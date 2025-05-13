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«Я не могу предложить ничего, кроме крови»: 10 ярких цитат Черчилля

85 лет назад британский премьер впервые выступил с речью
Ведомости
Unsplash
Unsplash

13 мая 1940 г. Уинстон Черчилль произнес перед Палатой общин свою первую речь на посту премьер-министра. «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота», – сказал глава королевского правительства накануне Битвы за Британию. Какими еще высказываниями запомнился Черчилль – в подборке «Ведомостей».

О мировой войне

«Никогда не сдавайтесь – никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу».

Из выступления в школе Хэрроу, 1941 г.

О политических рисках

«Политика так же увлекательна, как война. Но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике – множество раз».

Из книги «Мои ранние годы», 1930 г.

О советской политике

«Я не могу предсказать действий России. Это загадка, завернутая в тайну внутри головоломки: но, возможно, есть ключ. Этот ключ – национальные интересы России».

Из интервью BBC, 1939 г.

О власти народа

«Демократия – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных».

Из речи в Палате общин, 1947 г.

О холодной войне

«От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике через весь континент опустился железный занавес».

Из «Фултонской речи», 1946 г.

О политическом строе

«Врожденный порок капитализма – неравное распределение благ. Врожденное достоинство социализма – равное распределение лишений».

Из речи в Палате общин, 1945 г.

О палестинской проблеме

«Я не считаю, что собака на сене имеет какое-либо право на сено, даже если она очень долго на нем лежала. Я не признаю за ней такого права. Я не признаю, например, что большая несправедливость была совершена по отношению к красным индейцам Америки или черным аборигенам Австралии. Я не признаю, что несправедливость была совершена по отношению к этим людям, потому что более сильная раса, более высокоразвитая раса, более мудрая раса, скажем так, пришла и заняла их место».

Из показаний перед «Комиссией Пиля», 1939 г.

О мериле нравственности

«В отрыве от истины совесть – не более чем глупость, она достойна сожаления, но никак не уважения». 

В ходе дебатов об отмене смертной казни за убийство, 1948 г.

О ноше власти

«Цена власти – это ответственность».

Из речи в Гарвардском университете, 1943 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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