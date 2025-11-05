Мусульманин, рэпер и социалист: чем известен новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

Мусульманин, рэпер и социалист: чем известен новый мэр Нью-Йорка Зохран МамданиОн стал самым молодым главой крупнейшего города США за последние сто лет
Новым мэром Нью-Йорка стал 34-летний кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани. На выборах 4 ноября он набрал 50,5% голосов, а его главный соперник – бывший губернатор Эндрю Куомо – 41,7%. Что известно о первом мусульманине и индоафриканце на посту главы крупнейшего города США – в справке «Ведомостей».
Зохран Мамдани родился 18 октября 1991 г. в столице Уганды Кампале. Когда ему было семь лет, семья переехала в Нью-Йорк. Мать избранного мэра – режиссер, а отец – профессор антропологии в Колумбийском университете (оба – выходцы из Индии).
Мамдани окончил Высшую научную школу Бронкса, где основал первую школьную команду по крикету, а в 2014 г. – колледж Боудоин в штате Мэн, получив степень бакалавра в области африканистики. В колледже стал одним из основателей отделения студенческой организации «Студенты за справедливость в Палестине». В 2018 г. получил гражданство США.
К политике Мамдани подтолкнула работа юридическим консультантом: он помогал малообеспеченным жителям Квинса избежать выселения из жилища. Одновременно с этим будущий политик читал рэп под псевдонимом Young Cardamom, а позже – Mr. Cardamom. В частности, в 2017 г. записал трек Salaam о жизни мусульманина в Нью-Йорке.
В 2020 г. Мамдани был избран в Ассамблею Нью-Йорка. На этом посту организовал пилотный проект, в рамках которого городские автобусы на пяти маршрутах стали бесплатными на год. Он также предложил законопроект, запрещающий некоммерческим организациям «заниматься несанкционированной поддержкой израильской поселенческой деятельности» (был отклонен). Всего, по данным The New York Times, только три «относительно незначительные» инициативы из 20, внесенных Мамдани, стали полноценными законами.
Предвыборная программа Мамдани была сосредоточена на снижении стоимости жизни для обычных горожан – «работающих семей». В частности, он обещал заморозить цену аренды для более 2 млн горожан, проживающих в квартирах с контролируемой арендной платой, а также увеличить темпы строительства нового жилья. Кроме того, избранный мэр обещал ввести бесплатный уход за детьми для каждого жителя Нью-Йорка в возрасте от шести недель до пяти лет, обеспечив «высокое качество программ для всех семей», а также повысить зарплаты работникам по уходу за детьми. Другие пункты программы – бесплатные автобусы, выделенные для них полосы и новые остановки, а также сеть продуктовых магазинов, ориентированных «на поддержание низких цен, а не на получение прибыли».
После победы на праймериз Мамдани несколько смягчил градус левой риторики, в частности отказавшись от своего предложения в 2020 г. прекратить финансирование городской полиции и извинившись перед ведомством за то, что называл департамент «расистским» в соцсетях. Вместе с тем Мамдани обещал создать «департамент общественной безопасности», который должен «предотвращать насилие до того, как оно произойдет». Ведомство будет, по его словам, вкладывать деньги в общегородские программы по охране ментального здоровья и реагированию на кризисные ситуации, включая размещение специальных работников на 100 станциях метро, а также предоставление медицинских услуг в пустующих коммерческих помещениях. Финансировать реализацию своих планов Мамдани намерен за счет повышения ставки корпоративного налога с 7,25 до 11,5%, а также введения налога в 2% для всех горожан с годовым доходов свыше $1 млн. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Мамдани радикалом и коммунистом.
Мамдани станет первым мэром Нью-Йорка, исповедующим ислам. Этим, а также своей пропалестинской риторикой (операцию в Израиля в Газе он называл «геноцидом») он привлек на свою сторону мусульманскую общину Нью-Йорка (насчитывает порядка 800 000 человек – крупнейшая в США), отмечало AP. Оппоненты же Мамдани обвиняли его в антисемитизме. Одновременно с этим он также встречался с раввинами и посещал синагогу, пытаясь привлечь и еврейских избирателей.
Избирательная кампания Мамдани получила более $1,7 млн пожертвований от более чем 20 000 лиц, отмечал Axios. Его главный оппонент Эндрю Куомо привлек свыше $4 млн от 5700 человек. «Я буду просыпаться каждое утро с единственной целью: сделать этот город для вас лучше, чем он был днем ранее», – пообещал Мамдани жителям Нью-Йорка в своей победной речи.
Мамдани станет самым молодым мэром Нью-Йорка со времен 95-го главы города Джона Митчела, который избрался в 1917 г. также в возрасте 34 лет и получил прозвище «мальчик-мэр». В 2025 г. Мамдани женился на сирийско-американской художнице Раме Дуваджи, с которой познакомился через дейтинг-приложение. Пара живет в Квинсе.