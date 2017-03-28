«Форсаж-8» может выйти в прокат на неделю позже

Несколько крупнейших сетей кинотеатров, включая «Синема парк», «Каро», «Формула кино» и «Киномакс», написали письмо в Министерство культуры с просьбой не отодвигать премьеру голливудской картины «Форсаж-8» из-за отечественного фильма «Время первых». Об этом «Ведомостям» рассказал руководитель крупной киносети, подписавший письмо. Информацию подтвердили сотрудники еще четырех сетей, в том в числе гендиректор «Киномакса» Дмитрий Нартов. Остальные собеседники «Ведомостей» настояли на анонимности. Если «Форсаж-8» выйдет в прокат не 13 апреля, как это было запланировано, а неделей позже, кинотеатры в апреле привлекут гораздо меньше зрителей, объяснили они: «Премьер других блокбастеров в апреле просто нет, а «Время первых» вряд ли соберет больше нескольких сотен миллионов рублей». Перенос «Форсажа» пролоббировали, по словам собеседников «Ведомостей», продюсеры отечественной картины – Тимур Бекмамбетов (основатель компании «Базелевс») и Евгений Миронов (он же исполнитель главной роли). Сотрудник крупной продюсерской компании и источник в Минкультуры знают, что решение уже принято: «Форсаж-8» на днях получит прокатное удостоверение с датой премьеры 20 апреля. Представители ««Синема парк», «Каро», «Формулы кино» и «Базелевса» от комментариев отказались. Представитель Минкультуры не смог предоставить оперативные комментарии.

Впрочем, продюсеры «Времени первых» уже один раз воспользовались помощью чиновников, чтобы обойти конкурента – фильм «Салют-7» Сергея Сельянова. Обе картины посвящены истории советского освоения космоса, и премьеры обеих были запланированы на этот апрель. «Время первых» рассказывает о первом выходе Алексея Леонова в открытый космос в 1965 г., «Салют-7» – история аварии на одноименной космической станции в 1985 г. Бюджет обеих картин – около 0,5 млрд руб., причем часть этих денег выделил государственный Фонд кино.

Продюсеры обеих картин решить спор о дате выхода картин в прокат не смогли. Тогда Миронов, как рассказывали источники «Ведомостей», обратился в администрацию президента. Затем экспертный совет Фонда кино попытался разрешить спор продюсеров и проголосовал за «Салют-7». Но Минкультуры в итоге выдало прокатное удостоверение на апрель фильму Бекмамбетова, за этот фильм лично выступал министр культуры Владимир Мединский.

Теперь же, по словам сотрудников кинотеатров, «Время первых» решило избавиться от конкуренции сразу на две недели проката – т. е. перенести премьеру в России «Форсажа-8» от студии Universal Pictures. Предыдущий «Форсаж» входит в топ-10 самых кассовых фильмов в России за всю историю проката, весной 2015 г. он собрал 1,7 млрд руб. (данные «Бюллетеня кинопрокатчика»), и у кинотеатров высокие ожидания по кассе его продолжения. На прошлой неделе несколько руководителей киносетей встретились с заместителем Министерства культуры Сергеем Обрывалиным, а позднее и с Бекмамбетовым, рассказали «Ведомостям» два участника этих встреч. По их словам, две киносети при этом заявили чиновникам, а потом и продюсеру, что готовы вообще снять с проката «Время первых» с 13 апреля, если премьера «Форсажа-8» будет перенесена: им не нравится, что чиновники со своим административным ресурсом залезают в карман киносетей, и они готовы на радикальные меры. Источник в Минкультуры подтвердил, что такое заявление было. Бекмамбетов на встрече якобы признал, что в этой ситуации политика идет впереди экономики, но попросил дать больше шансов его картине. Представитель «Базелевса» лишь подтвердил, что встреча киносетей и Бекмамбетова была. Кинотеатрам пора привыкать, что в случае с отдельными фильмами политика важнее бизнеса киносетей, а те, кто устраивает демарши, получат жесткий ответ, говорит источник в Минкультуры.

Представитель Universal Pictures не ответил на звонки «Ведомостей». На официальном канале YouTube российского подразделения Universal Pictures дата премьеры «Форсажа-8» остается 13 апреля. Перейдя на 20 апреля, «Форсаж» столкнется в прокате с другой российской картиной – «Кухней» от студии Yellow, Black & White. Продюсер «Кухни» Эдуард Илоян сообщил «Ведомостям», что рассчитывает на сохранение даты премьеры «Форсажа».