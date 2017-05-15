Объем российского рынка интернета вещей в 2016 году достиг $1,2 млрд

В 2016 г. российские клиенты потратили на продукты и услуги, связанные с интернетом вещей (Internet of Things, IoT), 85 млрд руб. (или около $1,2 млрд). За прошлый год их расходы выросли на 42%, а еще годом ранее – на 58%. Это следует из отчета исследовательской компании AC&M Consulting. При этом доходы российских операторов от обслуживания интернета вещей составили 7,6 млрд руб. – на 25% больше, чем в 2015 г., отмечают аналитики. В 2015 г. доходы операторов от IoT выросли почти на 30%.

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