Рекламный рынок вырос на 13% до 92 млрд рублей

Быстрее всего увеличиваются рекламные доходы в интернете – на 23% до 34,5–35,5 млрд рублей

В I квартале 2017 г. рекламный рынок России вырос на 13% до 92 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Быстрее всего рос рынок интернет-рекламы - на 23% до 34,5-35,5 млрд руб. Но данные по интернету пока предварительные, говорится в сообщении АКАР. Окончательные данные ассоциация опубликует после оценки аналитиками IAB Russia, которые с прошлого года используют новую методику подсчета рынка интернет-рекламы.

Рынок сегмента Out of home (сюда включена наружная реклама, транзитная реклама и реклама в кинотеатрах) за отчетные период вырос на 12% до 10,5 млрд руб. Из них 8 млрд приходятся на наружную рекламу, - на продвижение на рекламных щитах рекламодатели потратили на 10% больше, чем в I квартале прошлого года.

Расходы рекламодателей на продвижение на ТВ в I квартале выросли на 10% до 39,1-39,6 млрд руб. Рекламные доходы радио в I квартале выросли на 8% до 3-3,2 млрд руб.

Доходы основных каналов выросли до 38,1-38,6 млрд руб. Это на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Быстрее всего растут доходы нишевых каналов - на 40% до 1,3 млрд руб.

Падают рекламные доходы печатных СМИ. На продвижение в печатной прессе рекламодатели сократили расходы в I квартале на 18% до 3,4-3,6 млрд руб. Доходы печатных газет сократились на 11% до 1 млрд руб., журналов - на 4% до 2 млрд руб., рекламных изданий - на 58% до 0,4 млрд руб. Это единственный падающий сегмент, впрочем, в некоторых сегментах наблюдается небольшое замедление падения. «По подсегменту центральной прессы падение составило всего 6%, тогда как по итогам 2016 г. оно равнялось 13%», - приводит ассоциация слова сопредседатель комитета исследований, аудита и рекламных технологий АКАР Сергея Веселова.