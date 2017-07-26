Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Инвестиции в кредит
ID Finance и Da Vinci Capital запускают новый фонд для инвестиций в финтехпроекты
Структура с бюджетом $200 млн будет не приобретать доли в компаниях, а одалживать им деньги под проценты
- Екатерина Смирнова
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Инвестиции в кредит
Евгений Разумный / Ведомости
Управляющие компании FinTech Capital и Da Vinci Capital запустили фонд инвестиций в финтех FinTech Credit Fund. Объем фонда составил $200 млн, сообщает представитель инвесторов.
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