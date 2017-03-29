Выручка РБК в прошлом году выросла на 10%

Выручка холдинга РБК в 2016 г. выросла на 10% до 5,58 млрд руб., EBITDA выросла в два раза до 875 млн руб., сообщил холдинг.

Доходы от проектов «РБК 360» (газета, сайт и журнал РБК, тематические проекты: «РБК Недвижимость», Autonews, «РБК Стиль», «РБК Спорт») выросли в прошлом году на 7% до 3 млрд руб. Это самая доходная часть бизнес холдинга. EBITDA сегмента выросла на 13% до 556 млн руб. В 2015 г. выручка РБК выросла на 3% и составила 5,1 млрд руб. В 2014 г. у РБК был операционный убыток, в 2015 г. бизнес стал операционно прибылен (13 млн руб.).

Компания развивает направление мобильной рекламы, указывается в отчете. В 2016 г. выручка от мобильной рекламы выросла на 273%, а доля мобильной аудитории РБК составила выросла на 5 процентных пунктов до 34%.

На втором месте по доходности - группа компаний Ru-Center (RU-CENTER, «Регистратор Р01», «Регги», «Хостинг-центр», Spaceweb, «Петерхост»). Выручка от этого сегмента в прошлом году выросла на 15% до 2,1 млрд руб. Доходы от проектов «РБК Исследования», «РБК Конференции», QuoteTerminal и Public.ru в 2016 г. упали на 18% до 127 млн руб., EBITDA этого бизнеса выросла на 325% до 9 млн руб.

Доходы от премии РБК выросли на 11% до 20 млн руб., показатель EBITDA отрицательный — 25 млн руб., в прошлом году он сократился на 9%. Выручка сайта Loveplanet и издания Cnews.ru в прошлом году выросла на 13% до 381 млн руб., показатель EBITDA вырос на 57% до 132 млн руб.

Месячный охват аудитории печатных изданий РБК во втором полугодии 2016 г., по данным Mediascope, которые приводит само издание РБК, составил 1,8 млн человек, РБК-ТВ — 17 млн, интернет-площадок — 9,5 млн. Аудитория холдинга в целом достигла 24,6 млн человек.