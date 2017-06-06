Кабельные телеканалы Viasat и «Первый канал. Всемирная сеть» отказались рекламировать онлайн-кинотеатр Okko

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: Okko отключили от эфира

Реклама Okko не попала более чем на 40 кабельных телеканалов Максим Стулов / Ведомости

Телеканалы семейства Viasat и «Первый канал. Всемирная сеть» отказали онлайн-кинотеатру Okko в размещении его рекламного ролика, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу Okko Наталья Новошинская. Источник в одной из этих компаний это подтвердил. «Первый» управляет телеканалами «Дом кино», «Музыка Первого», «Телекафе», «Время: далекое и близкое», Viasat – «Виасат нэйчер», «ТВ 1000. Русское кино», «Виасат хистори, «ТВ 1000», «Виасат эксплорер», «ТВ1000-экшн».