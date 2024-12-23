Что такое залог

Залог – это обеспечительная мера, при которой кредитор получает право на определенное имущество должника в случае несоблюдения им взятых на себя обязательств. Он является гарантией исполнения условий договора и покрывает основной долг, проценты, штрафы, пени, а также расходы кредитора на содержание предмета залога и его продажу в случае, если долг не был возвращен. Залог используется в различных финансовых сделках, включая куплю-продажу недвижимости, кредитование, обеспечение коммерческих контрактов и т. д.