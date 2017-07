Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

Apple пошла навстречу Китаю и локализует данные iCloud Vincent Yu / AP

Впервые в своей истории Apple построит дата-центр в Китае. Там корпорация будет хранить данные пользователей сервиса Apple iCloud: фото, видео, документы и приложения. У Apple не будет полного контроля над дата-центром, который расположится в южной провинции Гуйчжоу. Из-за жестких требований китайских властей к защите данных дата-центром будет управлять китайская госкомпания Guizhou on the Cloud Big Data Industry Development Co, которую возглавляет бывший чиновник провинции. Но контроль над шифрованием данных остается в руках Apple. Соглашение сторон также не позволяет Apple передавать в США данные китайских клиентов.