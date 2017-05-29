Московским операторам больше не нужны разрешения на строительство сотовых вышек

Это позволит им сэкономить при строительстве сетей 5G

Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Москва освободила вышки и трубы

Большая часть кабельной канализации в Москве сейчас принадлежит МГТС Евгений Разумный / Ведомости

Операторы, строящие или реконструирующие в Москве кабельную канализацию или сотовые вышки, могут делать это без получения разрешения на строительство, следует из постановления московского правительства, опубликованного на сайте мэрии Москвы.