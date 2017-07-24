Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Чиновники подошли к щитам неконкурентно
Антимонопольная служба не одобрила подход московских властей к долгам за рекламные щиты
Претензии связаны с отношениями департамента СМИ и оператора ТРК
- Екатерина Брызгалова
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Чиновники подошли к щитам неконкурентно
Андрей Гордеев / Ведомости
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве признало столичный департамент СМИ и рекламы нарушителем закона о конкуренции при работе с оператором наружной рекламы – компанией ТРК, рассказал «Ведомостям» представитель службы.
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