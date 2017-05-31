Хакеры Lazarus близки к госструктурам КНДР

Group-IB утверждает, что Lazarus базируется в том же районе, что и военное ведомство КНДР

Различные исследования деятельности группы Lazarus уже неоднократно указывали на Северную Корею Lee Jin-man / AP

Последние кибератаки на международные банки хакеров из группы Lazarus (известна также как Dark Seoul Gang) совершались из Пхеньяна, говорится в докладе российской компании Group-IB (занимается расследованиями компьютерных преступлений). Все атаки совершались из пхеньянского района Потхонган, главные достопримечательности которого закрыты для иностранцев: это штаб-квартира национального комитета по обороне КНДР и недостроенный отель Ryugyong, к которому тем не менее подведены все коммуникации.