ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Инвестиции в кредит

ID Finance и Da Vinci Capital запускают новый фонд для инвестиций в финтехпроекты

Структура с бюджетом $200 млн будет не приобретать доли в компаниях, а одалживать им деньги под проценты

Управляющие компании FinTech Capital и Da Vinci Capital запустили фонд инвестиций в финтех FinTech Credit Fund. Объем фонда составил $200 млн, сообщает представитель инвесторов.

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