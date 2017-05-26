Авторские права зачитали в Госдуме Е. Разумный / Ведомости

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в Гражданский кодекс, которые регулируют деятельность организаций по управлению правами на коллективной основе.

Одно из требований, прописанных в поправках, к аккредитованным государством организациям, у которых есть право собирать авторские отчисления и распределять их между правообладателями, - обязательное раскрытие бухгалтерской отчетности и аудита на своем сайте. За нераскрытие такой информации предусмотрен штраф. У каждой организации должен быть создан наблюдательный совет, который контролировал бы финансово-хозяйственную деятельность таких организаций. У каждого правообладателя, говорится в поправках, на сайте организации должен быть создан свой личный кабинет, в нем авторы смогут отслеживать поступление вознаграждений и удержание средств от этих вознаграждений.

Поправки также предусматривают действия организации на случай, если отчисления на произведение производятся, а сам автор не заявил о своих правах. В этом случае организация продолжит собирать отчисления и хранить их на протяжении трех лет. Если к этому времени правообладатель не заявил о своих правах, то уполномоченная организация будет перераспределять полученные средства между другими правообладателями. Принцип, по которому будут перераспределять оставшиеся деньги, в поправках не прописан.

Автор принятых Госдумой поправок — Министерство культуры. Поправки были разработаны во исполнение поручения президента от августа 2015 г. В августе 2015 г. президент России Владимир Путин поручил правительству сделать работу авторских организаций более прозрачной: обязать их проходить независимый аудит, за их работой должен присматривать специальный наблюдательный совет. В июле 2016 г. первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития «проработать вопрос об экономической модели, максимально учитывающей интересы защиты авторских прав».

Кроме Минкультуры поправки по реформе авторских прав предлагали Минкомсвязи, Минэкономразвития и МКС (объединение операторов и медиакомпаний). Поправки Минкультуры самые мягкие. Минкомсвязи предлагало более кардинальные реформы - перейти к управлению авторскими правами только на основе прямых договоров между авторскими обществами и самими музыкантами.

Кто в России занимается сборами авторских отчислений В России заниматься сборами авторских отчислений и перераспределением этих средств между правообладателями имеют права только аккредитованные государством организации. Сейчас их три: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Только эти организации имеют право собирать деньги с телеканалов, радиостанций, кафе, ресторанов и других публичных мест, где звучит музыка, в пользу всех авторов и исполнителей – даже тех, с кем у этих организаций нет договора. Затем эти организации должны искать тех, чье вознаграждение собрано, и выплатить его им. Организации никак публично не отчитываются по методологии сборов, по выплатам конкретным авторам, но они оставляют значительный процент от собранных денег на собственные нужды. Впрочем, РАО проводит аудит и его бухгалтерская отчетность доступна.

Минэкономразвития в свою очередь предлагало создать одно общество по коллективному управлению «по всем имеющимся сейчас шести сферам бездоговорного управления авторскими правами»: это общество должно будет корректно собирать вознаграждения и распределять их на основе прозрачных методик. Другое предложение этого ведомства заключалось в преобразовании организаций по коллективному управлению правами госкомпании.

Но предложение Минэкономразвития встретило серьезное сопротивление со стороны действующих организаций по управлению правами на музыку и части музыкальной индустрии. В письме к первому вице-президенту Игорю Шувалову они оперировали тем, что такие поправки могут ущемить права авторов и правообладателей.

Сборы авторских средств в России исчисляются миллиардами. Только в 2015 г. такие организации собрали более 7,7 млрд руб. В 2016 г. на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них 1,6 млрд руб. общество потратило на собственные нужды, отчитывалась ранее организация. При этом на практике лишь половину средств РАО передавало авторам по отчетам, говорил ранее нынешний генеральный директор РАО Максим Дмитриев.