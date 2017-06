Facebook оформит подписку на СМИ

Новая функция Facebook стала бы благом для издателей, которые наращивают доходы от подписки на цифровые версии своих СМИ, отмечает WSJ Reuters

Facebook планирует ввести подписку на СМИ прямо в своем мобильном приложении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. Издатели давно ждали от компании запуска такой этой функции, отмечает издание. Подписка заработает к концу 2017 г.

Как будет организована подписка, пока точно неизвестно. Скорее всего она будет распространяться только на тот контент, который СМИ публикуют полностью внутри Facebook – в сервисе Instant Articles. Также дискуссии идут вокруг модели монетизации – Facebook склоняется к тому, чтобы разрешать пользователям читать часть статей в месяц бесплатно, а остальное – по подписке, говорят источники WSJ.

Еще один вопрос, который активно обсуждается внутри компании – как именно Facebook будет проводить платежи по подписке и делиться выручкой с издателями. Один из вариантов – Facebook будет сама будет принимать деньги за подписку, но все полученные от пользователей за эту услугу деньги будут оставаться у издателей. Представитель Facebook лишь сказал WSJ, что компания «работает с партнерами и изучает разные способы, которые помогли бы им получить больше доходов от социальной сети».

Новая функция Facebook стала бы благом для издателей, которые наращивают доходы от подписки на цифровые версии своих СМИ, отмечает WSJ. Издатели долгое время были недовольны тем, что Facebook активно распространяет их новости и при этом не делится доходами от рекламы. По данным eMarketer, Facebook и Google – основные игроки рынка интернет-рекламы в США, в этом году они получат 60% доходов всего рынка в стране.

«Помощь издателям в продаже цифрового контента – пожалуй, самая значимая помощь, которую могла бы оказать Facebook мировой журналистике, считает Джим Фрейдлих, исполнительный директор фонда, владеющего изданием Philadelphia Inquirer. Если Facebook действительно создаст успешную платформу для продажи подписки на СМИ, это полностью изменит ситуацию в медиа индустрии», считает он

Медиа и Instant Articles

Крупные издатели призвали Facebook включить подписку в Instant Articles еще до запуска этого сервиса в мае 2015 г. Но эта идея встречала большое сопротивление внутри Facebook, так как компания не хотела создавать препятствия между своими пользователями и контентом, говорят источники WSJ. Например, одной из целей запуска Instant Articles заключалась в том, чтобы ускорить время загрузки контента на мобильных устройствах.

Многие издатели жаловались, что Instant Articles не приносят СМИ доходов, сравнимых с заработками на собственных сайтах изданий. Так в прошлом году компания Digital Content Next (DCN) проанализировала распространение контента Condе Nast, Financial Times, NBCUniversal и The New York Times на сторонних интернет-сервисах. DCN пришла к выводу, что в первом полугодии 2016 г. оно принесло СМИ в среднем 14% выручки – около $7,7 млн на одну компанию. Причем зарабатывали СМИ почти только на рекламе в видеороликах: из $7,7 млн, которые издатели получили от интернет-сервисов, $6,5 млн – доходы от видеорекламы (в том числе на страницах СМИ на YouTube и Snapchat), и лишь $1,2 млн – от размещения текстов в сервисах вроде Facebook.

В ответ на растущее разочарование медийной индустрии, Facebook смягчила некоторые ограничения на размещение рекламы в Instant Articles. Кроме того, в апреле этого года компания добавила новый инструмент, помогающий издателям поощрять читателей подписываться на рассылку новостей. Руководство Facebook постепенно созрело для того, чтобы ввести подписку, и компания начала более серьезно работать над разработкой системы проведения платежей, говорят собеседники WSJ.

Один из них знает, что Facebook, вероятно, позволит пользователям читать бесплатно 10 статей в одном издании, а затем предложит подписку на СМИ. Это похоже на модель, которую используют крупные издатели вроде New York Times и Washington Post. Это может стать поводом для конфликта между Facebook и издателями с более строгими правилами подписки – вроде WSJ и FT, отмечает WSJ.