ФАС требует изменить условия конкурса на размещение наружной рекламы в Петербурге Е. Егоров / Ведомости

Управление ФАС по Петербургу признало обоснованными жалобы на торги на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Оно вынесло решение внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок проведения торгов, комитету будет выдано соответствующее предписание. Полностью решение и предписание будут опубликованы на сайте управления в течение трех рабочих дней.

Жалобы на действия комитета по печати и взаимодействию со СМИ, который организует торги, подали ЗАО «Постер», ООО «Техмаш» и ООО «Престиж-строй». Еще три жалобы УФАС рассмотрит 6 июля.

Комитет 2 июня объявил торги, на которые собирается выставить 9271 место под размещение наружной рекламы, договор с победителями будет заключен на 10 лет. Торги пройдут по 23 лотам общей начальной стоимостью 985 млн руб. без НДС. Итоги конкурса планировалось подвести 20 июля, окончание приема заявок было назначено на 3 июля.

Представители комитета по печати заявили на заседании, что прием заявок уже продлен до 17 июля. Но Вячеслав Ананских из «Престиж строя» утверждает, что информации о продлении сроков нет ни на одной площадке.

Претензии «Постера» связаны, в частности, с системой оценки предложений - повышение цены участником не будет учтено и все претенденты получат равное количество баллов. Оператор недоволен также пунктом о социальной рекламе. Участникам конкурса предлагается указать, какой объем они готовы отдать под социальную рекламу: свыше 5% до 10%, свыше 10% до 15% и свыше 15%. Но закон о рекламе запрещает заключать договор на размещение социальной рекламы в объеме свыше 5%, утверждает «Постер».

Операторы ждут конкурса уже четыре года. С 2013 г. вся наружная реклама в городе размещается без договоров, и операторы платят только за аренду земли под своими рекламоносителями. Администрация Петербурга в 2014 г. пыталась провести конкурс на 30 лотов по стартовой цене 9 млрд руб., но УФАС по Петербургу из-за жалоб операторов аннулировало аукцион. Из-за претензий ФАС не удалось провести аналогичные торги и в 2016 г.