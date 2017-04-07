Наценка на iPhone составляет от 4 до 12,5%

Такой разброс был сформирован за счет разницы не розничных, а закупочных цен, следует из решения ФАС по делу Apple

Торговая наценка ритейлеров на Apple iPhone 6S и 6S Plus на старте продаж составляла от 4 до 12,5% и от 5 до 12,5% соответственно, следует из решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором ведомство признало российскую «дочку» Apple – ООО «Эппл рус» – виновной в незаконной координации цен на iPhone. Полная информация о закупочных ценах в документе не приводится, поскольку большинством компаний в отношении ее установлен режим коммерческой тайны, следует из документа.