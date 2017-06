Китайская игра Honour of Kings стала самой доходной в истории отрасли

Компьютерная игра Honour of Kings от китайской Tencent стала самой доходной в истории отрасли ft.com

Компьютерная игра Honour of Kings от китайской Tencent стала самой доходной в истории отрасли. За январь-март 2017 г. она принесла Tencent около 6 млрд юаней ($876 млн), подсчитала консалтинговая компаниая Pacific Epoch, а ее коллеги из CNG называют сумму в 5,5–6 млрд юаней. Китайская газета Securities Times в июне отмечала, что выручка от Honour of Kings превышает оборот большинства компаний, чьи акции торгуются на биржах КНР.

Практически все пользователи новой игры – жители Китая. Успех продукта Tencent позволяет оценить масштабы самого крупного в мире рынка игр – китайского. По прогнозам аналитиков NewZoo, в 2017 г. его оборот составит $27,5 млрд. Это четверть общемирового значения.

Аудитория пользователей продуктов Tencent превышает 50 млн человек. За I квартал 2017 г. онлайн-игры принесли ей 12,9 млрд юаней, сообщала в мае компания. Но она не уточняла, как заработок распределется между отдельными играми. Сторонние оценки компания не комментирует.

Самая кассовая игра в январе-марте, доступная в магазинах AppStore и Google Play – выпущенная в Японии Monster Strike. Она принесла около $300 млн, отмечают исследователи из фирмы AppAnnie. Эти показатели не учитывают пользователей из континентального Китая, где заблокирован доступ к Google Play и процветают многочисленные альтернативные магазины приложений.

Honour of Kings – боевик в стиле фэнтези, по сюжету восходящий к League of Legends. Это популярная игра американской компании Riot Games, которую Tencent поглотила в 2011 г. В новой игре были добавлены элементы истории и мифологии Китая. Продукт был адаптирован для смартфонов, и в результате ее ежедневная пользовательская аудитория в прошлом году увеличивалась каждый месяц на 5 млн человек. В этом году рост замедлился, но, как утверждают аналитики из брокерской компании Everbright Securities, ежедневно в Honour of Kings играет более 60 млн человек. Большинство абонентов в Китае используют смартфоны на базе Android, однако основную выручку от Honour of Kings обеспечили пользователи iPhone. Это и позволило этой игре в мае занять первое место среди самых кассовых продуктов на AppStore. Прежде это не удавалось ни одной программе из Китая.

Предположительно Tencent в 2017 г. наградила команду разработчиков Honour of Kings, насчитывающую 30 человек, премией в 100 млн юаней.

Игра рассчитана в основном на командное взаимодействие участников. Хон Юхань, 24-летний работник медиаиндустрии, признается, что за последние два месяца потратил 1000 юаней на покупку виртуальных аксессуаров для этой игры. «Я играю, чтобы общаться со старыми друзьями и заводить новых, – говорит Юхань. – Социальная среда – это ДНК Tencent».

Перевел Александр Силонов