Средний доход российского венчурного инвестора упал в 4 раза

Суммарный объем венчурных сделок в долларовом выражении снизился на 29%
Евгений Разумный / Ведомости
За 2016 г. суммарная стоимость выходов из венчурных инвестиций в России сократилась год к году в 13 раз до $120 млн, говорится в отчете PwC, подготовленном при поддержке Российской венчурной компании (РВК). Речь идет о сумме, которую инвесторы получили, продав свои доли в различных компаниях. При этом число выходов в прошлом году немного увеличилось – до 30, что на четыре сделки больше, чем в 2015 г.