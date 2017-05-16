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Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: WannaCry, эпизод второй: атака клонов

Эксперты пока не наблюдают второй волны атак вируса-шифровальщика

Но у него уже появились модификации

Вирус-вымогатель WannaCry по всему миру парализовал на прошлой неделе компьютеры, работающие на операционной системе Windows. Он шифровал файлы и требовал выкуп в $300 в биткоинах. Атаку остановили, но за выходные у WannaCry появилось две модификации, сообщает «Лаборатория Касперского». По мнению антивирусной компании, ни одна из них не создана авторами оригинального вымогателя: другие киберпреступники воспользовались ситуацией.

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