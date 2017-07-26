Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Инвестиции в кредит

ID Finance и Da Vinci Capital запускают новый фонд для инвестиций в финтехпроекты

Структура с бюджетом $200 млн будет не приобретать доли в компаниях, а одалживать им деньги под проценты