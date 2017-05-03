Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов мессенджеры BlackBerry Messenger (BBM), LINE, Imo.im и аудиовизуальный чат Vchat, сообщила «Роскомсвобода». В реестр вошли порталы этих мессенджеров и ряд их IP-адресов.

В России будет ограничен доступ не только к сайтам этих мессенджеров, но и к их приложениям – они будут удалены из магазинов приложений либо заблокированы операторами связи, уточнил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Блокировка мобильного приложения вкупе с сайтом ресурса – несложная задача, говорит человек, близкий к одному из операторов, как правило, современные приложения обращаются к конкретным ресурсам, блокировка которых дает блокировку и приложений тоже. У регулятора есть опыт исключения заблокированного ресурса из магазинов Google и Apple. В январе AppStore и Google Play удалили из своих российских магазинов приложение заблокированного LinkedIn.

Закон обязывает организаторов распространения информации (в том числе мессенджеры) предоставлять по требованию Роскомнадзора свои контактные данные, необходимые для внесения в соответствующий реестр, объясняет Ампелонский: «Те, кто не реагирует, оказываются под блокировкой – в полном соответствии с законом». Для внесения в список организаторов информации регулятор просит компанию предоставить данные о себе (не о пользователях), говорит Ампелонский, но что это за данные, не раскрывает.

У компании с момента поступления запроса есть пять дней, чтобы отреагировать, продолжает он, если ответа не поступает, ведомство направляет уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации, компании дается 15 дней на исправление. Далее наступает блокировка. В какие еще мессенджеры обращался Роскомнадзор, Ампелонский не сказал.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 1 января 2017 г. обязывают организаторов распространения информации в интернете хранить на территории РФ информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях в течение года, а сам контент – до шести месяцев. Сервисы обязаны также предоставлять этот контент по требованию федеральных органов исполнительной власти и предоставлять им возможность декодирования информации.

Первым в апреле Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена короткими голосовыми сообщениями Zello. Компания тоже не предоставила в срок сведения для включения в реестр.

Заблокированные мессенджеры не входят в число популярных в России (см. график). Не исключено, что это показательное внесение в реестр не самых популярных в России, но известных в мире мессенджеров нужно для того, чтобы принудить к сотрудничеству более популярные у российской аудитории и несговорчивые, в первую очередь Telegram, считает руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк. Владелец Telegram Павел Дуров не раз заявлял, что не сотрудничал и не собирается сотрудничать со спецслужбами ни России, ни других стран. «Но об этом мы узнаем только по факту внесения данного мессенджера в один из двух реестров: организаторов распространения информации со всеми вытекающими обязанностями по сбору данных пользователей и предоставлению их компетентным органам либо в реестр запрещенных сайтов – под блокировку. Пока, видно, регуляторы решают, как надавить на Павла», – рассуждает Козлюк.

Представители заблокированных мессенджеров не ответили на запросы. Так же поступили представители Viber, Facebook (владеет WhatsApp), Apple и Дуров.

Представители Google, МТС, «Вымпелкома» и Tele2 отказались комментировать возможность блокировки приложений их средствами. «Мегафон» будет действовать в соответствии с законодательством, обещает его представитель.