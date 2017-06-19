Бывший директор Российского авторского общества получил 1,5 года колонии

МВД обвинило его в выводе из РАО более 500 млн рублей

Сергей Федотов находился под арестом с июня 2016 г. Алексей Филиппов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы приговорил к 1,5 г. колонии особого режима бывшего гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Назначить Федотову наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии особого режима», — цитирует агентство слова судьи Ларисы Гудошниковой. Федотов был арестован год назад, таким образом, ему осталось отбыть полгода в заключении. Ранее Федотов полностью признал вину и заключил сделку со следствием.

Сергей Федотов находился под арестом с июня 2016 г. Он был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Это стало итогом расследования, которое МВД начало проводить осенью прошлого года: речь шла о выводе в 2012–2014 гг. из РАО недвижимости на более чем 500 млн руб. через дочерние структуры РАО, в частности ЗАО «СЭК».

РАО – крупнейшая в России организация по коллективному управлению авторскими правами на музыку. Всего в стране три таких организации: кроме РАО это Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В 2015 г. все три организации собрали в пользу авторов и исполнителей музыки 7,7 млрд руб. Однако у авторов и правообладателей было много претензий к этим организациям - и особенно к РАО: они сомневались, что эти структуры добросовестно перечисляют деньги авторам и исполнителям.