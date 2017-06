AT Consulting возвращается основателю

В ноябре прошлого года стало известно, что крупного российского IT-интегратора и консультанта AT Consulting купил фонд прямых инвестиций Prometheus Сapital А. Гордеев / Ведомости

Сергей Шилов снова стал мажоритарным акционером AT Consulting, сообщил он «Ведомостям». Прочие миноритарные доли принадлежат его партнерам. Васадзе подтвердил, что продал AT Consulting обратно. Свои отношения друг с другом они назвали конструктивными.

В ноябре прошлого года стало известно, что крупного российского IT-интегратора и консультанта AT Consulting купил фонд прямых инвестиций Prometheus Сapital. Основатель фонда - бывший топ-менеджер АФК «Система» Леван Васадзе в марте возглавил компанию. Основатель AT Consulting Сергей Шилов оставлял себе 5% компании, рассказывал он «Ведомостям». Но накануне контроль над AT Consulting вернулся на исходные позиции.

Это инвестиционное решение, сказал Васадзе, но характер этого решения не раскрыл. Обе сделки были денежными, но их сумму Васадзе также не раскрыл, равно как и то, получил он на них прибыль или нет. Впрочем, он уточнил, что ничего на них не потерял. Шилов назвал условия сделки конфиденциальными.

Ранее представитель AT Consulting сообщал, что компанию покупал фонд Prometheus Capital, Васадзе же вчера заверил, что покупателем был лично он.

Решение Васадзе продиктовано личными обстоятельствами, требующими от него отойти от операционного управления компанией, рассказывает источник, близкий к AT Consulting. А оставаться собственником и не участвовать в управлении не позволяет специфика IT-бизнеса: все клиенты требуют вовлечения владельца, поясняет он.

История и перспективы

Основанная в 2001 г. AT Consulting оказывает IT-услуги для клиентов из различных секторов экономики. Например, в Сбербанке внедряла систему управления электронной очереди и обновляла его корпоративный сайт, для Минэкономразвития занималась развитием портала госторгов и создавала IT-систему Росреестра, для группы «Черкизово» – решения для бюджетирования и GAAP-отчетности, говорится на сайте компании. В рейтинге крупнейших IT-компаний России по итогам 2016 г. холдинг занял 24-е место с выручкой 11,9 млрд руб., что на 3,4% меньше итога 2015 г. Шилов вчера выразил надежду, что доход компании в 2017 г. должен увеличиться на 10-15%.

Продав AT Consulting, Сергей Шилов мог создать несколько параллельных IT-компаний, которые продолжили заниматься проектами интегратора, рассказали «Ведомостям» один из знакомых Шилова и источник в руководстве одной из IT-компаний. Шилов это опровергает: альтернативного AT Consulting IT-бизнеса он не организовывал и корпоративного конфликта в AT Consulting нет, заверил он.

В конце мая Васадзе рассказывал о будущем AT Consulting в нескольких интервью. Например, в интервью «Коммерсанту» Ваcазде уточнял, что у компании около 130 клиентов, она работает с «Вымпелкомом», «Ростелекомом», Сбербанком и портфель «интереснейших проектов» будет только расти. В интервью CNews двумя днями ранее он рассказывал о планах международной экспансии компании: «Главный рынок – США. Он раз в сто больше нашего, и мы должны его «взломать», как это сделали индийцы и израильтяне».

В 2016 г. российский рынок IT-услуг сократился на 5,3% до $4,27 млрд, а в рублевом исчислении вырос на 3,6%, отмечала в начале июня исследовательская компания IDC. В 2016 г. негатив международной политики по-прежнему влиял на экономику страны и поэтому клиенты в первую очередь стремились повышать эффективность бизнеса с помощью уже установленных решений, объясняла в своем сообщении IDC. Это и привело к росту спроса на услуги IT-аудита. А развитие мобильных технологий и интернета вещей стимулировало спрос на услуги IT-безопасности и заказной разработки софта, сообщала IDC.