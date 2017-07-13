ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: Apple подчинилась Китаю

Apple пошла навстречу Китаю и локализует данные iCloud

Вместе с китайской госкомпанией Apple построит специальный дата-центр

Впервые в своей истории Apple построит дата-центр в Китае. Там корпорация будет хранить данные пользователей сервиса Apple iCloud: фото, видео, документы и приложения. У Apple не будет полного контроля над дата-центром, который расположится в южной провинции Гуйчжоу. Из-за жестких требований китайских властей к защите данных дата-центром будет управлять китайская госкомпания Guizhou on the Cloud Big Data Industry Development Co, которую возглавляет бывший чиновник провинции. Но контроль над шифрованием данных остается в руках Apple. Соглашение сторон также не позволяет Apple передавать в США данные китайских клиентов.

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