Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Okko отключили от эфира
Кабельные телеканалы Viasat и «Первый канал. Всемирная сеть» отказались рекламировать онлайн-кинотеатр Okko
Они сочли его конкурентом телевидению
- Екатерина Брызгалова
- / Ведомости
Реклама Okko не попала более чем на 40 кабельных телеканалов
Максим Стулов / Ведомости
Телеканалы семейства Viasat и «Первый канал. Всемирная сеть» отказали онлайн-кинотеатру Okko в размещении его рекламного ролика, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу Okko Наталья Новошинская. Источник в одной из этих компаний это подтвердил. «Первый» управляет телеканалами «Дом кино», «Музыка Первого», «Телекафе», «Время: далекое и близкое», Viasat – «Виасат нэйчер», «ТВ 1000. Русское кино», «Виасат хистори, «ТВ 1000», «Виасат эксплорер», «ТВ1000-экшн».
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