с речью
13 мая 1940 г. Уинстон Черчилль произнес перед Палатой общин свою первую речь на посту премьер-министра. «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», – сказал глава королевского правительства накануне Битвы за Британию. Какими еще высказываниями запомнился Черчилль – в подборке «Ведомостей».
О мировой войне
«Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу».
Из выступления в школе Хэрроу, 1941 г.
О политических рисках
«Политика так же увлекательна, как война. Но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике – множество раз».
Из книги «Мои ранние годы», 1930 г.
О советской политике
«Я не могу предсказать действий России. Это загадка, завернутая в тайну внутри головоломки: но, возможно, есть ключ. Этот ключ – национальные интересы России».
Из интервью BBC, 1939 г.
О власти народа
«Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных».
Из речи в Палате общин, 1947 г.
О холодной войне
«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент опустился железный занавес».
Из «Фултонской речи», 1946 г.
О политическом строе
«Врожденный порок капитализма – неравное распределение благ. Врожденное достоинство социализма – равное распределение лишений».
Из речи в Палате общин, 1945 г.
О палестинской проблеме
«Я не считаю, что собака на сене имеет какое-либо право на сено, даже если она очень долго на нем лежала. Я не признаю за ней такого права. Я не признаю, например, что большая несправедливость была совершена по отношению к красным индейцам Америки или черным аборигенам Австралии. Я не признаю, что несправедливость была совершена по отношению к этим людям, потому что более сильная раса, более высокоразвитая раса, более мудрая раса, скажем так, пришла и заняла их место».
Из показаний перед «Комиссией Пиля», 1939 г.
О мериле нравственности
«В отрыве от истины совесть – не более чем глупость, она достойна сожаления, но никак не уважения».
В ходе дебатов об отмене смертной казни за убийство, 1948 г.
О ноше власти
«Цена власти – это ответственность».
Из речи в Гарвардском университете, 1943 г.