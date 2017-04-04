Интернет-компании просят не принимать поправки о досудебной блокировке пиратских сайтов

Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Право на суд для пирата

Предложение министра культуры Владимира Мединского защитить российское кино, упростив процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом – по заявлению правообладателя без обращения в суд, не нашло понимания участников рынка, следует из письма Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Ведомости» ознакомились с документом). В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и др.