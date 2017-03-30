Президент МТС заработал $480 000 на расписках оператора

Проводить операции с ценными бумагами МТС может любое физическое лицо, выступая в качестве инвестора, и сотрудники и руководители МТС – не исключение

Президент МТС Андрей Дубовсков реализовал контракт на разницу цен (CFD) на 100 000 американских депозитарных расписок (ADR) на сумму в $1,137 млн, следует из сообщения оператора. Сделка состоялась 29 марта.

CFD представляет собой соглашение о выплате разницы между стоимостью актива на момент заключения контракта и его ценой в момент закрытия сделки и не предусматривает фактической покупки доли в активе. Контракт на разницу цен Дубовсков заключил с МТС 17 декабря 2014 г. Тогда топ-менеджер приобрел экономическую долю (без права голоса) в 100 000 ADR. Стоимость расписок на момент сделки составила $655 800. Из этого следует, что вчера менеджер заработал на сделке около $480 000.

Сегодня к 19.30 по мск бумаги МТС подешевели на 2 п. п. до $11,11 за расписку. Таким образом, сегодня проданный Дубовсковым пакет стоил бы уже примерно на $14 000 меньше.

Проводить операции с CFD, акциями и другими ценными бумагами МТС может любое физическое лицо, выступая в качестве инвестора, и сотрудники и руководители МТС – не исключение, поясняет представитель оператора Дмитрий Солодовников. В случае с топ-менеджерами, в соответствии с законодательством о ценных бумагах, а также внутренними регламентами МТС, они не имеют права пользоваться инсайдерской информацией и должны проводить сделки в т. н. открытые периоды после уведомления соответствующих подразделений компании, добавляет Солодовников. Продажу CFD он называет частным делом Андрея Дубовскова, «связанным с необходимостью получения денежных средств». В прямом владении топ-менеджера остаются 350 718 обыкновенных акций, или 0.01755% голосующих акций компании.

Андрей Дубовсков возглавляет МТС с 2011 г. В конце февраля совет директоров оператора продлил контракт Дубовскова до 5 марта 2020 г.

В 2016 г. МТС увеличила выплаты правлению несмотря на стагнацию рынка и сокращение доходов компании. МТС в 2016 г. выплатила правлению 763,5 млн руб., что на 38,3% больше, чем в предыдущем 2015 г. (552,1 млн руб.). При этом суммарная годовая заработная плата топ-менеджеров уменьшилась с 158,5 млн в 2015 г. до 153,1 млн руб. в 2016 г., а вот премиальные выплаты выросли на 67%: если в 2015 г. топ-менеджмент МТС получил 285,2 млн руб., то в 2016 г. – 475,7 млн руб.