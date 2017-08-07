ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: «Вымпелком» ищет стартапы

Акселератор Российской венчурной компании поможет «Вымпелкому» в поиске технологичных стартапов

Оператор хочет работать с проектами, развивающими сервисы геолокации и бесконтактные платежи

Акселератор GenerationS Российской венчурной компании (РВК) будет искать проекты, которые могут пригодиться «Вымпелкому» для развития его собственного бизнеса. Об этом стороны договорились на днях.

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