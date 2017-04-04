Интернет и digital
Статья опубликована в № 4294 от 04.04.2017 под заголовком: Право на суд для пирата

Интернет-компании просят не принимать поправки о досудебной блокировке пиратских сайтов

Письмо отправлено спикеру Госдумы Вячеславу Володину
Определять факт нарушения авторских прав может только суд
Определять факт нарушения авторских прав может только суд
Максим Стулов / Ведомости

Предложение министра культуры Владимира Мединского защитить российское кино, упростив процедуру блокировки сайтов с нелицензионным контентом – по заявлению правообладателя без обращения в суд, не нашло понимания участников рынка, следует из письма Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) спикеру Госдумы Вячеславу Володину («Ведомости» ознакомились с документом). В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, в том числе Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и др.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике