Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Блокчейн в помощь
Российские власти заинтересовались блокчейном
Технология сулит ускорение сложных финансовых сделок и бОльшую безопасность массовых транзакций
- Павел Кантышев
- / Ведомости
Хотя концепция блочных цепей известна прежде всего благодаря криптовалюте биткоин, помимо нее она имеет массу возможных применений
Евгений Разумный / Ведомости
Весной премьер-министр Дмитрий Медведев дважды упоминал в своих речах блокчейн: в марте он предлагал Минэкономразвития и Минсвязи подумать, как с помощью технологии блочных цепей победить бюрократию, а в середине мая призвал обсудить правовое регулирование блокчейна. В феврале этого года президент Сбербанка Герман Греф предсказывал, что уже спустя 2,5 года в России блокчейн будет применяться на промышленном уровне. По прогнозу консалтинговой компании Accenture, в 2018–2024 гг. блокчейн будет распространяться на множество типов активов, а к 2025 г. эта технология станет массовой и неотъемлемой частью мирового капитала.
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