ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Пхеньянский след

Хакеры Lazarus близки к госструктурам КНДР

Group-IB утверждает, что Lazarus базируется в том же районе, что и военное ведомство КНДР

Последние кибератаки на международные банки хакеров из группы Lazarus (известна также как Dark Seoul Gang) совершались из Пхеньяна, говорится в докладе российской компании Group-IB (занимается расследованиями компьютерных преступлений). Все атаки совершались из пхеньянского района Потхонган, главные достопримечательности которого закрыты для иностранцев: это штаб-квартира национального комитета по обороне КНДР и недостроенный отель Ryugyong, к которому тем не менее подведены все коммуникации.

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