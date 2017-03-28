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Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Венчуры заработали меньше

Средний доход российского венчурного инвестора упал в 4 раза

Падают и суммы инвестиций в такие проекты
Суммарный объем венчурных сделок в долларовом выражении снизился на 29%
Суммарный объем венчурных сделок в долларовом выражении снизился на 29%
Евгений Разумный / Ведомости

За 2016 г. суммарная стоимость выходов из венчурных инвестиций в России сократилась год к году в 13 раз до $120 млн, говорится в отчете PwC, подготовленном при поддержке Российской венчурной компании (РВК). Речь идет о сумме, которую инвесторы получили, продав свои доли в различных компаниях. При этом число выходов в прошлом году немного увеличилось – до 30, что на четыре сделки больше, чем в 2015 г.

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