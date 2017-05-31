Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Пхеньянский след
Хакеры Lazarus близки к госструктурам КНДР
Group-IB утверждает, что Lazarus базируется в том же районе, что и военное ведомство КНДР
- Кирилл Седов
- / Ведомости
Различные исследования деятельности группы Lazarus уже неоднократно указывали на Северную Корею
Lee Jin-man / AP
Последние кибератаки на международные банки хакеров из группы Lazarus (известна также как Dark Seoul Gang) совершались из Пхеньяна, говорится в докладе российской компании Group-IB (занимается расследованиями компьютерных преступлений). Все атаки совершались из пхеньянского района Потхонган, главные достопримечательности которого закрыты для иностранцев: это штаб-квартира национального комитета по обороне КНДР и недостроенный отель Ryugyong, к которому тем не менее подведены все коммуникации.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров