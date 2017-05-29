Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Москва освободила вышки и трубы
Московским операторам больше не нужны разрешения на строительство сотовых вышек
Это позволит им сэкономить при строительстве сетей 5G
- Валерий Кодачигов
- / Ведомости
Большая часть кабельной канализации в Москве сейчас принадлежит МГТС
Евгений Разумный / Ведомости
Операторы, строящие или реконструирующие в Москве кабельную канализацию или сотовые вышки, могут делать это без получения разрешения на строительство, следует из постановления московского правительства, опубликованного на сайте мэрии Москвы.
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