Гендиректором единого продавца ТВ-рекламы в России, скорее всего, станет Сергей Васильев

У единого продавца телерекламы в России, компании Национальный рекламный альянс (НРА) меняется гендиректор, рассказали «Ведомостям» руководители двух телеканалов, двух рекламных групп и источник, близкий к НРА. По их словам, действующий руководитель селлера Оганес Соболев в ближайшее время покинет компанию. Вместо него за рынок ТВ-рекламы размером в 150 млрд руб. будет, скорее всего, отвечать Сергей Васильев, знают два собеседника «Ведомостей». Васильев с 2003 г. управлял Vi, одним из двух селлеров на основе которых был создан НРА. Он и Сергей Пискарев (бывший гендиректор сейлз-хауса «Газпром-медиа», конкурента Vi) были двумя ключевыми фигурами на рынке рекламы.

Васильев не ответил на звонок «Ведомостей», представитель НРА без комментариев.

Об объединении продаж «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и «Национальная медиа-группа» (НМГ) объявили в марте прошлого года. НРА размещает рекламу на всех каналах этих холдингов и контролирует больше 95% ТВ-рекламы в стране. В прошлом году, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), рынок телерекламы вырос на 10% до 151 млрд руб.

Предполагалось, что НРА приступит к работе еще прошлым летом, но фактически он начал действовать только осенью. Соболев стал гендиректором селлера в июле, исполнительным директором стал Сергей Коптев.

НРА в конце года заявил об агрессивной политике - цены на ТВ-рекламу на 2017 г. вырастут сразу на 15%. Рекламные доходы всех каналов увеличатся на 10%, прогнозировала компания: рынок будет расти медленнее цен, поскольку часть рекламного инвентаря (прогнозируемых контактов с аудиторией) селлер продавать заранее не будет и оставит как стратегический запас. Многие рекламодателей и рекламные группы это заявление крайне удивило - никаких экономических предпосылок для такого резкого роста цен нет. Получилось ли НРА в итоге увеличить бюджеты в эфире пока неизвестно: данные за первый квартал не опубликованы.

У Васильева очень большой авторитет на рынке рекламы и его возвращение успокоит рынок, это очень хорошая новость, считают руководители двух рекламных групп.