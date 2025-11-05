Мусульманин, рэпер и социалист: чем известен новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани

После победы на праймериз Мамдани несколько смягчил градус левой риторики, в частности отказавшись от своего предложения в 2020 г. прекратить финансирование городской полиции и извинившись перед ведомством за то, что называл департамент «расистским» в соцсетях. Вместе с тем Мамдани обещал создать «департамент общественной безопасности», который должен «предотвращать насилие до того, как оно произойдет». Ведомство будет, по его словам, вкладывать деньги в общегородские программы по охране ментального здоровья и реагированию на кризисные ситуации, включая размещение специальных работников на 100 станциях метро, а также предоставление медицинских услуг в пустующих коммерческих помещениях. Финансировать реализацию своих планов Мамдани намерен за счет повышения ставки корпоративного налога с 7,25 до 11,5%, а также введения налога в 2% для всех горожан с годовым доходов свыше $1 млн. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл Мамдани радикалом и коммунистом.