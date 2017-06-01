Российские власти заинтересовались блокчейном

Хотя концепция блочных цепей известна прежде всего благодаря криптовалюте биткоин, помимо нее она имеет массу возможных применений Евгений Разумный / Ведомости

Весной премьер-министр Дмитрий Медведев дважды упоминал в своих речах блокчейн: в марте он предлагал Минэкономразвития и Минсвязи подумать, как с помощью технологии блочных цепей победить бюрократию, а в середине мая призвал обсудить правовое регулирование блокчейна. В феврале этого года президент Сбербанка Герман Греф предсказывал, что уже спустя 2,5 года в России блокчейн будет применяться на промышленном уровне. По прогнозу консалтинговой компании Accenture, в 2018–2024 гг. блокчейн будет распространяться на множество типов активов, а к 2025 г. эта технология станет массовой и неотъемлемой частью мирового капитала.