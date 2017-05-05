ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4316 от 05.05.2017 под заголовком: «ВТБ 24» распробовал большие данные

Большие данные принесли «ВТБ 24» в прошлом году 19 млрд рублей дополнительно

Банк научился точнее работать с заемщиками
«ВТБ 24» идет в ногу со временем, используя для увеличения выручки новые технологии
«ВТБ 24» идет в ногу со временем, используя для увеличения выручки новые технологии
Денис Абрамов / Ведомости

Благодаря внедрению специальной системы анализа больших данных своих заемщиков «ВТБ 24» в прошлом году увеличил чистую процентную маржу от кредитных операций на 16%, и это принесло около 19 млрд руб. чистого процентного дохода. Об этом «Ведомостям» сообщил член правления «ВТБ 24» Александр Соколов. При этом розничный портфель (кредитование физических лиц и малого бизнеса) в рублях вырос на 12%.

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